Nuevo terremoto en Granada: un seísmo de magnitud 3 sacude Churriana de la Vega
El temblor se registró a las 19:31 horas con un epicentro muy superficial en Churriana de la Vega, intensificando la actividad sísmica de la jornada.
El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado un terremoto de magnitud 3 con epicentro en Churriana de la Vega (Granada), un nuevo temblor que ha sido sentido por la población en otra jornada marcada por la actividad sísmica en Granada.
Este organismo, dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, ha captado este nuevo terremoto a las 19:31 horas de este miércoles, un temblor con epicentro a 0 kilómetros de profundidad de esta localidad de la vertiente sur de la Vega.
Este temblor se suma a otros siete registrados desde este mediodía en la misma zona, de entre 1,5 y 2,8 de intensidad, pero que en su mayoría han sido sentidos por los vecinos por tener un epicentro muy superficial.
Preemergencia por riesgo sísmico en Granada
La Junta mantiene activa la fase de preemergencia del Plan ante el Riesgo Sísmico en la provincia de Granada desde el terremoto de intensidad 5 registrado a la 1:04 horas de la madrugada del sábado y con epicentro en Alhendín.
- La DANA cambia el tiempo en Andalucía: bajan las temperaturas y llegan las tormentas, según la Aemet
- Terremoto en Granada, última hora en directo: réplicas, desalojos y tres heridos leves tras los 7 seísmos que han sacudido la provincia
- Cambio de tiempo en Andalucía: desplome de las temperaturas en Sevilla con mínimas de hasta 16 grados según la Aemet
- La Aemet pone fecha al cambio de tiempo en Andalucía: la DANA dejará lluvias y temperaturas más bajas
- La historia que investigan tras el tiroteo de Isla Cristina: 'Entre los gitanos, cuando uno ha matado al otro, las familias se van
- Andalucía ingresa por primera vez 204 millones de euros recaudados a los bancos por el nuevo impuesto estatal
- Tres muertos, uno de ellos menor, en un tiroteo en Isla Cristina
- La guerra entre los Moriña y los Salazar deja tres muertos y desata la alarma por las armas de asalto en Huelva