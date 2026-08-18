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Terremoto en Granada, última hora en directo: réplicas, desalojos y tres heridos leves tras los 7 seísmos que han sacudido la provincia

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VÍDEO | Otro gran terremoto sacude Granada, el segundo en una semana

VÍDEO | Otro gran terremoto sacude Granada, el segundo en una semana

Otro gran terremoto sacude Granada, el segundo en una semana / EL CORREO

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Víctor Navarro

Víctor Navarro

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado este martes, 18 de agosto, un nuevo terremoto de magnitud 4,8 en la provincia de Granada, con epicentro en Alhendín y a una profundidad de 5 kilómetros. El movimiento sísmico se ha producido a las 10.37 horas, según los datos del organismo, que sitúa el temblor en la misma zona donde el pasado sábado se registró el seísmo de magnitud 5. Las distintas estaciones del IGN han recogido valores de entre 4,4 y 4,8, a la espera de que se confirme la cifra definitiva.

El nuevo terremoto llega apenas tres días después de que la región viviera uno de los episodios sísmicos más intensos de los últimos años, con un epicentro prácticamente coincidente.

La última hora del terremoto de hoy en Granada:

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