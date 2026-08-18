Terremoto en Granada, última hora en directo: réplicas, desalojos y tres heridos leves tras los 7 seísmos que han sacudido la provincia

El sismólogo José Morales (UGR): "Estamos ante una serie de seísmos" tras repetirse la magnitud 4,8 del sábado

El investigador del Instituto Andaluz de Geofísica de la Universidad de Granada (UGR), José Morales, ha explicado que la provincia se encuentra ante una "serie" de seísmos, después de que el terremoto de este martes, registrado a las 10.38 horas con epicentro en Gójar, haya alcanzado una magnitud de 4,8 Mw, idéntica a la del pasado sábado en Alhendín. Según ha detallado a Europa Press, esta es la principal conclusión que se extrae de la sucesión de temblores de hoy, entre los que ya se han contabilizado varios de magnitud 4 o superior.

El experto se ha mostrado cauto a la hora de calificar el episodio como "enjambre" y ha pedido "dar tiempo" para determinar la relación entre los terremotos más fuertes, aunque ha reconocido que, tras lo sucedido este martes, "el escenario cambia", y lo ha comparado con la serie sísmica que afectó a Armilla en 1979 y que se prolongó durante varios meses. Morales ha recordado que, del centenar de seísmos registrados en este episodio —348 según el IGN el pasado lunes—, entre el 80% y el 90% no son percibidos por la población, y ha insistido en mantener la calma, autoprotegerse y seguir las indicaciones de Emergencias y Protección Civil ante el riesgo de desprendimientos en inmuebles ya deteriorados.