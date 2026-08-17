Andalucía suma cinco nuevos casos de Virus del Nilo: cuatro más en Sevilla y el primero en la provincia de Huelva
El nuevo caso de Hinojos incluye al municipio en la lista de localidades en alerta de Andalucía, mientras Sevilla sigue concentrando la mayor incidencia
Cinco nuevos casos irrumpen en la comunidad de Andalucía y elevan ya a 43 los contagios humanos de la fiebre del virus del Nilo Occidental en la comunidad. De esta nueva cifra, son catorce las personas cuyo contagio ha derivado en enfermedades neuroinvasivas, registrándose los 29 restantes como leves y manteniéndose una sola defunción. La mayoría de los casos activos sigue concentrándose en la provincia de Sevilla. Hasta el momento se han detectado tres en Almensilla, cuatro en Aznalcázar, dos en Bollullos de la Mitación, seis en Coria del Río, cinco en Dos Hermanas, uno en Olivares, uno en Los Palacios y Villafranca, tres en Palomares del Río, cinco en La Puebla del Río, nueve en Villamanrique de la Condesa y tres en la capital.
En este nuevo informe de la Consejería, localiza un último caso en el municipio de Hinojos, el primero que aparece en la provincia de Huelva este año. Así, actualmente, la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía ha informado este lunes de que son veinticinco los municipios andaluces declarados como área en alerta: la situación obliga así a reforzar la vigilancia sanitaria y las medidas de control de los mosquitos transmisores, especialmente en las zonas donde se ha detectado una elevada presencia del vector durante las últimas semanas. Los municipios en alerta son Pulpí, en Almería; Algodonales, en Cádiz; Salobreña, en Granada; Hinojos, en Huelva; Lopera, en Jaén; y, en Málaga, Fuengirola, Mijas —en el núcleo de Las Lagunas— y Málaga capital —en Campanillas—.
La provincia de Sevilla concentra la mayor parte de los municipios afectados, con 16 localidades en alerta: Almensilla, Aznalcázar, Benacazón, Bollullos de la Mitación, Castilblanco de los Arroyos, Coria del Río, Dos Hermanas, Gelves, La Puebla del Río, Las Cabezas de San Juan, Los Palacios y Villafranca, Mairena del Aljarafe, Olivares, Palomares del Río, San Juan de Aznalfarache, Sevilla capital y Villamanrique de la Condesa. La vigencia de las alertas es diferente según el municipio. Las fechas previstas de finalización van desde el 20 de agosto en Salobreña hasta el 11 de septiembre en Hinojos. En Málaga, Fuengirola y Las Lagunas mantienen la alerta hasta el 21 de agosto, mientras que Campanillas la tiene activa hasta el 3 de septiembre.
Más vigilancia y control de mosquitos
La declaración de un área en alerta por circulación del Virus del Nilo Occidental supone seguir intensificando las tres líneas de vigilancia: entomológica, animal y humana. También se activan acciones de promoción comunitaria y se refuerza la comunicación con la ciudadanía, especialmente a través de las farmacias comunitarias y los servicios de enfermería.
Los ayuntamientos, por su parte, deben intensificar las actuaciones previstas en sus planes municipales de vigilancia y control de vectores. Estas medidas no se limitan a los núcleos urbanos, sino que también deben aplicarse en localizaciones situadas a menos de 1,5 kilómetros de los puntos identificados como focos larvarios o refugios de mosquitos adultos.
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