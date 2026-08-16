Un terremoto de madrugada y cerca de una veintena de réplicas vuelven a sentirse en el área metropolitana de Granada

Un terremoto de magnitud 3,1 con epicentro en Armilla (Granada) se ha dejado sentir durante la madrugada de este domingo en el área de la capital granadina, según ha informado el Instituto Geográfico Nacional (IGN). El temblor se ha registrado a las 4:40 horas a 7 kilómetros de profundidad. Pero también se han constatado una veintena de réplicas.

El 112 de Andalucía ha recibido llamadas desde Granada y otros municipios que, al igual que Armilla, forman parte del área metropolitana de la capital, como Las Gabias, La Zubia y Ogíjares, sin que se hayan reportado daños personales.

Este temblor se produce un día después del terremoto de magnitud 5 que tuvo epicentro en Alhendín (Granada) y que ocasionó varios daños materiales.

Una veintena de réplicas en Granada tras el terremoto del sábado

Según ha informado el Instituto Geográfico Nacional (IGN) en su página web, estas réplicas se han producido con mayor intensidad entre las localidades de Oguíjares, Gójar, Alhendín y Armilla, donde las magnitudes oscilan entre los 2,1 mg y los 2,8 mg.

En Gójar, el seísmo ha comenzado a producirse sobre las 02.50 de la madrugada, con una magnitud de 2,4 y a una profundidad de seis kilómetros; en Armilla, el temblor se ha registrado a las 4.40 horas, con una profundidad de siete kilómetros, en Alhendín, la réplica tuvo lugar sobre las 02.49 horas; mientras que en el municipio de Oguíjares, el temblor se ha registrado a las 04.27 de esta madrugada, con una profundidad de seis kilómetros.

No obstante, cabe destacar que el IGN también ha destacado en su página otras réplicas de menor medida -- entre 1,5 mg y 1,9 mg -- que se han registrado durante la madrugada de este domingo en las localidades de Oguíjares, con 1,6 mg; Armilla, con 1,5 mg; en Gójar, con 1,9 mg; en Alhendín, con 1,6 mg; y en Churriana de la Vega, con 1,5 mg.