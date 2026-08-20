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Barbate cierra la playa del Carmen por la llegada de aguas sucias tras las lluvias

Las precipitaciones registradas en la mañana han provocado la salida de aguas sucias por los aliviaderos del río, alcanzando la costa

Archivo - Playa del Carmen en Barbate. ARCHIVO.

Archivo - Playa del Carmen en Barbate. ARCHIVO. / Oscar J. Barroso / Afp7 / Europa Press - Archivo

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Claudio Guarino

Claudio Guarino

Sevilla

El Ayuntamiento de Barbate (Cádiz) ha anunciado este jueves el cierre provisional de la playa del Carmen durante la tarde tras la llegada de "aguas sucias" procedentes de los aliviaderos del río, una situación que ha obligado al Consistorio a adoptar esta medida preventiva.

En un comunicado publicado en redes sociales el Consistorio ha asegurado que ya se están adoptando medidas urgentes para la limpieza de la arena.

Este episodio ha venido provocado por las lluvias registradas en la mañana de este jueves, detectándose salidas de "aguas sucias" por los aliviaderos del río que, posteriormente, tras la bajada de la marea han provocado la llegada de estos residuos a la playa del Carmen.

Ante la imposibilidad de conocer con certeza la evolución y situación del agua a corto plazo, y como medida preventiva para garantizar la seguridad de los bañistas, se ha decidido proceder al cierre provisional de la playa, un aviso que se ha dado también a través de la megafonía de la playa.

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Este cierre va a mantenerse hasta que las condiciones permitan garantizar la seguridad de los usuarios, por lo que desde el Ayuntamiento han pedido comprensión a la ciudadanía, ya que este clausura provisional se produce en agosto, en plena temporada de verano.

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