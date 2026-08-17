Andalucía ingresa por primera vez 204 millones de euros recaudados a los bancos por el nuevo impuesto estatal

La cuenta de ingresos de la Junta de Andalucía por los impuestos propios, los cedidos y los transferidos por el Estado sigue al alza. El primer semestre de 2026 se ha cerrado con una recaudación que por primera vez en estas fechas del año supera los 11.000 millones de euros, un 9,16% más que el año 2025. Entre las causas de este incremento figuran el aumento de rentas de los contribuyentes, las operaciones de compraventa de inmuebles, las cifras de consumo y, por primera vez, el impacto de un nuevo impuesto sobre los intereses y comisiones bancarias. Este impuesto a la banca, que fue objeto de una intensa polémica en 2024 entre el Ejecutivo central, entonces con María Jesús Montero, como ministra de Hacienda y el Gobierno andaluz, genera por primera vez rendimiento a las comunidades autónomas.

Las cuentas de la Junta de Andalucía reflejan que la creación de este impuesto a la banca, rechazado por el PP y las autonomías en las que gobernaba como es el caso de Andalucía, han incorporado al cierre del primer semestre del año 204 millones de euros que tienen su origen en un impuesto que han tenido que abonar las principales entidades bancarias en función de su margen de intereses y del saldo de ingresos y gastos por comisiones. De acuerdo con la ley 7/2024, que entró en vigor en 2025 el dinero que se obtuviera por este tributo no quedaría en manos del Estado sino que se repartiría entre las comunidades reforzando el modelo de financiación autonómica.

La Junta de Andalucía, como el resto de comunidades gobernadas por el PP se mostró en contra de este impuesto que llegó a ser recurrido por el Tribunal Constitucional. El motivo principal que se argumentó no fue el tributo en sí sino el sistema de reparto que se estableció, que fue pactado previamente con las formaciones nacionalistas catalanas, y que fijaba como base del cálculo el PIB de cada comunidad autónoma en lugar de la población ajustada, el criterio en el que se basa todo el sistema de financiación autonómica.

El resultado de la aplicación de este sistema basado en el PIB se ha puesto de manifiesto en el reparto que se está realizando durante este año 2026, el primero en el que se reparten de forma efectiva los recursos económicos de acuerdo con el primer año completo de liquidación del impuesto a la banca, el 2025. Así, Madrid queda como la primera comunidad autónoma en cuanto a recaudación con 303 millones de euros y Cataluña ha cerrado, según los datos difundidos por la Agencia Efe, con 290 millones de euros. La brecha por tanto es de casi 100 millones de euros si se tiene en cuenta que la comunidad de Madrid una población inferior a la de Andalucía.

La consejera de Hacienda Carolina España y el ministro Arcadi España / José Luis Roca / EPC

Aumento de la recaudación en Andalucía

El Presupuesto de la Junta de Andalucía para 2026 ya preveía la obtención de estos ingresos por el nuevo impuesto a la banca (se estimaba en 205 millones de euros) que forma parte así de las estimaciones de recaudación de la Administración autonómica para este 2026 que vuelve a estar marcado por unas cifras récord en cuanto a recaudación en la comunidad autónoma.

Los datos estadísticos de la Consejería de Hacienda al cierre del primer semestre reflejan que la Junta de Andalucía ha recaudado ya 11.079 millones de euros, lo que supone un 9% más que en el mismo periodo del año anterior (casi mil millones más). Han subido en estos primeros seis meses los ingresos por todos los impuestos de gestión directa y los estatales sujetos o no a liquidación.

Destaca en este sentido el incremento de los tributos vinculados a las operaciones de compraventa como el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales o el de Actos Jurídicos Documentados. Entre los dos se ha recaudado ya hasta cien millones de euros más hasta superar los 1.200 millones de euros. La tasa fiscal sobre el juego o el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones también han experimentado aumentos aunque de forma más leve.

Los ingresos vinculados a las entregas a cuenta del sistema de financiación estatal (como el IVA o el IRPF) sujetos a la liquidación han aumentado también en torno a un 6,5% de forma que se han superado ya al cierre del primer semestre los 9.200 millones de euros. De esta forma, se mantiene la tendencia al alza de los últimos años ante el incremento de los recursos que el Estado reparte entre las autonomías.