Los terremotos de Granada, en directo: seis nuevos temblores durante la madrugada mantienen en alerta a la Vega

La actividad sísmica continúa este jueves, 20 de agosto, en Granada y su área metropolitana, que encadena ya tres jornadas consecutivas con nuevos terremotos. El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado seis seísmos durante la madrugada, el más destacado de magnitud 3,4 y con epicentro en Dílar. El temblor se produjo a las 2.15 horas y volvió a ser sentido por numerosos vecinos.

Después de este movimiento se han sucedido otros cinco terremotos entre las 2.28 y las 6.28 horas, con magnitudes de hasta 2,2 y epicentros en Gójar, Ogíjares, La Zubia y Dílar. Emergencias 112 Andalucía ha recibido llamadas relacionadas con el seísmo principal desde Granada capital, Maracena, Las Gabias y Alhendín, aunque no constan nuevos daños.

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Los nuevos temblores prolongan una serie sísmica que comenzó el pasado sábado con el terremoto de magnitud 5,0 y epicentro en Alhendín y que volvió a intensificarse el martes, cuando se registró un seísmo de magnitud 4,8 en el entorno de Otura junto a varios movimientos superiores a magnitud 4. Tras una madrugada con seis terremotos el miércoles, Granada vuelve a iniciar este jueves con la tierra en movimiento, mientras continúa el seguimiento de una serie cuya evolución, según vienen advirtiendo los expertos, no puede predecirse.

La última hora del terremoto de hoy en Granada:

Granada busca recuperar la normalidad tras revisar más de 400 edificios sin daños estructurales graves La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha asegurado este jueves que la ciudad está "deseosa de recuperar la normalidad" tras varios días de actividad sísmica. Los servicios municipales han revisado ya más de 400 edificios y, por el momento, no se han detectado daños estructurales graves. El Ayuntamiento ha reforzado además las labores de limpieza y retirada de escombros, especialmente por la caída de cornisas y otros elementos afectados por los terremotos. Carazo ha señalado que desde el 15 de agosto se han recibido numerosas llamadas y avisos que continúan siendo atendidos por los servicios municipales. Sobre el impacto en el turismo, la alcaldesa ha destacado que los hoteles han resistido bien los seísmos y son seguros, al igual que la inmensa mayoría de los edificios de la ciudad. Aun así, ha reconocido que todavía queda "mucho trabajo" por delante antes de recuperar por completo la normalidad.

Rafa Aranda Mapa con terremotos y réplicas registrados en Granada el 18 de agosto. Un nuevo y fuerte terremoto ha vuelto sacudir este martes Granada y su área metropolitana a las 10,37 horas y ha sido ampliamente sentido por la población. La medición revisada realiazada por el Instituto Geográfico Nacional (IGN), y consultada por Europa Press, apunta a un terremoto superficial, de magnitud de 4,7 y epicentro en Gójar, en el que sería el segundo terremoto más intenso desde el comienzo del episodio sísmico el pasado viernes 14 y que registró el mayor seísmo, de 4,8 en la madrugada del sábado 15 de agosto con epicentro en Alhendín. 18 AGOSTO 2026;EPDATAINFOGRAFIA;DATOS;SOCIEDAD Europa Press 18/08/2026. Europa Press; / Europa Press / Europa Press El "enjambre" de Granada, las causas de los terremotos y cuándo acabarán: "Puede haber centenares e igual se siente un 10%" Granada se ha convertido, desde el pasado sábado 15 de agosto, en un enjambre sísmico. Es decir, una sucesión de muchos terremotos concentrados en una zona y durante un periodo relativamente corto, sin que haya necesariamente un único gran terremoto principal claramente dominante y sus sucesivas réplicas, como se pudiera pensar inicialmente. Aunque hay un aspecto muy importante en el que coinciden todos los expertos e instituciones: todo es imposible de predecir, todo es posible. La realidad de este fenómeno natural es que no se puede prever cuándo va a empezar, y tampoco se puede calcular cuándo acabara. En ambos casos, entendiendo el inicio y el final cuando comienza y deja de sentirse de manera importante en la superficie como para alterar la normalidad del día a día. Porque la Vega de Granada -la comarca situada en la parte central de la provincia de Granada- es un lugar de movimiento activo de placas en el que seguirá habiendo una "sismicidad de fondo". Más información

