La sorprendente playa de Huelva con un paseo de la fama como el de Hollywood

En la costa de Huelva se esconde una playa con una estrecha relación con el mundo del cine, un detalle que quizá pase desapercibido para quienes no conocen bien la zona. No es para menos: este rincón de la Costa de la Luz acoge cada verano su propio festival cinematográfico.

Hablamos de la playa de Islantilla, situada entre los municipios onubenses de Lepe e Isla Cristina. Durante los meses de julio y agosto, este enclave se convierte en una gran sala de cine al aire libre gracias al Festival Internacional de Cine Bajo la Luna, que ofrece numerosas proyecciones a lo largo del verano.

Son doce largometrajes y cien cortos los que que compondrán la Sección Oficial a Concurso de su edición de 2025, y que aspiran a alzarse con los Premios Luna de Islantilla. Este Festival desplegará su programación en el patio del Centro Activo de Islantilla, abierto a todos los públicos con sesiones gratuitas al aire libre y bajo la luz de la luna estival.

Un paseo de la fama con sabor a Hollywood

Islantilla, aprovechando el tirón de su festival de cine, inauguró en 2017 su paseo de la fama con estrellas al estilo de la meca del cine con estrellas de algunas de las personalidades del Séptimo Arte que han sido galardonadas en el festival. Estas placas de mármol negro, con estrellas blancas que evocan el litoral de Islantilla, rinden tributo a quienes han dejado huella en el certamen, y está situado en la confluencia del Paseo de Lepe y el Paseo Marítimo frente al Atlántico.

Películas y cortos que se proyectarán

Las proyecciones representan a veinte nacionalidades diferentes, los largometrajes seleccionados, concretamente, proceden de Alemania, Argentina, Corea del Sur, España, Francia y Turquía.

Así, los largometrajes seleccionados son Acuérdate de mí, de Remedios Malvárez; De tal palo, de Iván Dariel Ortiz; Jaar, de Phurba Tshering Lama; Le Coruskan, de Fred Eyriey; Los bobos, de Basovih Marinaro y Sofía Jallinsky; Mil Luas, de Carina Bini; Plus Ultra, de Elías Pérez; Salmones rosas, de Óscar Faarup; Sobre las olas, de Horacio Alcalá; Un hombre de verdad, de Liteo Pedregal; XY9, de David Huergo.

Cartel 19 edicion del Festival de Cine de Islantilla 2026 / El Correo

En cuanto a la selección de cortometrajes, las cien obras representan a las cinematografías de Alemania, Argentina, Bélgica, Brasil, Chile, Colombia, Corea del Sur, Dinamarca, España, Estados Unidos, Francia, Irán, Italia, Moldavia, Nueva Zelanda, Polonia, Reino Unido, Países Bajos y Taiwán.

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