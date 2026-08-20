Cambio de tiempo en Andalucía según la Aemet: bajan las temperaturas en Sevilla durante los próximos siete días

Sevilla afronta un cambio notable de tiempo para los próximos días. Después de varias jornadas marcadas por el calor intenso en Andalucía, las temperaturas se mantendrán mucho más contenidas durante el fin de semana y buena parte de la próxima semana. La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) apunta en la capital hispalense a máximas que no pasarán de los 32 grados durante los próximos siete días, mientras que las mínimas llegarán a caer hasta los 16 grados.

El cambio forma parte de una situación más amplia que afectará a buena parte de España. La entrada de aire más fresco tras el paso de la inestabilidad de los últimos días dejará temperaturas inferiores a las habituales para estas fechas en numerosas zonas. En el interior y especialmente en el norte peninsular, las máximas podrán situarse entre cinco y diez grados por debajo de lo normal.

En Andalucía el descenso será menos acusado que en el norte, y todavía podrán superarse puntualmente los 35 grados en determinadas zonas del interior. Sin embargo, Sevilla quedará por debajo de ese umbral durante todo el periodo que actualmente contempla la predicción de la Aemet, lo que permitirá hablar de un tramo final de agosto considerablemente más llevadero.

El tiempo en Sevilla, día a día: temperaturas y lluvias La Aemet prevé para Sevilla una semana mucho más suave, con máximas entre 28 y 32 grados, noches frescas y algunos episodios de lluvia. Jueves 20 Jornada inestable por la mañana, con 100% de probabilidad de lluvia entre las 06:00 y las 12:00. A mediodía se esperan unos 29 grados. Por la tarde, el riesgo de lluvia baja al 40% y desde las 18:00 el cielo quedará despejado. Máxima de 30 grados. Viernes 21 Día estable y sin lluvia. A las 06:00 habrá unos 19 grados, a las 12:00 se alcanzarán los 31 y a las 18:00 rondarán los 29. Máxima de 32 grados y cielos poco nubosos. Sábado 22 Cielo despejado durante toda la jornada y 0% de probabilidad de lluvia. Temperaturas entre 18 y 32 grados. Domingo 23 Bajan las temperaturas, con una mínima de 16 grados y una máxima de 30. Habrá intervalos nubosos y un 45% de probabilidad de lluvia. Lunes 24 Será el día más fresco e inestable. La Aemet prevé 28 grados de máxima, 18 de mínima y un 55% de probabilidad de lluvia. Martes 25 Vuelve la estabilidad, con intervalos nubosos y solo un 10% de riesgo de lluvia. Temperaturas entre 17 y 30 grados. Miércoles 26 Situación muy similar al martes: intervalos nubosos, 10% de probabilidad de lluvia y temperaturas entre 17 y 30 grados. La previsión confirma así una semana sin calor extremo en Sevilla, con noches más frescas y máximas alejadas de los 40 grados.

Un fin de semana con máximas de 32 grados y noches más frescas

Para este jueves 20 de agosto, la Aemet contempla en Sevilla una máxima de 30 grados. El viernes las temperaturas subirán ligeramente, hasta los 32 grados, con una mínima de 19. El sábado se repetirá una máxima de 32 grados, pero la mínima descenderá hasta los 18 grados.

El cambio será todavía más evidente el domingo. La capital sevillana se quedará en 30 grados de máxima y apenas 16 de mínima, una temperatura nocturna especialmente suave para encontrarse todavía en pleno mes de agosto. El cielo estará inicialmente poco problemático, aunque aumentará la nubosidad conforme avance el final del fin de semana.

Este escenario permitirá dejar atrás, al menos temporalmente, las jornadas de calor extremo que han marcado buena parte del verano en el valle del Guadalquivir. Aunque seguirá haciendo calor durante las horas centrales del día, las noches serán mucho más frescas y facilitarán un mayor descenso de las temperaturas después del atardecer.

El lunes llegará el día más fresco y aumenta la posibilidad de lluvia

La principal novedad llegará el lunes 24 de agosto. La Aemet prevé para Sevilla una máxima de solo 28 grados, la más baja de todo el periodo, con una mínima de 18. Además, aparece una probabilidad de precipitación del 55%, por lo que no se descartan lluvias débiles en la capital.

La previsión municipal apunta precisamente a un cielo nuboso con lluvia escasa para esa jornada. También podría aumentar el viento, con rachas que la predicción sitúa en torno a los 50 kilómetros por hora.

Después de ese paréntesis más inestable, el tiempo tendería a estabilizarse de nuevo. El martes 25 se esperan 30 grados de máxima y 17 de mínima, mientras que el miércoles 26 los termómetros repetirían prácticamente los mismos valores, con otra máxima de 30 y mínima de 17 grados. La probabilidad de lluvia se reduce en ambos casos hasta alrededor del 10%.

¿Volverá el calor fuerte a Sevilla?

De momento, la Aemet no dibuja un regreso inmediato de las temperaturas cercanas a los 40 grados en Sevilla. Su predicción para los próximos siete días mantiene todas las máximas entre los 28 y los 32 grados, un escenario notablemente más suave para la segunda mitad de agosto.

Así, el escenario que se abre para Sevilla es el de un fin de semana sin calor extremo, noches mucho más frescas y un lunes que podría traer lluvias y dejar los termómetros por debajo de los 30 grados. Una tregua en pleno agosto que, al menos según la previsión actual, se prolongará hasta mediados de la próxima semana.