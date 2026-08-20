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La Junta destina casi diez millones de euros en las obras de la autovía Jerez-Los Barrios, una de las principales conexiones entre Sevilla y Cádiz

Las obras de emergencia en la A-381, con un despliegue de más de 20 trabajadores, buscan recuperar la normalidad en el tramo gaditano afectado por los deslizamientos

20/08/2026 Cádiz.- La Junta despliega a más de 20 trabajadores en las obras de emergencia de la autovía Jerez-Los Barrios. La Junta de Andalucía mantiene desplegados a más de una veintena de trabajadores en las obras de emergencia que, con cargo al Plan Andalucía Actúa. SOCIEDAD JUNTA DE ANDALUCÍA

20/08/2026 Cádiz.- La Junta despliega a más de 20 trabajadores en las obras de emergencia de la autovía Jerez-Los Barrios. La Junta de Andalucía mantiene desplegados a más de una veintena de trabajadores en las obras de emergencia que, con cargo al Plan Andalucía Actúa. SOCIEDAD JUNTA DE ANDALUCÍA / JUNTA DE ANDALUCÍA / Europa Press

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Emma Rocha

Emma Rocha

La Junta de Andalucía ha dispuesto un despliegue de más de una veintena de trabajadores en las obras de emergencia que, con cargo al Plan Andalucía Actúa, se están llevando a cabo en la autovía A-381, que discurre entre los municipios gaditanos de Jerez de la Frontera y Los Barrios, en concreto en el kilómetro 28 de esta vía a su paso por Medina Sidonia.

El consejero de Fomento y Movilidad, Mario Muñoz-Atanet, ha visitado estas obras de emergencia y ha podido comprobar de primera mano el desarrollo de unos trabajos que está ejecutando la empresa Martín Casillas con un presupuesto de casi diez millones de euros, ha informado la Junta. "Un enorme despliegue de efectivos y de maquinaria de gran tonelaje para que este tramo de la autovía recupere la normalidad cuanto antes" aseguraba el consejero.

Una de las principales conexiones entre Sevilla y Cádiz

La importancia de estas obras trasciende la propia provincia de Cádiz, ya que la A-381 es una de las principales vías de conexión entre Sevilla y Cádiz y una ruta habitual para los sevillanos que se desplazan hacia las playas de la costa gaditana, especialmente durante los meses de verano. Por ello, recuperar la normalidad en este tramo resulta clave para garantizar la movilidad entre ambas provincias y evitar mayores afecciones a una de las carreteras con mayor importancia para los desplazamientos hacia el litoral.

En concreto, estos más de 20 trabajadores se afanan en levantar una triple pantalla compuesta por 180 pilotes de 22 metros de altura para estabilizar una ladera que se vio gravemente dañada durante las lluvias de principios de año, y que obligaron a cortar el tráfico una de las dos calzadas por las obras. Estos trabajos se centran en estos momentos en la parte más alta del talud, donde se ejecutan tres líneas de pilotes, y también en la parte de abajo recolocando los muros de escollera.

Muñoz-Atanet, acompañado en la visita por la delegada territorial de Fomento en la provincia de Cádiz, Carmen Sánchez, ha detallado que esta es "de las obras de emergencia de más envergadura y relevancia" de las que se están realizando en el marco del Plan de Andalucía Actúa que ha movilizado 279 millones en obras en la red viaria autonómica. De ellos, un total de 107 millones de euros han sido destinados a la reparación de la red de carreteras de la provincia de Cádiz.

Grietas y deformaciones tras las múltiples borrascas

Tras el tren de borrascas, la autovía de Jerez-Los Barrios se encontraba afectada en ambos sentidos. El talud izquierdo sufría un círculo de deslizamiento masivo con grieta y escalón en coronación del talud de desmonte izquierdo, una deformación del muro de escollera existente, y la caída de piedras de dicho muro. Además, experimentó la rotura y la deformación de la cuneta de pie de talud y de mediana y de la cuneta de coronación. Por otro lado, el talud derecho también presentaba grietas y deformaciones, aunque en menor medida. Sin embargo, las deformaciones no solo afectaron a los taludes, ya que avanzaron hacia la calzada izquierda, dando lugar a grandes ondulaciones.

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Con esta obra de emergencia, se está reconstruyendo la totalidad de la red de drenaje longitudinal del talud, además de ejecutar nuevas cunetas de coronación y de pie de desmonte. Igualmente, se ejecutará la citada triple pantalla de pilotes, además de ampliar la defensa de talud en los extremos del muro de escollera y la reconstrucción del muro ya existente. Una vez hecha la zanja drenante y los pilotes, la Consejería de Fomento y Movilidad dará paso a la reconstrucción de la calzada afectada.

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