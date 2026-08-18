Vox sentencia el debate sobre la tasa turística: "Lo fácil y reduccionista es poner un impuesto"

El vicepresidente segundo de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira, ha vuelto a cerrar la puerta a la implantación de una tasa turística en Andalucía. El dirigente de Vox considera que crear un nuevo impuesto no resolvería los problemas de financiación de los municipios que reciben más visitantes y ha defendido buscar otras fórmulas para compensar el coste que supone para estas ciudades prestar determinados servicios.

Gavira se ha pronunciado este martes durante una visita a la Feria de Málaga, donde ha insistido en la posición que ya venía manteniendo su partido antes de asumir las competencias de Turismo en el Gobierno andaluz.

"Parece que cuando la Administración tiene un problema, la única solución que se le ocurre es hacer un nuevo impuesto", ha señalado. Frente a esa posibilidad, el consejero apuesta primero por "analizar la gestión" y estudiar cómo financiar a las ciudades con una elevada presión turística.

Parece que cuando la Administración tiene un problema, la única solución que se le ocurre es hacer un nuevo impuesto Manuel Gavira — Consejero de Turismo

"Haber fórmulas, las hay. Lo que pasa es que lo fácil, lo reduccionista, es decir: una tasa turística", ha afirmado Gavira, que ha pedido ser "imaginativos" y "propositivos" para encontrar alternativas porque, a su juicio, "una tasa no va a solucionar el problema".

El vicepresidente ha apuntado directamente a la financiación local como una de las vías que deberían explorarse. Según ha explicado, si determinados ayuntamientos tienen dificultades para asumir los servicios derivados de la llegada de un elevado número de visitantes, una posibilidad sería modificar su sistema de financiación.

"Habrá que instar al Gobierno de España a que haga una ley que permita a los ayuntamientos que reciben mayor número de visitantes tener una financiación diferente", ha sostenido.

Gavira también ha rechazado que los propios andaluces tengan que pagar un nuevo tributo cuando viajen dentro de la comunidad. "La mayoría del turismo que hacemos los andaluces es con destino en Andalucía y nosotros no queremos gravar con impuestos a los andaluces", ha remarcado.

La llegada de Vox a Turismo aleja aún más la tasa

Las palabras de Gavira confirman la línea que ha mantenido desde que asumió la Consejería de Turismo tras el acuerdo de gobierno entre PP y Vox. La posibilidad de implantar una tasa turística llevaba años abierta en Andalucía, principalmente por la presión de algunos de los ayuntamientos que reciben un mayor número de visitantes, pero nunca llegó a materializarse durante la etapa de Arturo Bernal al frente del departamento.

Su predecesor, Arturo Bernal, dejó el debate congelado y vinculó cualquier avance a la existencia de consenso con el sector. Durante ese periodo se puso en marcha el Observatorio de Sostenibilidad Turística, en el que participan la Consejería, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), sin que se dieran los pasos necesarios para implantar el tributo.

La llegada de Vox a la Consejería hacía todavía más complicada esa posibilidad. Gavira había manifestado reiteradamente en el Parlamento su rechazo a la fiscalidad turística y, ya como consejero, dejó claro que su intención era mantener esa postura aunque se comprometiera a escuchar al sector.

Vox ha calificado anteriormente la tasa turística como un "impuesto encubierto" y ha defendido que los problemas de financiación de los municipios deben resolverse mediante otras vías. La reducción de la presión fiscal es, además, uno de los ejes del acuerdo alcanzado por PP y Vox para gobernar Andalucía.

Sevilla mantiene abierta una reclamación que choca con la Junta

El rechazo de Gavira se produce después de que el Ayuntamiento de Sevilla haya vuelto a reclamar este verano la posibilidad de implantar una tasa turística.

El alcalde, José Luis Sanz, ha defendido en distintas ocasiones que Sevilla debería poder cobrar este tributo a los visitantes para afrontar los gastos asociados a la elevada afluencia turística. Sin embargo, la decisión no depende únicamente del consistorio, ya que necesita un marco autonómico que permita su puesta en marcha.

La propuesta ha encontrado oposición tanto en Vox como entre los hoteleros sevillanos. El portavoz municipal de Vox, Gonzalo García de Polavieja, rechazó recientemente reabrir el debate y defendió que la ciudad no necesita "más debates sobre nuevos impuestos".

También la Asociación de Hoteles de Sevilla y Provincia manifestó su rechazo "total" a la iniciativa. Su presidente, Jorge Castilla, sostiene que una tasa de estas características penalizaría al alojamiento reglado, podría generar desigualdades entre distintos tipos de establecimientos y afectaría también a los propios andaluces cuando se alojaran en hoteles dentro de la comunidad.

Sevilla no es la única capital que ha planteado esta posibilidad. Cádiz ha pedido disponer de mecanismos legales que permitan establecerla, mientras que Granada se ha mostrado favorable siempre que la medida no sea "impuesta unilateralmente" y que su recaudación esté vinculada a actuaciones relacionadas con la actividad turística. Córdoba, por su parte, ha evitado reabrir por ahora el debate.