El tiempo
Lluvias en Andalucía: a qué hora exacta lloverá en Sevilla este jueves, según el mapa de la Aemet por municipios
La capital andaluza registrará un 100% de probabilidad de lluvia durante la mañana, aunque se esperan precipitaciones de poca intensidad
Andalucía afrontará este jueves 20 de agosto una jornada más inestable y con temperaturas más contenidas. La Aemet señala la llegada de una vaguada acompañada de una masa de aire más fresca, que favorecerá un descenso térmico y la aparición de precipitaciones. En el oeste andaluz podrán registrarse aguaceros desde la madrugada, mientras que en el sureste peninsular las tormentas podrían ser localmente fuertes y dejar rachas de viento muy intensas.
En Sevilla capital, la lluvia será uno de los elementos más destacados de la jornada. La Aemet eleva al 100% la probabilidad de precipitaciones durante parte de la mañana y mantiene un 80% durante la primera mitad de la tarde, aunque se esperan en general lluvias de poca intensidad. La temperatura oscilará entre los 20 grados de mínima y los 30 de máxima.
Mapa de la Aemet por municipos sevillanos.
¿A qué horas lloverá en Sevilla?
- De 02:00 a 08:00 horas: probabilidad de lluvia del 25%. La predicción horaria apunta únicamente a una precipitación inapreciable alrededor de las 04:00 horas.
- De 08:00 a 14:00 horas: será la franja con mayor riesgo, con una probabilidad del 100%. La predicción horaria de Aemet sitúa lluvia escasa en torno a las 12:00 horas, con unos 0,4 mm previstos.
- De 14:00 a 20:00 horas: la probabilidad se mantiene alta, en el 80%. Aemet vuelve a marcar lluvia débil alrededor de las 15:00 horas, con unos 0,1 mm.
- A partir de las 20:00 horas: la probabilidad cae al 0% y el cielo tenderá a quedar despejado durante la noche.
Por tanto, el paraguas será especialmente recomendable entre media mañana y la primera mitad de la tarde, aunque los datos actuales no apuntan a una lluvia continua ni especialmente abundante. El momento más propicio para las precipitaciones se concentra alrededor del mediodía y primeras horas de la tarde, antes de una clara mejoría al final de la jornada.
El tiempo en Andalucía
Andalucía afrontará este jueves 20 de agosto una jornada marcada por la inestabilidad, las tormentas y una bajada generalizada de las temperaturas. Según la Aemet, los fenómenos más adversos se concentrarán en el interior oriental, donde los chubascos podrán ser localmente fuertes, acompañados de granizo y rachas de viento muy intensas, especialmente durante la tarde. En el resto de la comunidad también podrán producirse lluvias y tormentas ocasionales, mientras que las temperaturas descenderán en buena parte del territorio, de forma notable en las máximas del este andaluz.
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