Los contagios por virus del Nilo siguen creciendo: Villamanrique suma ya 11 de los 49 casos de Andalucía

Dos nuevos casos de Virus del Nilo Occidental ya suman un total de 49 casos diagnosticados en toda Andalucía. La Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias ha confirmado dos nuevos casos humanos contagiados por mosquito en dos municipios de la provincia de Sevilla, gran foco de contagio en la comunidad. Concretamente, los casos se han registrado en San Juan de Aznalfarache, el primero en el municipio, y otro en Villamanrique de la Condesa, que ya cuenta con una cifra de 11 contagiados en la comarca. Un nuevo caso también era detectado recientemente en el municipio de Dos Hermanas, en Sevilla, donde ya se daba la primera muerte por contagio del virus el pasado 4 de agosto.

Hasta este momento, de estos 49 casos de Fiebre del Nilo Occidental, el detalle por tipo de diagnóstico es el siguiente: un total de 34 casos de los confirmados se presentan como leves, 15 han derivado en enfermedades neuroinvasivas y 17 han requerido ingreso, de los cuales continúan hospitalizados cinco casos. La única defunción sigue siendo la acontecida en Dos Hermanas.

Distribución de los casos activos

La provincia de Sevilla continúa encumbrando todos los casos detectados por Fiebre del Nilo Occidental salvo uno. Cuatro casos se registran en Almensilla, cuatro en Aznalcázar, dos en Bollullos de la Mitación, seis en Coria del Río, siete en Dos Hermanas, uno en Olivares, uno en Los Palacios y Villafranca, tres en Palomares del Río, cinco en La Puebla del Río, el nuevo caso en San Juan de Aznalfarache, tres en la capital y once en Villamanrique de la Condesa.

Laguna de San Lázaro (Villamanrique de la Condesa,Sevilla) donde ha tenido lugar la ejecución de tratamiento anti mosquito a través de dron. A 11 de marzo del 2026. E presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, se ha desplazado a la localidad sevillana de Villamanrique de la Condesa para mantener una reunión de coordinación con los alcaldes y alcaldesas de los 15 municipios de la provincia con mayor riesgo de presencia de mosquitos vectores transmisores del Virus del Nilo Occidental (VNO). 11 MARZO 2026 Eduardo Briones / Europa Press 11/03/2026. Eduardo Briones;category_code_new / Eduardo Briones / Europa Press

El caso restante sigue encontrándose en la provincia de Huelva, concretamente en Hinojos, que hasta el momento sigue sin provocar más contagios. Se han realizado estudios de laboratorio para descartar infección por virus del Nilo en un total de 515 usuarios. Además, se ha realizado despistaje de arbovirosis en 119 casos de meningitis víricas. En el cribado de donantes de sangre, en el periodo de 01-06 al 16-08, se han realizado 3620 determinaciones.

Áreas andaluzas en alerta

Dentro de este marco de prevención, la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía ha informado este lunes de que son veintinueve los municipios andaluces declarados como área en alerta: la situación obliga así a reforzar la vigilancia sanitaria y las medidas de control de los mosquitos transmisores, especialmente en las zonas donde se ha detectado una elevada presencia del vector durante las últimas semanas. Los municipios en alerta son Pulpí, en Almería; Algodonales y se incorpora Jerez de la Frontera en Cádiz; Salobreña, en Granada; Hinojos, en Huelva; Lopera, en Jaén. En la provincia de Málaga se encuentran en alerta los municipios de Fuengirola, Mijas, Las Lagunas, y la propia capital malagueña.

Campaña contra los mosquitos transmisores del virus del Nilo - Villamanrique de la Condesa / Marina Casanova / ECA

En cuanto al mayor foco de contagio, la provincia de Sevilla, están en alerta los municipios de Campanillas, Almensilla, Aznalcázar, Benacazón, Bollullos de la Mitación, Castilblanco de los Arroyos, Coria del Río, Dos Hermanas, Gelves, se incorpora el municipio de Gerena, Guillena, La Puebla del Río, Las Cabezas de San Juan, Los Palacios y Villafranca, Mairena del Aljarafe, Olivares, Palomares del Río, San Juan de Aznalfarache, Sanlúcar la Mayor, Villamanrique de la Condesa y Sevilla capital.