Una de las piscinas más baratas de toda Andalucía está en este pequeño pueblo de Granada: entrada para todo el día por un euro y hamacas incluidas

Una de las piscinas más baratas de toda Andalucía se localiza en la provincia de Granada y ofrece aguas refrescantes y cristalinas venidas del propio río. Este enclave, que abrió sus puertas el pasado 3 de julio y se mantendrá disponible durante todo el verano con entradas por un solo euro es la piscina municipal de Lanjarón.

Alimentada por las aguas naturales del propio río Lanjarón, esta piscina se ha convertido en una de las más visitadas y admiradas por vecinos y visitantes de los municipios próximos gracias a sus bajos precios y a la amplia variedad de servicios que ofrece.

Agua natural del río Lanjarón y entrada a un euro en esta piscina de Granada

Así, los usuarios pueden disfrutar de su amplia piscina para adultos, otra más pequeña para menores, zonas verdes y hamacas durante todo el día por un solo euro.

Además, quien lo desee puede entrar y salir tantas veces como quiera del recinto con la misma entrada, lo que permite disfrutar de todo un día de frescor por un euro.

Con unas dimensiones de 25 metros de largo y 12,5 metros de ancho, esta piscina se ha posicionado como un oasis veraniego en el que resguardarse de las altas temperaturas que están imperando en toda Andalucía durante estas semanas.

Zonas verdes, sombraje y hamacas incluidas en Granada

Además de esta piscina bañada por auténtica agua de Lanjarón, el recinto cuenta también con amplias zonas verdes y sombraje, perfectas para descansar y relajarse en un ambiente único.

De igual modo, con la entrada de un euro, se incluye el uso de las distintas hamacas instaladas por toda la piscina.

Juegos infantiles, actividades y chiringuito en la piscina de Lanjarón

Y para garantizar la diversión de toda la familia, esta piscina municipal cuenta con áreas de juego para los más pequeños, además de organizar distintas actividades y eventos durante todo el verano para ofrecer las mejores alternativas de ocio para todas las edades.

Para disfrutar de los mejores sabores de la zona, la piscina dispone de un chiringuito con bebidas y aperitivos a bajos precios, motivo por el que está prohibida la entrada de comida o neveras al entorno.

Una de las piscinas más baratas de toda Andalucía está en este pequeño pueblo de Granada / .

Un enclave rodeado de belleza natural ideal para una completa jornada familiar que se puede visitar en el Camino Capilla Lanjarón de lunes a domingo en horario de 11.00 a 20.00 horas.