La DANA cambia el tiempo en Andalucía: bajan las temperaturas y llegan las tormentas, según la Aemet

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que la DANA continúe instalada en el suroeste peninsular, dando paso en Andalucía a una semana más fresca de lo habitual. Su posterior desplazamiento hacia el noreste provocará desde este miércoles un pronunciado descenso de las temperaturas y dejará tormentas localmente intensas en distintos puntos de la comunidad.

Según la Aemet el traslado de la masa de aire "húmeda y fresca" reducirá este miércoles "alrededor de seis o siete grados" las temperaturas "significativamente altas" del Valle del Guadalquivir.

Bajada de temperaturas en Córdoba, Jaén y Sevilla

De esta manera, las capitales de Córdoba y Jaén experimentarán una bajada de tres grados, mientras que el termómetro de Sevilla se trasladará de los 38º a los 32ºC. En este contexto, las tres provincias pondrán fin a sus avisos por calor.

Asimismo, este jueves, la disminución se convertirá en generalizada y será secundada por una "predominante nubosisdad" que impedirá a los rayos del sol actuar con su "intensidad habitual", a la vez que las "noches tropicales" de más de 20ºC se atenuarán hasta los 16ºC.

Caen las temperaturas en Sevilla Martes 18 de agosto. El calor repunta ligeramente y se alcanzará el valor más alto de la semana. La Aemet prevé una máxima de 38 grados, mientras que la mínima bajará hasta los 22 grados. Miércoles 19 de agosto. Llega el cambio más acusado. Las temperaturas caerán de forma notable, con una máxima de solo 32 grados, seis menos que el martes. También refrescarán las noches, con una mínima de 19 grados. Jueves 20 de agosto. El descenso continúa y Sevilla se quedará en una máxima de 30 grados, ocho menos que apenas dos días antes. La mínima se mantendrá en los 19 grados, dejando un ambiente mucho más suave de madrugada y primeras horas del día. Viernes 21 de agosto. Las temperaturas apenas experimentarán cambios. La máxima subirá ligeramente hasta los 31 grados, mientras que la mínima seguirá bajando y se situará en los 18 grados. Sábado 22 de agosto. Ligero ascenso durante las horas centrales, con una máxima de 32 grados, aunque las primeras horas del día serán especialmente frescas para el mes de agosto. La mínima caerá hasta los 17 grados, el valor más bajo de toda la previsión. Domingo 23 de agosto. La semana terminará con temperaturas contenidas para estas fechas. Sevilla registrará una máxima de 30 grados y una mínima de 18, consolidando el importante descenso térmico iniciado a mediados de semana. En conjunto, la previsión dibuja un cambio notable de temperaturas en Sevilla: de los 38 grados previstos para el martes a máximas de alrededor de 30 grados durante la segunda mitad de la semana, mientras que las mínimas pasarán de los 22-23 grados a valores de entre 17 y 19 grados.

Tormentas en Málaga y Cádiz y avance hacia el este

Si bien los chubascos tormentosos afectarán a Málaga y Cádiz durante este martes, sufrirán un avance hacia la parte oriental este miércoles y una generalización de este fenómeno durante la jornada del jueves. Por su parte, los vientos serán de componente oeste, moderados y con algunos intervalos fuertes que se prolongarán hasta este viernes.