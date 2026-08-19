Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Terremoto Granada hoy directoTiroteo Isla CristinaDANA a AndalucíaDirecto Rocío Chico 2026Obras pasarela AltadisJóvenes sin vacaciones SevillaTroy Parrott BetisRopa segunda manoPlazas empleo Ayuntamiento SevillaMercadillo Ronda Tamarguillo
instagramlinkedin

El tiempo

Lluvias en Andalucía: a qué hora exacta lloverá en Sevilla este jueves, según el mapa de la Aemet por municipios

La capital andaluza registrará un 100% de probabilidad de lluvia durante la mañana, aunque se esperan precipitaciones de poca intensidad

Mapa creado por IA con datos oficiales de la Aemet.

Mapa creado por IA con datos oficiales de la Aemet. / El Correo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Claudio Guarino

Claudio Guarino

Sevilla

Andalucía afrontará este jueves 20 de agosto una jornada más inestable y con temperaturas más contenidas. La Aemet señala la llegada de una vaguada acompañada de una masa de aire más fresca, que favorecerá un descenso térmico y la aparición de precipitaciones. En el oeste andaluz podrán registrarse aguaceros desde la madrugada, mientras que en el sureste peninsular las tormentas podrían ser localmente fuertes y dejar rachas de viento muy intensas.

En Sevilla capital, la lluvia será uno de los elementos más destacados de la jornada. La Aemet eleva al 100% la probabilidad de precipitaciones durante parte de la mañana y mantiene un 80% durante la primera mitad de la tarde, aunque se esperan en general lluvias de poca intensidad. La temperatura oscilará entre los 20 grados de mínima y los 30 de máxima.

Mapa de la Aemet por municipos sevillanos.

¿A qué horas lloverá en Sevilla?

  • De 02:00 a 08:00 horas: probabilidad de lluvia del 25%. La predicción horaria apunta únicamente a una precipitación inapreciable alrededor de las 04:00 horas.
  • De 08:00 a 14:00 horas: será la franja con mayor riesgo, con una probabilidad del 100%. La predicción horaria de Aemet sitúa lluvia escasa en torno a las 12:00 horas, con unos 0,4 mm previstos.
  • De 14:00 a 20:00 horas: la probabilidad se mantiene alta, en el 80%. Aemet vuelve a marcar lluvia débil alrededor de las 15:00 horas, con unos 0,1 mm.
  • A partir de las 20:00 horas: la probabilidad cae al 0% y el cielo tenderá a quedar despejado durante la noche.
Mapa de la Aemet para este jueves a las 19 horas.

Mapa de la Aemet para este jueves a las 19 horas. / El Correo

Por tanto, el paraguas será especialmente recomendable entre media mañana y la primera mitad de la tarde, aunque los datos actuales no apuntan a una lluvia continua ni especialmente abundante. El momento más propicio para las precipitaciones se concentra alrededor del mediodía y primeras horas de la tarde, antes de una clara mejoría al final de la jornada.

Noticias relacionadas y más

El tiempo en Andalucía

Andalucía afrontará este jueves 20 de agosto una jornada marcada por la inestabilidad, las tormentas y una bajada generalizada de las temperaturas. Según la Aemet, los fenómenos más adversos se concentrarán en el interior oriental, donde los chubascos podrán ser localmente fuertes, acompañados de granizo y rachas de viento muy intensas, especialmente durante la tarde. En el resto de la comunidad también podrán producirse lluvias y tormentas ocasionales, mientras que las temperaturas descenderán en buena parte del territorio, de forma notable en las máximas del este andaluz.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La DANA cambia el tiempo en Andalucía: bajan las temperaturas y llegan las tormentas, según la Aemet
  2. Terremoto en Granada, última hora en directo: réplicas, desalojos y tres heridos leves tras los 7 seísmos que han sacudido la provincia
  3. Cambio de tiempo en Andalucía: desplome de las temperaturas en Sevilla con mínimas de hasta 16 grados según la Aemet
  4. La Aemet pone fecha al cambio de tiempo en Andalucía: la DANA dejará lluvias y temperaturas más bajas
  5. La historia que investigan tras el tiroteo de Isla Cristina: 'Entre los gitanos, cuando uno ha matado al otro, las familias se van
  6. Andalucía ingresa por primera vez 204 millones de euros recaudados a los bancos por el nuevo impuesto estatal
  7. Tres muertos, uno de ellos menor, en un tiroteo en Isla Cristina
  8. La guerra entre los Moriña y los Salazar deja tres muertos y desata la alarma por las armas de asalto en Huelva

Lluvias en Andalucía: a qué hora exacta lloverá en Sevilla este jueves, según el mapa de la Aemet por municipios

Interceptan más de 3.300 kilos de cocaína entre Portugal y la Costa del Sol: tenían una guardería de droga en Torremolinos

Interceptan más de 3.300 kilos de cocaína entre Portugal y la Costa del Sol: tenían una guardería de droga en Torremolinos

Los terremotos de Granada, en directo: la actividad sísmica no cesa mientras la Junta continúan las inspecciones y pide prudencia

Los terremotos de Granada, en directo: la actividad sísmica no cesa mientras la Junta continúan las inspecciones y pide prudencia

Andalucía eleva a 46 los contagios de Virus del Nilo Occidental: tres casos más en la provincia de Sevilla

Andalucía eleva a 46 los contagios de Virus del Nilo Occidental: tres casos más en la provincia de Sevilla

La familia del menor muerto en el tiroteo de Isla Cristina pide ayuda para esclarecer el crimen: "No tenía nada que ver, estaba cruzando la calle"

La familia del menor muerto en el tiroteo de Isla Cristina pide ayuda para esclarecer el crimen: "No tenía nada que ver, estaba cruzando la calle"

Robaban coches para hacer alunizajes en bares de Los Palacios y luego los quemaban: la Guardia Civil detiene a dos personas, una de ellas menor

Robaban coches para hacer alunizajes en bares de Los Palacios y luego los quemaban: la Guardia Civil detiene a dos personas, una de ellas menor

La Guardia Civil encuentra "las armas" utilizadas en el tiroteo de Isla Cristina en un ajuste de cuentas entre clanes

La Guardia Civil encuentra "las armas" utilizadas en el tiroteo de Isla Cristina en un ajuste de cuentas entre clanes

Seis nuevos terremotos en la Vega de Granada prolongan la actividad sísmica durante la noche

Seis nuevos terremotos en la Vega de Granada prolongan la actividad sísmica durante la noche
Tracking Pixel Contents