Clece prueba chalecos refrigerantes en Andalucía y Melilla para evitar golpes de calor en el trabajo
Una treintena de trabajadores de limpieza, jardinería y mantenimiento participa en el piloto este verano
Trabajar al aire libre en pleno verano no es fácil, y este año, con las temperaturas disparadas, todavía menos. Por eso Clece y sus filiales han puesto en marcha una prueba piloto con chalecos refrigerantes para quienes pasan la jornada bajo el sol. Ya los llevan profesionales de limpieza viaria e industrial, mantenimiento y jardinería en Almería, Córdoba, Granada, Jaén, Málaga, Sevilla y Melilla, dentro del refuerzo que la compañía está haciendo en materia de prevención de riesgos laborales.
¿Cómo funciona el chaleco sin baterías ni electricidad?
La tecnología que hay detrás es más sencilla de lo que parece. El chaleco funciona por enfriamiento evaporativo: unas fibras con alta capacidad de absorción retienen el agua sin dejar la ropa mojada y, al evaporarse poco a poco, generan una sensación de frescor que puede durar varias horas. No lleva pilas, baterías ni ningún componente eléctrico: basta con humedecerlo para que empiece a hacer efecto.
Esta clase de prendas técnicas no es un capricho: ayuda a reducir riesgos muy reales para quienes pasan horas expuestos al calor, como el agotamiento, la deshidratación o el golpe de calor. Forma parte de la estrategia con la que la compañía busca cuidar la salud de sus equipos frente a olas de calor cada vez más intensas y frecuentes.
Los primeros resultados de la prueba son positivos, así que Clece se plantea llevar esta medida a otros servicios. La idea es seguir sumando soluciones que permitan trabajar con más garantías cuando el termómetro aprieta.
Acerca de Clece
Clece es una empresa formada por más de 90.000 profesionales que trabajan para mejorar la vida de las personas en ámbitos muy distintos: desde la limpieza, el mantenimiento o la seguridad, hasta los servicios sociales dedicados al cuidado de personas mayores y dependientes o la educación infantil. Tiene clientes en España, Portugal y Reino Unido y, desde su nacimiento en 1992, trabaja con el propósito de generar un impacto social real, apostando por el empleo de calidad y la inclusión laboral de colectivos desfavorecidos.
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