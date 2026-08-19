Interceptan más de 3.300 kilos de cocaína entre Portugal y la Costa del Sol: tenían una guardería de droga en Torremolinos

Más de 3.300 kilos de cocaína han sido interceptados en dos vehículos que transportaban la droga entre Portugal y España, operación que se ha saldado con tres detenidos, dos en Torremolinos y Marbella (Málaga) y uno en el país luso.

El entramado contaba con una guardería para almacenar la droga en Torremolinos, según ha informado este miércoles la Policía Nacional, que ha llevado a cabo esta operación conjuntamente con la Policía Judiciaria de Portugal.

A los integrantes de la organización se les imputan los delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de sustancias estupefacientes, tenencia ilícita de armas, atentado a agente de la autoridad y contra la seguridad vial, y todos ellos han ingresado en prisión provisional.

En la actuación han sido intervenidos, además del estupefaciente, dos armas largas y un arma corta municionada, dos vehículos, 1.100 euros, cámaras fotográficas, un monóculo de visión nocturna y equipos de transmisiones.

De Portugal a la Costa del Sol

La investigación se inició el pasado 11 de agosto cuando los agentes averiguaron que una furgoneta estaba transportando una cantidad indeterminada de estupefaciente desde Portugal a la Costa del Sol, por lo que ambos establecimientos policiales establecieron un dispositivo para detectar el paso del vehículo, que iba acompañado de otro en labores de lanzadera y seguridad.

El destino de los vehículos era un inmueble en la localidad malagueña de Torremolinos, donde los investigadores observaron la descarga de numerosos bultos de grandes dimensiones. Posteriormente, la furgoneta salió de la guardería donde almacenaban la droga con destino a Portugal.

Minutos después salió de la finca otro vehículo, al que siguieron durante varios kilómetros hasta que lograron interceptarlo en Marbella, donde los agentes se incautaron de unos 200 kilos de cocaína.

De forma paralela se realizó el registro del inmueble en Torremolinos, donde hallaron alrededor de 1.700 kilos de cocaína, una pistola municionada y fue arrestado un integrante de la organización.

Noticias relacionadas

Mientras tanto, la Policía Judiciaria Portuguesa interceptó la furgoneta implicada cuando se dirigía de nuevo a España, intervino 1.500 kilos de cocaína, dos armas largas y detuvo a su conductor.

Fuente: La Opinión de Málaga