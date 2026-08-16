La playa de Cádiz elegida entre las mejores de España que esconde un spa natural entre las rocas: con aguas turquesas y una duna gigante de 30 metros

La provincia de Cádiz está repleta de enormes arenales, calas y playas paradisíacas que cada año atraen a miles de ciudadanos de todos los rincones del mundo para disfrutar de su belleza natural y paisajística. Y entre sus kilómetros de costa y sus inmensas opciones, destaca la playa de Bolonia, un enclave que se ha convertido en una de las mejores de toda España gracias a sus aguas cristalinas, su enorme duna de 30 metros y sus piscinas naturales que conforman su propio spa.

La propia revista internacional de viajes 'Condé Nast Traveler' ha valorado en diversas ocasiones la impresionante estampa de este litoral, nombrándola en 2023 la mejor playa de España y escogiéndola a través de los votos de sus lectores como una de las grandes finalistas a nivel nacional este 2026.

La mejor playa de Andalucía y tercera de España, en Cádiz

El galardón de este año se lo llevó finalmente la playa de Poo, en Asturias, pero la de Bolonia se alzó como la mejor de toda Andalucía y la tercera del país.

Playa de Bolonia, Tarifa (Cádiz). / El Correo

"Esta playa se resume en 4 kilómetros de pura felicidad", ha señalado la revista sobre este litoral casi salvaje situado en Tarifa, en los límites del Parque Natural del Estrecho, lo que asegura la preservación del entorno y evita las construcciones en la zona.

Arena blanca y aguas cristalinas en esta playa de Cádiz

La publicación ha indicado que esta playa provoca que "los cinco sentidos se disparen" con su arena fina y blanca, y sus aguas cristalinas, que dan forma a este litoral que cuenta con 4 kilómetros de largo y unos 70 metros de ancho.

"La vista casi no puede recorrer tanta belleza, se escuchan las olas, se toca la fina arena, huele a salitre y sabe al más delicioso atún. Entonces lo sabes, estás en el paraíso", ha recalcado la publicación.

Una vista de la playa de Bolonia, en Tarifa (Cádiz). / Shutterstock

Asimismo, ha añadido que si Cádiz es sinónimo de verano, Tarifa "prácticamente lo inventó". "No es de extrañar que sus playas hayan conquistado a turistas y habitantes, pero lo de la playa de Bolonia es de museo", ha continuado diciendo.

La Duna de Bolonia, Monumento Natural desde 2001

Pero esta playa no solo destaca por sus enormes arenales y sus aguas cristalinas, sino que cuenta con toda clase de tesoros naturales en su extensión, como la famosa Duna de Bolonia, que fue declarada Monumento Natural en 2001 por su alto valor ecológico y paisajístico.

Con 30 metros de altura y 200 metros de largo, esta duna se presenta como uno de los fenómenos naturales más impresionantes de la costa de Cádiz.

Senderos señalizados para proteger la Duna de Bolonia

Cualquier persona que lo desee puede visitar esta duna, aunque se pide a la población que siga ciertas normas para proteger su patrimonio natural, como evitar caminar por las zonas de vegetación para minimizar el impacto.

Duna de Bolonia (monumento natural), en la ensenada del mismo nombre, en Cádiz. / Anual

Por ello, deberán seguir los senderos señalizados y tendrán prohibido acampar en la duna o encender fuegos con el fin de preservar este envidiable entorno en las mejores condiciones.

Baelo Claudia y las piscinas naturales de Bolonia

Entre las joyas con las que cuenta este enclave destacan también las ruinas de la antigua ciudad romana de Baelo Claudia.

A esto se suman las piscinas naturales que se crean en la playa de Bolonia, creadas a través de unas formaciones rocosas que, con la subida de la marea, quedan cubiertas por las aguas turquesas y de temperatura cálida.

Este enclave, situado en dirección contraria a la famosa Duna de Bolonia, se convierte así en una especie de spa natural en el que es común encontrar a los usuarios tumbados en las piscinas naturales y embadurnados con los barros con propiedades curativas que se producen en el entorno.

Barros naturales y una playa casi virgen en Cádiz

Esto se debe a que los chorros de agua natural que se encuentran en la zona, unidos a la roca de pizarra de la orilla, forman un barro con propiedades curativas que los visitantes se untan para mejorar su piel.

Piscinas naturales de la Playa de Bolonia, en Cádiz / Tripadvisor

Una riqueza natural y paisajística que hace de esta playa casi virgen una de las más hermosas y visitadas no solo de Cádiz, sino de toda Andalucía.