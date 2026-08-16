El terremoto de Granada sorprende a Merche en pleno concierto: "Jamás imaginé que nos pillara algo así"

El terremoto registrado durante la madrugada del sábado en Granada pilló a miles de personas en diferentes situaciones. A Merche, cantando mientras ocurría el seísmo. La cantante gaditana se encontraba en pleno concierto en Huétor Vega cuando la tierra comenzó a temblar, sorprendiendo tanto a la artista como al público que llenaba el recinto.

La propia Merche ha compartido posteriormente el vídeo del momento en sus redes sociales. La grabación comienza con absoluta normalidad, con la cantante sobre el escenario interpretando Te lo mereces junto a su banda. Apenas unos segundos después, como se ve en el reel subido por la artista, la persona que está grabando deja de enfocar repentinamente el escenario, la imagen se mueve de forma brusca y termina prácticamente a oscuras mientras se produce el desconcierto entre los asistentes.

Era el instante en el que el terremoto sacudía el área metropolitana de Granada. La artista actuaba en el Recinto Ferial de Huétor Vega dentro de las fiestas de la localidad y como una de las paradas de su gira Abre tu mente Ahora 2026.

Merche: "Jamás imaginé que nos pillara un terremoto"

Horas después, Merche relató en Instagram su sorpresa por lo sucedido. La cantante recordó que a lo largo de su carrera ha ofrecido actuaciones en todo tipo de circunstancias, pero reconoció que "lo que jamás imaginé es que en medio de un concierto nos pillara un terremoto"

El incidente no tuvo consecuencias graves entre quienes se encontraban disfrutando del espectáculo, ya que a nivel general el terremoto se ha saldado sin daños personales ni materiales. "Por suerte quedó en un susto y no hubo daños", explicó Merche, que sí mostró su preocupación por los desperfectos registrados en otros puntos de Granada y pidió precaución ante la situación. "Sé que en otros puntos de Granada sí que han sufrido algunos daños, así que mucha precaución y esperemos que no se vuelva a repetir", escribía.

La cantante pudo regresar al escenario y continuar con el concierto después del sobresalto. Posteriormente también agradeció el comportamiento y el cariño del público de Huétor Vega y aseguró que difícilmente olvidará una actuación marcada por una circunstancia que nadie podía prever. "Aprovecho también para mandar ánimos y fuerzas a toda esa gente que está sufriendo tanto por los incendios que están azotando parte del país", concluía.

El seísmo principal se produjo a las 1.04 horas de la madrugada, hora peninsular, con epicentro al noreste de Alhendín, a unos ocho kilómetros al suroeste de Granada capital. El Instituto Geográfico Nacional sitúa su magnitud en Mw 4,8, con una profundidad muy superficial y una intensidad máxima observada de entre V y VI.

El movimiento se percibió en numerosos puntos de Andalucía, entre ellos zonas de la provincia de Sevilla. Para Merche y quienes asistían a su concierto, sin embargo, el terremoto se vivió en primera persona: en mitad de una canción y con el escenario todavía encendido, como muestra un vídeo de apenas unos segundos que ha terminado convirtiéndose en un testimonio bastante singular de la madrugada de los movimientos sísmicos.