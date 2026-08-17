El incendio de Niebla arrasó 33.000 hectáreas: el segundo más grave en extensión y el "más difícil" de la historia en Andalucía

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha informado de que la medición definitiva realizada por el programa europeo satelital Copernicus sitúa en 33.000 hectáreas la superficie quemada por el incendio forestal de Niebla frente a la cifra inicialmente estimada de superficie recorrida. El fuego ha recorrido un total de 38.000 hectáreas pero no toda la superficie está calcinada. El incendio de Riotinto en 2024, que arrasó la misma zona y ha vuelto a quemar muchos de los municipios afectados entonces, quemó 34.000 hectáreas. Así el que se dio por estabilizado este domingo, después de diez días de ardua lucha contra las llamas, desde el pasado 6 de agosto, sería el segundo de la historia de Andalucía en superficie quemada pero los expertos siguen calificándolo como el "más difícil" de afrontar por su agresividad y virulencia durante muchos días.

Antonio Sanz explicó que dentro del perímetro se ha conservado vegetación que no han ardido. “Se trata de islas interiores de hasta 400 hectáreas que hemos protegido durante la emergencia y que servirán para favorecer la regeneración natural de la zona”, señaló el consejero, quien destacó también la importancia ambiental de estos espacios para la recuperación posterior del territorio afectado.

Entre las zonas calcinadas hay algunas de alto valor ecológico. Las llamas han castigado de nuevo uno de los parajes naturales más importante de la zona: la Pata del Caballo. Una finca de más de 7.000 hectáreas, situada al Norte del Condado de Huelva. Una amplia zona forestal y monte bajo, valorada como un pulmón verde esencial de la zona. El Ayuntamiento de Escacena del Campo (Huelva) expresó que lo ocurrido es "profundamente doloroso" y confirmó que "las estimaciones iniciales señalan que el fuego ha calcinado aproximadamente un 80% del paraje de la Pata del Caballo".

Numerosas dificultades frente al fuego

Respecto a las causas del incendio de Niebla, Antonio Sanz avanzó que "continúan siendo objeto de investigación por parte de la Guardia Civil y de los agentes de Medio Ambiente adscritos a la Brigada de Investigación de Incendios Forestales (BIIF), aunque las primeras hipótesis apuntan a que el origen pudo situarse en una cuneta, las conclusiones definitivas quedarán determinadas por el resultado de las pesquisas actualmente en curso".

Vista de la tierra quemada de la localidad de Berrocal, Huelva. / Alberto Díaz / EFE

El consejero de Emergencias enfatizó la magnitud del dispositivo desplegado durante los diez días de trabajo para combatir un incendio que presentó condiciones especialmente adversas en una entrevista concedida a Onda Cero. “El incendio de Niebla ha reunido numerosas dificultades como cambios continuos de viento, temperaturas muy elevadas, baja humedad, episodios de comportamiento extremo, inversión térmica, actividad convectiva, focos secundarios a gran distancia y reactivaciones dentro del terreno recorrido por el fuego”, ha explicado.

En los momentos de mayor despliegue, el operativo llegó a movilizar más de 1.100 efectivos, junto a 33 medios aéreos, 21 autobombas y 18 buldóceres, conformando uno de los mayores dispositivos desplegados para hacer frente a este incendio forestal.

Antonio Sanz incidió en que "se ha aportado el máximo de medios y ha habido una coordinación muy importante entre todas las administraciones y creo que se ha dado respuesta a un incendio que, si bien no es el de mayor extensión, sí es el incendio más difícil que hasta ahora hayamos tenido que afrontar desde el Plan Infoca".

Situación actual del incendio

El incendio se encuentra estabilizado, evolucionando favorablemente y sin frentes activos que provoquen su avance. Los trabajos se centran ahora en alcanzar su control definitivo mediante actuaciones manuales a lo largo del perímetro, que, aunque se encuentra asegurado, presenta zonas inaccesibles para la maquinaria pesada.

Paralelamente, el dispositivo continúa realizando labores de enfriamiento y liquidación en aquellos puntos que aún mantienen calor residual en el interior de la superficie afectada, con el objetivo de evitar cualquier posible reactivación.

Vista de la tierra quemada por el incendio de Niebla. / Alberto Díaz / EFE

En estos momentos EMA Infoca mantiene desplegados sobre el terreno 70 efectivos de los 600 desplazados allí, junto con cuatro autobombas, la Unidad Médica, la Unidad Móvil de Meteorología y transmisiones y el Módulo de Oficina Técnica, que continúan realizando tareas de seguimiento, vigilancia y consolidación del perímetro para garantizar la evolución favorable del incendio

Prevención y extinción

El vicepresidente primero destacó también que "en Andalucía se invierte más en prevención que en extinción y eso que hemos duplicado el presupuesto del Plan Infoca desde que gobierna Juanma Moreno", además de haber renovado "el 85 por ciento de las autobombas y contratado 43 medios aéreos, siendo la comunidad con diferencia que tiene más medios y más capacidades con 4.700 bomberos forestales".

Además, ha subrayado que la prevención de los incendios forestales constituye una labor permanente que se desarrolla durante todo el año y que seguirá reforzándose en el futuro. No obstante, ha recordado que "cerca del 95% de los incendios forestales tienen su origen en la acción humana".