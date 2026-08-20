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Los terremotos de Granada, en directo: seis nuevos temblores durante la madrugada mantienen en alerta a la Vega

Tercera jornada de intensidad sísmica en la provincia de Granada, con nuevos temblores desde la madrugada que mantienen en alerta a los vecinos de la Vega

Desperfectos en una cochera del barrio granadino del Zaidín después de los numerosos terremotos registrados en Granada

Desperfectos en una cochera del barrio granadino del Zaidín después de los numerosos terremotos registrados en Granada / PPE TORRES / EFE

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Víctor Navarro

Ana Ramos Caravaca

La actividad sísmica continúa este jueves, 20 de agosto, en Granada y su área metropolitana, que encadena ya tres jornadas consecutivas con nuevos terremotos. El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado seis seísmos durante la madrugada, el más destacado de magnitud 3,4 y con epicentro en Dílar. El temblor se produjo a las 2.15 horas y volvió a ser sentido por numerosos vecinos.

Después de este movimiento se han sucedido otros cinco terremotos entre las 2.28 y las 6.28 horas, con magnitudes de hasta 2,2 y epicentros en Gójar, Ogíjares, La Zubia y Dílar. Emergencias 112 Andalucía ha recibido llamadas relacionadas con el seísmo principal desde Granada capital, Maracena, Las Gabias y Alhendín, aunque no constan nuevos daños.

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Los nuevos temblores prolongan una serie sísmica que comenzó el pasado sábado con el terremoto de magnitud 5,0 y epicentro en Alhendín y que volvió a intensificarse el martes, cuando se registró un seísmo de magnitud 4,8 en el entorno de Otura junto a varios movimientos superiores a magnitud 4. Tras una madrugada con seis terremotos el miércoles, Granada vuelve a iniciar este jueves con la tierra en movimiento, mientras continúa el seguimiento de una serie cuya evolución, según vienen advirtiendo los expertos, no puede predecirse.

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