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Sevilla, Córdoba y Almería abastecen el 44% de la sandía que Mercadona vende en toda España este verano

La compañía prevé superar los 122 millones de kilos de sandía española en la campaña 2026

Exposición de sandía cortada en una tienda de Mercadona.

Exposición de sandía cortada en una tienda de Mercadona. / Mercadona

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El Correo

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Mercadona venderá este año 53,6 millones de kilos de sandía procedente de campos andaluces, un 21% más que en 2025. La fruta llega de productores de Almería, Córdoba y Sevilla, que este verano refuerzan su peso en el suministro a la cadena de supermercados.

La campaña empezó en abril, cuando llegaron al lineal de Fruta y Verdura las primeras sandías, procedentes de Almería. Con el avance del verano se han sumado las de Córdoba y Sevilla, junto a fruta de otras zonas productoras españolas. La sandía nacional seguirá en tienda hasta finales de septiembre.

Baja en semillas y lista para comer

Andalucía aporta cerca del 44% de toda la sandía que vende Mercadona. Además, la cadena prevé despachar en total más de 122 millones de kilos de sandía española a lo largo de la campaña.

La sandía que llega a las tiendas tiene pocas semillas y se presenta con piel lisa o rayada, según la variedad. También puede comprarse entera o ya partida, pensada para quien quiere comérsela sin esperar.

Esta fruta tiene un alto valor nutricional y, debido a su alto contenido en agua, es perfecta para mantener una buena hidratación. Además también se puede integrar en platos de forma creativa, como ensaladas, granizados y smoothies, hasta postres y platos principales.

Elvira Guill

— Especialista de sandía en Mercadona.

¿Qué exige Mercadona a sus proveedores andaluces?

Mercadona elige a sus proveedores de sandía en función de la calidad del producto. Esa exigencia es la que le permite mantener sandía de origen español en sus 1.600 supermercados siempre que la temporada, la calidad y el tipo de cultivo lo haga posible.

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La cadena mantiene así una relación directa con los sectores agrícola, ganadero y pesquero español, con acuerdos a largo plazo pensados para dar estabilidad a los productores y garantizar el suministro en sus tiendas.

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