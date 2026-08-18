Un gran despliegue sanitario, de seguridad y contra incendios blindará la Venida de la Virgen del Rocío a Almonte

La Venida de la Virgen del Rocío a Almonte movilizará un amplio dispositivo de seguridad y emergencias en el que tendrán especial peso tanto el refuerzo sanitario como la prevención ante el alto peligro de incendios propio de estas fechas. La Junta de Andalucía activa este martes el Plan Venidaante la elevada concentración de peregrinos prevista durante el traslado de la Patrona almonteña entre los días 19 y 20 de agosto, que ha presentado el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz.

El operativo, elevado a un plan de emergencia de carácter autonómico a petición del Ayuntamiento de Almonte, permanecerá activo hasta el jueves 20, cuando la Virgen llegue a la localidad. Su objetivo será prevenir riesgos, atender las necesidades de los peregrinos y responder de manera inmediata y coordinada ante cualquier incidencia que pueda producirse durante una de las mayores concentraciones de personas que acoge la zona.

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz saluda a agente de la policía durante el acto de presentación, a 18 de agosto de 2026 en Almonte, Huelva (Andalucía, España). El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, presenta en Almonte (Huelva) el dispositivo especial del ‘Plan Venida 2026’, diseñado para garantizar la seguridad y la atención de los miles de peregrinos y visitantes durante el traslado de la Virgen del Rocío. La presentación tiene lugar en el Cecopi de El Rocío, desde donde se coordinará el operativo de emergencias. 18 AGOSTO 2026 Joaquín Corchero / Europa Press 18/08/2026. Antonio Sanz;Joaquín Corchero;category_code_new / Joaquín Corchero / Europa Press

El dispositivo se desplegará sobre tres grandes escenarios: la aldea de El Rocío, el camino por el que discurrirá el traslado y el núcleo urbano de Almonte. Bajo la coordinación de la Agencia de Emergencias de Andalucía participarán los ayuntamientos, la Administración del Estado, la Diputación de Huelva y la Hermandad Matriz, además de Guardia Civil, Policía Local, Unidad de Policía Adscrita, Dirección General de Tráfico, 061, Infoca, bomberos, Protección Civil y Ejército de Tierra.

Dos puestos de mando para controlar el traslado

Una de las principales singularidades del Plan Venida será la instalación de dos puestos de mando avanzado, cuando lo habitual en este tipo de operativos es contar con uno solo. Uno estará ubicado en el Cecopi de El Rocío y el otro en El Chaparral, en Almonte. Ambos permanecerán interconectados y permitirán adaptar los recursos conforme avance la Virgen durante su recorrido hacia la localidad.

El nuevo Cecopi de El Rocío se convierte así en uno de los centros neurálgicos de una Venida marcada por la gran afluencia de peregrinos. La sala de coordinación del 112 quedó activada desde las diez de la mañana de este martes, mientras que el plan autonómico comenzará a funcionar durante la misma jornada.

La Junta incorporará además dos proyectos piloto para seguir en tiempo real los movimientos de las personas. El objetivo no será contabilizar asistentes, sino detectar desplazamientos rápidos, bruscos o concentraciones anómalas que puedan advertir de una situación de riesgo y permitan a los servicios de emergencia anticipar la respuesta.

El operativo contará igualmente con cartografía digital compartida entre los distintos servicios, sistemas de comunicaciones interconectados y drones para facilitar el seguimiento de la concentración y del recorrido.

La Virgen del Rocío con su atuendo de pastora para su traslado al pueblo de Almonte . A 18 de agosto de 2026 en El Rocío, Almonte (Huelva, Andalucía). La aldea de El Rocío ya se prepara para uno de sus momentos más esperados. Los vecinos trabajan en el tradicional engalanado de las calles con flores de papel, arcos y estructuras adornadas con romero ante la próxima salida de la Virgen de su Santuario. La Pastora emprenderá el 19 de agosto su traslado hasta Almonte, donde permanecerá durante nueve meses antes de regresar de nuevo a la aldea. 18 AGOSTO 2026 Joaquín Corchero / Europa Press 18/08/2026. Joaquín Corchero / Joaquín Corchero / Europa Press

Siete puntos sanitarios y seis ambulancias de refuerzo

El despliegue sanitario será una de las principales patas del dispositivo. La elevada presencia de personas en El Rocío llevó a adelantar al domingo la apertura del centro sanitario instalado en el Cecopi. Desde entonces y hasta la mañana de este martes había atendido 39 incidencias, principalmente traumatismos, infecciones leves y problemas respiratorios. Solo una asistencia había requerido traslado al Hospital Infanta Elena, por un traumatismo, sin que hasta ese momento se hubiera producido ninguna incidencia grave.

