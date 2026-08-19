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Terremoto en Granada, última hora en directo: seis nuevos seísmos durante la noche de una serie sísmica "impredecible"

Tras una jornada de martes en la que se contabilizaron nueve terremotos de intensidad, la madrugada ha continuado con una alta actividad sísmica en Granada y su zona metropolitana

Los daños causados por el terremoto de magnitud 4,8 en Granada, en imágenes

Los daños causados por el terremoto de magnitud 4,8 en Granada, en imágenes

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Imágenes de los destrozos causado por el terremoto / Arsenio Zurita - Europa Press / Europa Press

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Víctor Navarro

Ana Ramos Caravaca

La actividad sísmica continúa este miércoles, 19 de agosto, en Granada y su área metropolitana después de la intensa jornada del martes. Durante la noche, el Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado seis nuevos terremotos en la Vega de Granada, cinco de ellos sentidos por la población, con epicentros en municipios como La Zubia, Las Gabias, Gójar, Ogíjares, Alhendín y Otura. El de mayor magnitud de este periodo alcanzó 2,5 a las 5.43 horas, al sureste de Villa de Otura.

Los movimientos han continuado ya entrada la mañana. Entre ellos, el IGN ha registrado un seísmo de magnitud 1,8 en Armilla a las 7.48 horas, sentido por los vecinos, y otro de magnitud 2,0 a las 9.01 horas, también en el entorno de Armilla y percibido por la población. A estos se suman otros temblores de menor magnitud localizados durante las primeras horas del día en Granada, La Zubia, Ogíjares y Churriana de la Vega.

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Esta nueva actividad llega después de un martes especialmente intenso, marcado por el terremoto de magnitud 4,8 registrado a las 10.37 horas, cuyo epicentro ha quedado finalmente situado por el IGN al noreste de Villa de Otura y a seis kilómetros de profundidad. La información del organismo continúa sujeta a revisión a medida que avanza el análisis de la serie sísmica.

La última hora del terremoto de hoy en Granada:

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