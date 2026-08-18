El tiempo
La lluvia amenaza al Rocío Chico: esto es lo que prevé la Aemet para Almonte
La procesión 'La Venida' de la Virgen del Rocío se desarrollará con cielos 'generalmente despejados' en su partida, pero con previsión de nubosidad y posibles chubascos aislados durante el trayecto.
La Virgen del Rocío llegará este jueves 20 de agosto a la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Almonte (Huelva) durante 'La Venida', en una jornada marcada por intervalos de nubes altas y la posibilidad de chubascos.
Según han precisado fuentes de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) los rocieros partirán desde el Santuario de Nuestra Señora del Rocío, a las 20:00 horas de este miércoles 19 de agosto, bajo cielos "generalmente despejados" y una sensación térmica de 26ºC.
No obstante, el trayecto estará marcado por la formación de nubosidad, durante la madrugada en la que transcurrirá el traslado, que generará la posibilidad de "precipitaciones aisladas" a partir del mediodía de este jueves. En esa línea, el delegado territorial de la Aemet en Andalucía, Ceuta y Melilla, Juan de Dios del Pino, ha indicado que podrían producirse "chubascos dispersos" durante las horas previas, coincidiendo con la marcha de los romeros.
Si bien decenas de devotos cargarán a la Virgen con la influencia de un viento "moderado", de 21 kilómetros por hora y rachas máximas de hasta 34 kilómetros, la velada continuará con una disminución progresiva hasta un 1km/h durante la llegada de la Virgen al parque del Chaparral de Almonte, a las 06:00 horas.
Por otra parte, las temperaturas oscilarán entre los 22ºC y 20ºC durante la madrugada de este jueves. En cambio, el termómetro marcará los 24ºC cuando la Virgen llegue a la parroquia almonteña, a las 11:00.
Asimismo, las primeras horas de la mañana estarán marcadas por elevados índices de humedad relativa, con un 100 por ciento a las 07:00 horas, que podría provocar sudor durante las últimas horas de la peregrinación. Sin embargo, el delegado territorial de la Aemet ha precisado que las mencionadas predicciones aún son "inciertas".
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