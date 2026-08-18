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Terremoto en Granada, última hora en directo: réplicas, desalojos y tres heridos leves tras los 7 seísmos que han sacudido la provincia
Un nuevo seísmo sacude Granada esta mañana tras una noche marcada por ocho pequeños terremotos en la misma zona
El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado este martes, 18 de agosto, un nuevo terremoto de magnitud 4,8 en la provincia de Granada, con epicentro en Alhendín y a una profundidad de 5 kilómetros. El movimiento sísmico se ha producido a las 10.37 horas, según los datos del organismo, que sitúa el temblor en la misma zona donde el pasado sábado se registró el seísmo de magnitud 5. Las distintas estaciones del IGN han recogido valores de entre 4,4 y 4,8, a la espera de que se confirme la cifra definitiva.
El nuevo terremoto llega apenas tres días después de que la región viviera uno de los episodios sísmicos más intensos de los últimos años, con un epicentro prácticamente coincidente.
La última hora del terremoto de hoy en Granada:
Víctor Navarro
Gójar, en el foco de las búsquedas: el municipio granadino centra la atención tras el terremoto de magnitud 4,8
El nombre de Gójar se ha convertido en uno de los términos más buscados en las últimas horas en relación con la actividad sísmica en Granada, después de que el Instituto Geográfico Nacional (IGN) situara en este municipio el epicentro del terremoto de magnitud 4,8 registrado a las 10.37 horas, el más intenso de la jornada.
EUROPA PRESS
El sismólogo José Morales (UGR): "Estamos ante una serie de seísmos" tras repetirse la magnitud 4,8 del sábado
El investigador del Instituto Andaluz de Geofísica de la Universidad de Granada (UGR), José Morales, ha explicado que la provincia se encuentra ante una "serie" de seísmos, después de que el terremoto de este martes, registrado a las 10.38 horas con epicentro en Gójar, haya alcanzado una magnitud de 4,8 Mw, idéntica a la del pasado sábado en Alhendín. Según ha detallado a Europa Press, esta es la principal conclusión que se extrae de la sucesión de temblores de hoy, entre los que ya se han contabilizado varios de magnitud 4 o superior.
El experto se ha mostrado cauto a la hora de calificar el episodio como "enjambre" y ha pedido "dar tiempo" para determinar la relación entre los terremotos más fuertes, aunque ha reconocido que, tras lo sucedido este martes, "el escenario cambia", y lo ha comparado con la serie sísmica que afectó a Armilla en 1979 y que se prolongó durante varios meses. Morales ha recordado que, del centenar de seísmos registrados en este episodio —348 según el IGN el pasado lunes—, entre el 80% y el 90% no son percibidos por la población, y ha insistido en mantener la calma, autoprotegerse y seguir las indicaciones de Emergencias y Protección Civil ante el riesgo de desprendimientos en inmuebles ya deteriorados.
Víctor Navarro
El Ayuntamiento de Granada recibe más de 800 solicitudes para revisar edificios tras los terremotos
El Ayuntamiento de Granada ha recibido ya más de 800 solicitudes para comprobar el estado de inmuebles en la capital y su área metropolitana tras la sucesión de episodios sísmicos registrados esta jornada. En las inspecciones participan técnicos municipales, Bomberos, Policía Local, Protección Civil y profesionales de la arquitectura, encargados de comprobar posibles daños y determinar las actuaciones necesarias en cada caso.
Víctor Navarro
El 061 atiende 12 avisos sanitarios: dos mujeres heridas en Cájar y Alhendín tras los terremotos de Granada
El Centro de Emergencias Sanitarias 061 ha atendido, desde las 10.40 horas, un total de 12 demandas relacionadas con la sucesión de terremotos registrados en Granada, la mayoría por episodios de ansiedad, mareos y síncopes. Entre las incidencias más destacadas figura el derrumbe del techo y la chimenea de varias viviendas en la calle Andrés Segovia, en Cájar, donde una mujer ha resultado herida al cortarse con un cristal y ha sido trasladada por medios propios a un centro de salud. En Alhendín, otra mujer ha requerido asistencia sanitaria por daños en un brazo tras caerse en su vivienda a causa del temblor.
El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, que se ha desplazado hasta Granada para evaluar los daños, ha convocado al Comité Asesor del Plan de Emergencia ante el Riesgo Sísmico para analizar la situación tras los últimos seísmos. "Aunque entendemos el desasosiego y el nerviosismo de la ciudadanía, debemos insistir en seguir las indicaciones de los servicios de emergencia", ha señalado el consejero, que ha recomendado a quienes tengan la vivienda sin daños permanecer dentro de ella para evitar riesgos.
