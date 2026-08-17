La historia que investigan tras el tiroteo de Isla Cristina: "Entre los gitanos, cuando uno ha matado al otro, las familias se van"

Un crimen ocurrido en 2024 se investiga ahora como posible origen del triple asesinato de este domingo en Isla Cristina. La principal hipótesis es un ajuste de cuentas entre dos clanes rivales: los Moriña y los Salazar.

La Guardia Civil investiga el tiroteo que el domingo por la noche dejó tres muertos en la barriada de El Rocío de Isla Cristina, en Huelva. Tres cuerpos quedaron tendidos sobre el suelo: una mujer de 62 años, otra de 39, embarazada de ocho meses, y un menor de 16 años. El adolescente encontró la muerte sin tener relación alguna con las familias rivales. Las dos mujeres eran la madre y la hermana de 'El Baba'. El hijo de la mujer embarazada, de 18 años, también fue alcanzado por la ráfaga de disparos que dos encapuchados efectuaron desde una motocicleta. Según la principal hipótesis, tres familiares de 'El Baba’' eran el objetivo.

Un crimen hace dos años

Para entender la historia hay que remontarse a 2024. Entonces comenzó el enfrentamiento en el barrio de El Torrejón, en Huelva. En septiembre de ese año, un tiroteo desató todas las alarmas. Un varón, de nombre Ramón, murió y otro hombre, Luis, hermano del fallecido, quedó en estado grave. La Policía desplegó un dispositivo sin precedentes. El presunto autor era un vecino del barrio apodado 'El Baba'.

Este hombre huyó tras el crimen y se escondió con unos familiares en Gijón, Asturias. Allí lo localizó la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Policía Nacional. Tras el crimen, Huelva vivió dos meses en un clima de máxima tensión, con tiroteos, amenazas e incendios. La amenaza de una venganza estaba en el aire.

Cuando 'El Baba', de los Moriña, fue detenido, su mujer, Saray; la madre de esta, y Luis, al que también había disparado presuntamente su cuñado en 2024, concedieron una entrevista en Telecinco, en el programa de Ana Rosa. Son miembros de la familia Salazar. La pareja del presunto asesino narró que todo había comenzado porque quería separarse de ‘El Baba’ y este amenazó con acabar con su familia. "Yo no me separé antes por miedo a ellos. Por miedo a lo que él ha hecho, de que no le pasara nada a mis hermanos, hasta que sucedió, y lo hizo", relató. Según explicó ante las cámaras, había aguantado la convivencia por las amenazas continuas de que iba a matar a su hermano o a su hijo si ella se marchaba. "Tú dices: lo mejor es quedarte aquí y evitas que le haga algo a tus hermanos", confesaba la mujer. Uno de ellos, Ramón, ya había sido asesinado. El otro, Luis, estaba a su lado durante la entrevista, "amargado", con una bala alojada en la cabeza y lamentando la muerte de su hermano, al que había ido a buscar, según contó.

La madre de Saray fue quien cerró aquella entrevista. Ante la pregunta de cómo iba a ser a partir de entonces la convivencia, la mujer sentenció: "Antiguamente, bueno, antiguamente no, siempre, entre los gitanos, cuando uno ha matado al otro, las familias se van, pero esa gentuza lo único que quiere es buscar problemas". Aseguró que toda la familia estaba recibiendo "amenazas", incluso "mentando" a los menores de la familia, sus nietos. "Nos están metiendo en un berenjenal... Nos tienen la vida amargadita de la vida".

Aquellos sucesos de 2024 se saldaron con tres detenidos y la incautación de plantas de marihuana.