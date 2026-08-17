Sucesos
Moreno reclama al Gobierno más medios tras los sucesos de Isla Cristina y Utrera: "Esto es insoportable"
El Gobierno andaluz pide al Ejecutivo nacional reforzar la lucha contra el crimen organizado tras ambos sucesos mortales
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha reclamado al Gobierno central que refuerce los medios destinados a combatir el narcotráfico después del tiroteo registrado este domingo por la noche en Isla Cristina (Huelva), en el que murieron tres personas y dos resultaron heridas.
"Esto es insoportable. El narcotráfico no puede campar a sus anchas en Andalucía", ha señalado Moreno a través de su cuenta en la red social X. El presidente andaluz considera que "es evidente que el crimen gana terreno y faltan medios" y ha pedido al Ejecutivo central que actúe como responsable de garantizar la seguridad.
Las circunstancias de lo ocurrido en Isla Cristina continúan bajo investigación, aunque la Guardia Civil ya ha confirmado que la primera hipótesis de lo sucedido es un ajuste de cuentas entre clanes, que podría guardar relación con otro tiroteo registrado en septiembre de 2024 en la barriada de El Torrejón, en Huelva capital, en el que murió una persona y otras dos resultaron heridas.
Moreno también se refiere al crimen de Utrera
El presidente de la Junta ha relacionado su petición de más medios con otro suceso violento ocurrido en Andalucía. Moreno ha compartido también una información sobre la muerte a tiros de un hombre de 45 años en Utrera (Sevilla), que recibió varios disparos en el torso en la barriada del Tinte.
"El Gobierno de la Nación, como responsable de garantizar la seguridad, debe reforzar todos los instrumentos necesarios para combatir esta barbaridad", ha concluido Moreno.
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