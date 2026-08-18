La Aemet pone fecha al cambio de tiempo en Andalucía: la DANA dejará lluvias y temperaturas más bajas

Andalucía se prepara para un nuevo y notable cambio de tiempo en pleno mes de agosto. Después de jornadas marcadas por las altas temperaturas, una DANA situada actualmente al suroeste de la Península irá desplazándose y cruzará España entre el miércoles y el jueves. A su paso dejará un ambiente más inestable, precipitaciones y, sobre todo, un acusado descenso de los termómetros.

El cambio será especialmente perceptible en Andalucía. Este martes 18 de agosto todavía será una jornada predominantemente estable en la comunidad, con cielos poco nubosos o despejados y temperaturas que podrán rondar o incluso alcanzar los 40 grados en puntos del valle del Guadalquivir. Las máximas subirán además en Málaga y determinadas zonas del sureste peninsular.

Será una especie de último coletazo del calor antes del giro previsto para las siguientes jornadas. La Aemet señala que la DANA avanzará entre el miércoles y el jueves, favoreciendo la llegada de una masa de aire más fresca y húmeda. En el valle del Guadalquivir el descenso podría rondar los seis o siete grados, mientras las tormentas irán ganando terreno.

El jueves, el día de mayor cambio en Andalucía

La jornada del jueves 20 de agosto concentrará buena parte de las novedades en Andalucía. La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología contempla intervalos de nubes medias y altas en la mitad oriental de la comunidad y precipitaciones débiles o moderadas, más probables e intensas en las zonas del interior.

La inestabilidad no quedará limitada al este andaluz. En la mitad occidental aparecerán nubes bajas y brumas durante las primeras horas, aumentando posteriormente la nubosidad media con posibilidad también de lluvias débiles y, de forma puntual, moderadas.

Será, por tanto, una jornada muy diferente a las que han marcado buena parte de este verano. El predominio de las nubes y la llegada de aire más fresco ayudarán a contener las máximas. La Aemet prevé que el descenso de temperaturas sea generalizado, con la excepción de las mínimas de la vertiente atlántica, donde apenas experimentarán cambios.

Sevilla baja hasta los 30 grados y Cádiz se queda en 26

El descenso térmico se apreciará con claridad en las capitales andaluzas. Para el jueves, Sevilla tendrá una mínima de 17 grados y una máxima de 30, lejos de los valores próximos a los 40 grados que todavía pueden registrarse en el valle del Guadalquivir este martes.

Córdoba se moverá entre los 18 y los 32 grados, mientras que Jaén registrará entre 20 y 30 grados. En el oeste, Huelva tendrá valores de 19 a 27 grados y Cádiz se quedará entre los 22 y los 26.

En Andalucía oriental, Granada oscilará entre los 18 y los 33 grados y Almería entre los 25 y los 33. Málaga, por su parte, mantendrá una noche cálida, con una mínima de 23 grados, mientras que la máxima alcanzará los 33.

El cambio supone también un respiro después de las noches tropicales que han acompañado a las sucesivas jornadas de calor. En algunos puntos del interior las mínimas volverán a situarse claramente por debajo de los 20 grados.

El viernes mejorará el tiempo, aunque seguirá el ambiente más fresco

La DANA irá alejándose posteriormente, pero sus efectos todavía se notarán durante el viernes 21 de agosto, especialmente a primeras horas.

La Aemet espera cielos nubosos de nubes bajas en la vertiente atlántica andaluza y no descarta precipitaciones débiles durante la primera mitad del día. Conforme avance la jornada se irán abriendo claros.

En el resto de Andalucía predominarán los cielos poco nubosos, aunque podrán aparecer intervalos de nubes medias en las zonas de sierra. Las temperaturas seguirán descendiendo en algunos puntos o permanecerán sin grandes variaciones.

Granada será una de las capitales con las noches más frescas, con una mínima prevista de 16 grados, mientras Córdoba bajará hasta los 17 y Jaén hasta los 18. Sevilla tendrá 19 grados de mínima y una máxima de 33.

En el litoral las temperaturas serán más suaves: Cádiz continuará entre 22 y 26 grados; Almería bajará hasta una máxima de 30 y Málaga alcanzará los 34 grados, con 22 de mínima.

El viento seguirá siendo protagonista, con componente oeste entre flojo y moderado. En el litoral mediterráneo se espera poniente moderado y ocasionalmente fuerte.

Del calor a un ambiente mucho más llevadero

El episodio dejará así un marcado contraste en apenas 48 horas. Andalucía pasará de máximas que todavía este martes pueden acercarse a los 40 grados en el Guadalquivir a unas jornadas de jueves y viernes con más nubosidad, precipitaciones y valores mucho más moderados en numerosas localidades.

El cambio será especialmente evidente en el interior y en la mitad occidental, donde las temperaturas quedarán más contenidas después de semanas protagonizadas por episodios de calor intenso.

La evolución de la DANA determinará finalmente dónde se concentran las precipitaciones más importantes, por lo que la Aemet mantiene la recomendación de seguir las actualizaciones de sus predicciones y avisos meteorológicos durante los próximos días. La propia previsión sitúa el miércoles y, sobre todo, el jueves como las jornadas clave del nuevo episodio de inestabilidad.