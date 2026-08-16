Tres muertos, uno de ellos menor, en un tiroteo en Isla Cristina

Tres personas —una mujer, su hijo menor de edad y la madre de ella— han muerto este domingo en un tiroteo registrado en la barriada de El Rocío de Isla Cristina (Huelva), un suceso que podría estar relacionado, según informa el periódico 'Huelva Información', con el tiroteo de 2024 en la barriada de El Torrejón de Huelva capital, en el que murió un hombre y otro resultó herido.

Tres muertos y una persona herida grave

Los hechos se han producido sobre las 22:00 horas de este domingo cuando se ha producido una ráfaga de disparos que se ha saldado con el fallecimiento de tres personas y una cuarta herida grave. Según el testimonio de los vecinos, un motorista encapuchado pasó y abrió una ráfaga de disparos, dejando los tres cuerpos en el suelo alcanzados por los tiros.

Sobre estos hechos se ha decretado el secreto de sumario y en estos momentos la zona cuenta con un gran despliegue policial, a la espera, además, de la llegada del forense para el levantamiento de los cadáveres.

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El antecedente del tiroteo de El Torrejón en 2024

El 10 de septiembre de 2024 una persona falleció y otras dos resultaron heridas de diferente consideración durante un tiroteo en la barriada de El Torrejón, en Huelva capital. El presunto autor de los hechos, conocido como 'El Baba' fue detenido días después en Gijón, donde el Juzgado número 3 del municipio asturiano decretó la prisión provisional, comunicada y sin fianza como presunto autor de un delito de asesinato y otro de tentativa de asesinato. El incidente, que está siendo investigado por la Guardia Civil, ha provocado alarma y consternación en el municipio isleño.