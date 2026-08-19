Terremoto en Granada, última hora en directo: seis nuevos seísmos durante la noche de una serie sísmica "impredecible"

La actividad sísmica continúa este miércoles, 19 de agosto, en Granada y su área metropolitana después de la intensa jornada del martes. Durante la noche, el Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado seis nuevos terremotos en la Vega de Granada, cinco de ellos sentidos por la población, con epicentros en municipios como La Zubia, Las Gabias, Gójar, Ogíjares, Alhendín y Otura. El de mayor magnitud de este periodo alcanzó 2,5 a las 5.43 horas, al sureste de Villa de Otura.

Los movimientos han continuado ya entrada la mañana. Entre ellos, el IGN ha registrado un seísmo de magnitud 1,8 en Armilla a las 7.48 horas, sentido por los vecinos, y otro de magnitud 2,0 a las 9.01 horas, también en el entorno de Armilla y percibido por la población. A estos se suman otros temblores de menor magnitud localizados durante las primeras horas del día en Granada, La Zubia, Ogíjares y Churriana de la Vega.

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Esta nueva actividad llega después de un martes especialmente intenso, marcado por el terremoto de magnitud 4,8 registrado a las 10.37 horas, cuyo epicentro ha quedado finalmente situado por el IGN al noreste de Villa de Otura y a seis kilómetros de profundidad. La información del organismo continúa sujeta a revisión a medida que avanza el análisis de la serie sísmica.

La última hora del terremoto de hoy en Granada:

El Granada retoma los entrenamientos con normalidad pese al enjambre sísmico Los terremotos registrados en Granada y su área metropolitana no han provocado daños graves entre los miembros de la plantilla del Granada CF ni sus familiares, según ha informado el club, aunque la sucesión de seísmos ha generado preocupación entre los jugadores. Como medida preventiva, técnicos del Ayuntamiento de Granada y del propio club revisarán la estructura del estadio Nuevo Los Cármenes para comprobar que mantiene las condiciones de seguridad necesarias. La inspección se realizará antes del próximo partido previsto en el recinto.

Ana Ramos Caravaca Expertos de la UGR monitorizan en tiempo real los terremotos de Granada Especialistas de la Universidad de Granada (UGR) mantienen un seguimiento continuo de la actividad sísmica registrada en la provincia desde el Instituto Andaluz de Geofísica y Prevención de Desastres Sísmicos, uno de los centros de referencia para el estudio de estos fenómenos. El trabajo de los investigadores permite detectar y localizar los terremotos en tiempo real, una información clave para analizar la evolución de la serie sísmica, estudiar sus características y contribuir a la adopción de medidas preventivas ante nuevos movimientos.

Europa Press La Diputación de Granada abre este miércoles con normalidad todas sus sedes, edificios y espacios públicos La Diputación de Granada reabre este miércoles con total normalidad todas sus sedes, edificios y espacios públicos, después del cierre preventivo decretado este pasado martes como consecuencia de los seísmos registrados en la provincia de Granada. "De este modo, se retoma con normalidad la actividad y la atención al público en todas las dependencias de la institución provincial", señalan en un comunicado. Se mantiene únicamente la reubicación de los 77 residentes de los Centros Sociales de la Diputación desalojados preventivamente este pasado martes, que permanecen atendidos en diferentes centros residenciales y acompañados por profesionales de la propia institución.

Europa Press Marifrán Carazo, tras los terremotos en Granada: "Las viviendas son seguras si hay réplicas" La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha asegurado este miércoles que las inspecciones realizadas tras los últimos terremotos no han detectado daños estructurales graves en la ciudad y ha insistido en que, ante posibles réplicas, las viviendas son seguras. "La construcción ha resistido en Granada", ha señalado, al tiempo que ha recomendado permanecer en el interior de los edificios si vuelve a producirse un seísmo. Carazo ha explicado que la actividad municipal recupera progresivamente la normalidad, al igual que la asistencia sanitaria y las visitas a la Alhambra, aunque la Alcazaba permanece cerrada. Los servicios municipales, con la colaboración de los colegios profesionales de arquitectos y aparejadores, continúan revisando distintos inmuebles, entre ellos el Estadio de los Cármenes y el Palacio de Deportes. La alcaldesa ha reconocido la "enorme preocupación" entre los vecinos tras varios días de actividad sísmica y ha confirmado la evacuación de dos personas mayores en el barrio del Zaidín por la aparición de "grietas de consideración" en sus viviendas. Además, no ha descartado que puedan producirse nuevas evacuaciones si las inspecciones detectan otros problemas. Ante posibles réplicas, Carazo ha reiterado que lo más seguro es permanecer en las viviendas y evitar desplazamientos innecesarios. Muchas familias, sin embargo, optaron por pasar la noche en espacios públicos, donde se reforzó la presencia policial. La alcaldesa ha recordado además que los terremotos no se pueden predecir.

