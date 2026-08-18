Terremoto en Granada: nuevas réplicas tras el seísmo de 4,8 y dónde se han sentido en Andalucía

Granada vuelve a situarse este martes en el centro de la actividad sísmica en Andalucía. Un terremoto de magnitud 4,8, registrado a las 10.37 horas de este 18 de agosto al noroeste de Gójar, ha vuelto a sacudir la provincia y ha estado acompañado posteriormente por varias réplicas en distintos municipios del área metropolitana.

Según los datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN), el seísmo principal tuvo su epicentro al noroeste de Gójar, muy cerca de Granada capital. Su escasa profundidad ha provocado que el movimiento se percibiera con especial claridad en numerosos municipios de la Vega granadina.

El IGN sitúa la intensidad máxima entre los grados V y VI, niveles correspondientes a un terremoto fuerte y, en determinados casos, capaz de causar daños leves.

Varias réplicas en el área metropolitana de Granada

La actividad sísmica no terminó con el terremoto principal. Apenas unos minutos después se registraron nuevos movimientos en distintos puntos del cinturón metropolitano. En Gójar se produjo una réplica de magnitud 2,9, mientras que en Las Gabias se localizó otro temblor de magnitud 2,6 alrededor de las 10.47 horas.

Uno de los movimientos más destacados llegó a las 10.53 horas, cuando un terremoto de magnitud 4 sacudió la zona situada al sur de Churriana de la Vega.

También volvió a temblar Alhendín. A las 10.43 horas se registró un seísmo de magnitud 2,7 al noroeste del municipio y, ya a las 12.39 horas, se produjo un nuevo movimiento de mayor intensidad.

La sucesión de temblores mantiene así la atención puesta sobre el área metropolitana granadina, después de las distintas sacudidas registradas durante las últimas semanas en la provincia.

¿Dónde se ha sentido el terremoto de Granada?

El terremoto principal se ha percibido con una intensidad de entre V y VI en el sur de Granada capital y buena parte del área metropolitana. Entre los municipios donde más claramente se ha sentido se encuentran Armilla, Churriana de la Vega, Las Gabias y Alhendín, además de otras localidades próximas al epicentro.

El movimiento también ha llegado a prácticamente todas las comarcas de Granada. Vecinos de puntos de la Costa Tropical, la Alpujarra, los Montes Orientales y el norte de la provincia han notado el temblor.

Y sus efectos no se han limitado a Granada. Dentro de Andalucía se han comunicado vibraciones en distintos puntos de Jaén, la costa de Almería y Córdoba.

Más lejos del epicentro, el terremoto también se habría percibido en zonas de Ciudad Real, Albacete, Murcia e incluso Madrid, aunque la mayor intensidad se ha concentrado en Granada y su área metropolitana.