Ana Ramos Caravaca Granada vuelve a temblar de madrugada: un nuevo terremoto de 3,4 con epicentro en Dílar sacude la Vega La tierra ha vuelto a temblar la madrugada de este jueves, 20 de agosto, en Granada y su área metropolitana. Emergencias 112 Andalucía ha informado de un nuevo terremoto de magnitud 3,4 con epicentro en Dílar, dentro de la serie sísmica que afecta a la provincia desde el pasado sábado y que suma tres días de temblores continuados. En total, el Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado seis terremotos durante la madrugada de este jueves en distintos puntos de Granada. Además del de Dílar, donde el movimiento ha vuelto a despertar a numerosos vecinos, se han registrado otros cinco temblores entre las 2.28 y las 6.28 horas, con magnitudes de hasta 2,2 y epicentros localizados en Gójar, Ogíjares, La Zubia y, de nuevo, en Dílar. Más información

Claudio Guarino Granada abre también por la tarde su oficina de información sobre terremotos El Ayuntamiento de Granada refuerza la atención y la información sobre terremotos con la apertura de su oficina de información y asesoramiento del barrio del Zaidín también por la tarde, una medida que se suma al dispositivo de inspección de edificios para evaluar daños. Los servicios municipales de urbanismo, bomberos y voluntarios de los colegios profesionales de Arquitectura y Aparejadores mantienen el amplio dispositivo de inspección y atención para revisar edificios municipales, centros educativos o sociales, instalaciones deportivas y otros inmuebles.

Ya son más de una veintena los seísmos registrados este miércoles en Granada Ya son más de veinte los seísmos registrados este miércoles, 19 de agosto, en el área de La Vega de Granada de los cuales al menos siete han sido sentidos por la población, el último y más potente a las 19.17 horas con una magnitud de 3 mbLg con epicentro en Churriana de la Vega.

Claudio Guarino Un terremoto de magnitud 3 con epicentro en Churriana de la Vega se siente en Granada El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado un terremoto de magnitud 3 con epicentro en Churriana de la Vega (Granada), un nuevo temblor que ha sido sentido por la población en otra jornada marcada por la actividad sísmica en Granada. Este organismo ha captado este nuevo terremoto a las 19:31 horas de este miércoles, un temblor con epicentro a 0 kilómetros de profundidad de esta localidad de la vertiente sur de la Vega. Este temblor se suma a otros siete registrados desde este mediodía en la misma zona, de entre 1,5 y 2,8 de intensidad, pero que en su mayoría han sido sentidos por los vecinos por tener un epicentro muy superficial.

Reabren la Capilla Real, el monasterio La Cartuja y la Abadía del Sacromonte de Granada La Archidiócesis de Granada ha informado de que este próximo jueves, 20 de agosto, está prevista la reapertura al público en la capital de la Capilla Real, el Monasterio de La Cartuja y la Abadía del Sacromonte tras las valoraciones realizadas de su estado en el marco del episodio sísmico que afecta a Granada y su área metropolitana.

Estadio Nuevo Los Cármenes de Granada. / POLICÍA LOCAL DE GRANADA / Europa Press LaLiga evaluará este jueves el estado del Nuevo Los Cármenes tras los terremotos Técnicos de LaLiga evaluarán este jueves el estado del estadio Nuevo Los Cármenes, como hicieron este miércoles personal tanto del Ayuntamiento de Granada como del Granada CF, tras los terremotos que en los últimos días están afectando a la ciudad y su área metropolitana. El objetivo de estas revisiones, tanto la de este miércoles como la del jueves, es hacer una inspección estructural del estadio que permita asegurar que continúa cumpliendo estándares de seguridad necesarios ante la cercanía del partido del próximo lunes entre el Granada y el Mallorca, de la segunda jornada de LaLiga Hypermotion.

Imágenes de los destrozos causado por el terremoto. / Arsenio Zurita - Europa Press / Europa Press Granada busca la calma centrada en agilizar realojos El Ayuntamiento de Las Gabias ha iniciado ya los trabajos técnicos para reforzar los pilares de los seis bloques de viviendas que fueron este martes desalojados de manera preventiva. Los trabajos pretenden agilizar la vuelta a casa de las cerca de 600 personas que fueron desalojadas y que desde ayer están en casa de amigos o familiares y en el albergue juvenil de Granada que la Junta ha habilitado para afectados por los terremotos. Otros han preferido pasar la noche en descampados, explanadas o parques públicos como los de Armilla, que ha permitido acampar en estos espacios a las personas que temen volver a sus viviendas.