Ana Ramos Caravaca La Alhambra reabre al público, pero mantiene cerradas la Alcazaba y los monumentos andalusíes La Alhambra reabre este miércoles al público tras las revisiones realizadas por los terremotos registrados en Granada, aunque la Alcazaba y los monumentos andalusíes permanecerán cerrados hasta que sean inspeccionados y se compruebe que se encuentran en condiciones adecuadas. Los recorridos por los Palacios Nazaríes y el Generalife se han adaptado de forma preventiva para garantizar la seguridad de los visitantes ante posibles réplicas y facilitar una evacuación rápida en caso de que fuera necesaria. El Patronato de la Alhambra mantiene una evaluación permanente de la situación y continuará adoptando las medidas que considere necesarias en función de la evolución de la actividad sísmica y del resultado de las inspecciones.

Europa Press El SAS recupera la atención sanitaria con normalidad en Granada tras los terremotos El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha restablecido con normalidad la actividad asistencial en la provincia de Granada después de completar las revisiones de los centros sanitarios afectados por los últimos movimientos sísmicos. Todos los centros de salud permanecen abiertos y tanto la Atención Primaria como la actividad hospitalaria han recuperado su funcionamiento habitual tras la suspensión temporal y preventiva adoptada para comprobar el estado de las instalaciones y garantizar la seguridad de pacientes y profesionales. Pese a la vuelta a la normalidad, los centros sanitarios mantienen revisados sus planes de contingencia y continúan coordinados ante cualquier nueva incidencia. El SAS seguirá además evaluando la situación para asegurar la continuidad de la asistencia sanitaria.

Ana Ramos Caravaca Seis nuevos terremotos en la Vega de Granada prolongan la actividad sísmica durante la noche La actividad sísmica ha continuado durante la noche del martes en Granada y su área metropolitana. El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado un nuevo terremoto de magnitud 3,4 con epicentro en Ogíjares, un movimiento que ha sido sentido por la población en alrededor de una veintena de municipios de la provincia y que se suma a la sucesión de temblores registrada durante toda la jornada. Más información

EFE Reubican a 77 residentes del Centro Reina Sofía por los daños de los terremotos La Diputación de Granada ha activado de forma preventiva el desalojo y la reubicación de 77 residentes del Centro Psicopedagógico Reina Sofía ante los daños provocados por los terremotos registrados este martes y la posibilidad de que se produzcan nuevos seísmos. Los usuarios serán trasladados a distintos centros de la provincia. Un grupo de grandes dependientes será llevado a la Residencia Rodríguez Penalva de Huéscar, mientras que el resto será alojado en residencias de Huétor Vega, Maracena y Fuente Vaqueros. La Diputación ha señalado que junto a los residentes se desplazarán también profesionales de los propios centros sociales, con el objetivo de garantizar la continuidad de la atención y acompañarlos durante todo el proceso de reubicación.

Rafa Aranda Nueve terremotos en un día crítico en Granada y pueden ser más: "Es imposible de predecir" Cuando la pesadilla parecía que había quedado atrás, Granada ha vuelto a sufrir tres días después una nueva cadena de terremotos. Este martes, según los datos registrados por el Instituto Geográfico Nacional (IGN), el suelo volvía a temblar debido principalmente a un terremoto de magnitud 4,8. Este movimiento sísmico se produjo a las 10.37 horas, hora peninsular española, con epicentro localizado al noroeste de Gójar. Ese, realmente, era el más importante del día, porque Antonio Sanz, el consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de Andalucía, ha cifrado hasta en nueve los terremotos que han tenido una magnitud superior a 3 (cuatro de más de 4 y cinco entre 3 y 4). La gran pregunta ahora es cuándo acabará esta sucesión de temblores, pero desde la Junta de Andalucía se habla de un fenómeno "imposible" de predecir. Más información