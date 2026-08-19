Moreno visita Ceuta para reunirse con Vivas tras la crisis migratoria

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, viajará este jueves, 20 de agosto, a Ceuta para reunirse con el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, y mantener un encuentro con representantes de la Confederación de Empresarios y de la Cámara de Comercio de Ceuta, en una visita institucional que se produce tres semanas después de la entrada masiva de 72.000 personas migrantes desde Marruecos.

Según ha informado el Ejecutivo andaluz en su página web, consultada por Europa Press, Moreno va a visitar la ciudad autónoma un día después que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y es el primer presidente autonómico en reunirse con Vivas desde el comienzo de la crisis migratoria.

El presidente del Ejecutivo andaluz se reunirá con Vivas y posteriormente ofrecerá una comparecencia a las 11:00 horas en el Palacio de la Asamblea. Ya por la tarde, a partir de las 17:30 horas, Moreno mantendrá un encuentro con representantes de la Confederación de Empresarios y de la Cámara de Comercio de Ceuta en el Parador de la Muralla.

El jefe del ejecutivo andaluz trasladó a Vivas la "solidaridad" de Andalucía con el "pueblo hermano" en "varias conversaciones" entre ambos mandatarios durante los días de las entrada masiva. La Junta ha defendido que "Andalucía está hermanada con Ceuta históricamente", haciendo referencia al Estatuto de Autonomía.

La Junta ha expresado desde el inicio de la crisis migratoria su apoyo a los ciudadanos y ejecutivos de Ceuta y Melilla, ante una situación que han calificado de "insostenible en el ámbito social y de la seguridad". Asimismo, el ejecutivo ha lamentado "la tardanza en reaccionar del Gobierno de España" junto con la exigencia de "asumir su obligación constitucional de defender las fronteras y la integridad territorial de España, así como la seguridad en todo el territorio español".

Una relación recogida en el Estatuto

En su artículo 228, el Estatuto de Autononía de Andalucía recoge que "la Comunidad Autónoma de Andalucía mantendrá unas especiales relaciones de colaboración, cooperación y asistencia con las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla".

La colaboración entre ambos se vió reforzado en 2024 con la firma de un protocolo de colaboración, que también incluye a Melilla, para reforzar vínculos y por el que, entre otras medidas, la comunidad andaluza pone a disposición de las dos ciudades autónomas sus oficinas de Madrid Cataluña y Bruselas para facilitarles el apoyo que necesiten y les ofrece su protección en materia de seguridad.

El protocolo cuenta con 130 iniciativas de amplio espectro, todas de interés común, y se incluyen entre algunos aspectos, la colaboración en materia de políticas de cambio climático, en agua, economía circular y azul; entre la RTVA y las radios televisiones de Ceuta y Melilla para fomentar un mejor conocimiento mutuo a través de programas de divulgación, y para dar a conocer entre el alumnado ceutí y melillense lo que significa el flamenco.

Además, se establecen colaboraciones en el ámbito sanitario, como en el programa de cribado neonatal de ciertas enfermedades, y se abren las puertas de Trade a las empresas de Ceuta y Melilla para visibilizarlas en nuestras misiones comerciales.