Víctor Navarro
Marifrán Carazo, alcaldesa de Granada, confirma siete calles cortadas en la capital por caída de cascotes y desprendimientos
La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha confirmado en rueda de prensa que, a raíz de las llamadas recibidas, el Ayuntamiento ha detectado nueve daños de entidad en la ciudad, que han obligado al corte de siete calles, principalmente por la caída de cascotes o de elementos de fachadas de edificios. Entre las incidencias señaladas, Carazo ha citado un desprendimiento de ascensor en la calle Domingo Puente Martín, un derrumbe de fachada en un edificio antiguo de la calle Moral de la Magdalena, y daños en la chimenea de una fábrica que han obligado a cerrar el parque Baden-Powell.
Las calles que permanecen acordonadas, señalizadas y cortadas en estos momentos son, según ha detallado la alcaldesa, Baden Powell, Navas, Moral de la Magdalena, San Matías, San Rafael, Alhóndiga y Puentezuelas. Carazo ha asegurado que la prioridad municipal es restablecer la normalidad en estos espacios cuanto antes, con todos los servicios de emergencia y municipales activados para revisar la situación de los edificios afectados.
Víctor Navarro
Antonio Maíllo (IU) muestra su "preocupación" por el nuevo terremoto en Granada y desea una pronta recuperación a los heridos
El coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y portavoz de Por Andalucía, Antonio Maíllo, ha mostrado su "preocupación" ante los efectos del nuevo terremoto de magnitud 4,6 registrado esta mañana en Granada, y ha deseado "una pronta recuperación" a los tres heridos leves que ha dejado el seísmo. "Ante el nuevo terremoto sucedido en Granada con epicentro en Gójar, máxima precaución y prudencia ante posibles nuevas réplicas", ha señalado a través de su cuenta oficial en X.
La reacción de Maíllo se suma a la de otros representantes políticos e institucionales que han pedido calma a la población a lo largo de la jornada, mientras la Junta de Andalucía mantiene activado, en fase de emergencia, situación operativa 1, el Plan de Emergencia de Andalucía ante el Riesgo Sísmico en la provincia.
Víctor Navarro
La Alhambra, en revisión: evacuados la Alcazaba, los Palacios Nazaríes y el Generalife tras el terremoto
La Alhambra ha activado el protocolo de evacuación tras el terremoto de magnitud 4,6 registrado esta mañana, según ha informado el monumento a través de su cuenta oficial. La medida obligó a desalojar la Alcazaba y a suspender el acceso a los Palacios Nazaríes, mientras que a las 11.45 horas se completó también la evacuación del Generalife y sus jardines interiores.
Los equipos de conservación del recinto inspeccionan ahora las instalaciones con el apoyo de expertos de la Universidad de Granada (UGR), mientras la dirección del Patronato de la Alhambra evalúa las condiciones de seguridad para decidir sobre un posible cierre o la reapertura del monumento. Todo el personal permanece por el momento en zonas seguras a la espera de la evolución de la situación.
Víctor Navarro
Los comercios del Nevada Shopping cierran sus puertas ante la sucesión de terremotos en Granada
Los locales del centro comercial Nevada Shopping, en Armilla (Granada), han cerrado sus puertas al público como medida de precaución ante la sucesión de seísmos registrados esta mañana en la provincia, según ha trascendido a través de redes sociales. El cierre se suma al de otros espacios abiertos al público en la provincia, después de que el Ayuntamiento de Granada y la Diputación decidieran clausurar sus edificios administrativos, la Alhambra fuera desalojada y numerosas empresas optaran por enviar a sus empleados a teletrabajar desde casa.
Víctor Navarro
El SAS suspende la actividad asistencial no esencial en los centros sanitarios de Granada ante los movimientos sísmicos
El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha decidido suspender durante la tarde de este martes, con carácter preventivo y por motivos de seguridad, la actividad asistencial no esencial en los centros sanitarios de toda la provincia de Granada, ante los movimientos sísmicos registrados durante la mañana. La medida permitirá revisar y evaluar las instalaciones y se reevaluará a lo largo de la tarde. La actividad urgente y oncológica, así como la atención sanitaria esencial, quedan garantizadas.
El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha hecho un llamamiento a la calma y ha confirmado que no hay daños personales de consideración, solo heridos leves. Las primeras inspecciones han detectado daños estructurales en los centros de salud Zaidín Sur, Zaidín Centro, Bola de Oro y Casería de Montijo, cuya situación está siendo evaluada. "Estamos realizando un seguimiento permanente de la situación y actuando con la máxima prudencia", ha señalado el consejero, que ha insistido en que todo el sistema sanitario andaluz permanece coordinado y con sus planes de contingencia revisados.
Víctor Navarro
¿De cuánto ha sido el terremoto de hoy en Granada?
El terremoto más fuerte registrado hoy en Granada ha tenido una magnitud de 4,8, según los datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN). Se ha producido a las 10.37 horas, con epicentro al noroeste de Gójar y una profundidad de apenas unos kilómetros, alcanzando una intensidad máxima de V-VI, la más elevada de toda la jornada.
Ha sido el mayor de una sucesión de siete seísmos sentidos por la población desde primera hora de la mañana, cuatro de ellos por encima de magnitud 4, en la misma zona donde el pasado sábado se registró el terremoto de magnitud 5 con epicentro en Alhendín.
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