Durante la Venida habrá siete localizaciones sanitarias repartidas entre la aldea, el camino y Almonte. Los recursos incluirán cuatro UVI móviles, dos vehículos logísticos preparados para incidentes con múltiples víctimas, quince camillas plegables y material adicional de urgencia.

A este despliegue se sumarán seis ambulancias adicionales: dos permanecerán en El Rocío, otras dos en Almonte y dos serán itinerantes entre ambos núcleos.

Atención Primaria reforzará además durante los días 19 y 20 los consultorios de El Rocío y el centro de salud de Almonte, con el apoyo de los centros sanitarios de Bollullos del Condado, Matalascañas, Bonares y La Palma del Condado.

También se dispondrá de unidades de radiodiagnóstico, una herramienta que permitirá atender determinados traumatismos sobre el terreno y evitar desplazamientos hospitalarios cuando únicamente sea necesario realizar una radiografía.

Especial vigilancia ante el peligro de incendios

Junto al dispositivo sanitario, la prevención de incendios adquiere una especial importancia porque la Venida se celebra en plena época de peligro alto. La concentración de miles de personas y el recorrido por el entorno durante varias horas hacen que el riesgo de fuego sea uno de los aspectos que más preocupa a los responsables de emergencias.

El operativo contará con un despliegue específico de Infoca y bomberos, con dos vehículos contra incendios y seis retenes. A ello se sumará un parque provisional que instalará el Consorcio Provincial de Bomberos, con capacidad para albergar hasta cinco camiones y un vehículo de mando.

Estos recursos permanecerán integrados en el conjunto del Plan Venida para poder intervenir de forma inmediata en caso de incendio y coordinar su actuación con el resto de servicios desplegados tanto en El Rocío como en el recorrido hacia Almonte.

El grupo logístico estará liderado por el GREA y contará también con voluntarios de Protección Civil, mientras que el Ejército de Tierra aportará un puente necesario para facilitar el desarrollo del operativo.

Imágenes de los preparativos en la aldea del Rocío. A 18 de agosto de 2026 en El Rocío, Almonte (Huelva, Andalucía). La aldea de El Rocío ya se prepara para uno de sus momentos más esperados. Los vecinos trabajan en el tradicional engalanado de las calles con flores de papel, arcos y estructuras adornadas con romero ante la próxima salida de la Virgen de su Santuario. La Pastora emprenderá el 19 de agosto su traslado hasta Almonte, donde permanecerá durante nueve meses antes de regresar de nuevo a la aldea. 18 AGOSTO 2026 Joaquín Corchero / Europa Press 18/08/2026. Joaquín Corchero;category_code_new / Joaquín Corchero / Europa Press

El Rocío Chico, antesala de una Venida histórica

El despliegue alcanza su máxima intensidad coincidiendo con los días centrales del Rocío Chico, que este año sirven de antesala inmediata a la Venida de la Virgen. Los cultos desembocarán el miércoles 19 en la celebración de la Función del Voto antes de que la imagen, vestida de Pastora, emprenda su camino desde la aldea hasta Almonte.

La Virgen realizará durante la tarde y la noche el tradicional recorrido por el camino de Los Llanos y llegará a Almonte durante la mañana del jueves 20. La Venida se produce siete años después del anterior traslado y tendrá este año además el carácter especial que le otorga su vinculación con el Año Jubilar del Rocío.

La magnitud de la concentración ha obligado también a articular medidas específicas de movilidad, con cortes de tráfico, restricciones en los accesos y un dispositivo especial de transporte público destinado a facilitar los desplazamientos entre Almonte y El Rocío durante las jornadas centrales.

La Junta ha pedido a los peregrinos prudencia, responsabilidad y paciencia ante la elevada afluencia prevista. La colaboración ciudadana, ha insistido, será una parte esencial del propio Plan Venida, tanto para evitar situaciones de riesgo derivadas de las grandes concentraciones como para extremar las precauciones frente a los incendios.

El objetivo es que el amplio despliegue de seguridad, emergencias, asistencia sanitaria y prevención quede en un segundo plano y que, una vez concluida la Venida, la única noticia sea el regreso de la Virgen del Rocío a Almonte siete años después.