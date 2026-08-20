El restaurante de Cádiz con un Sol de la Guía Repsol que ha cautivado a Carlos Herrera: "Pida manzanilla de la mía y unos langostinos, y visite mi rincón"

"Mi otra casa". Así define el periodista Carlos Herrera el que se ha convertido en uno de sus restaurantes favoritos de toda Cádiz, en el que es tan asiduo que incluso cuenta con su propio rincón: Casa Bigote, en Sanlúcar de Barrameda.

La historia de Herrera con este negocio, que cuenta con su propio Sol de la Guía Repsol y el distintivo Bib Gourmand de la Guía Michelin, se remonta a la década de los 90, cuando el comunicador se encontraba grabando en el Teatro Apolo de Sanlúcar el programa 'Las Coplas' para Canal Sur.

La relación de Carlos Herrera con este restaurante gaditano

Así, tras cada programa, el periodista acudía con el artista que hubiera ido a actuar y el resto del equipo a Casa Bigote para degustar los mejores bocados.

Una relación que se mantuvo durante todo el tiempo que duró el programa y que hizo que Herrera pasara a formar parte de la familia de este restaurante, que comenzó su andadura en 1951.

El refugio gaditano de Carlos Herrera

El programa acabó, pero Herrera siguió acudiendo a este negocio cada vez que podía, hasta convertirse en el único sitio en el que sentía que podía comer tranquilo y disfrutar después de haber recibido una caja de puros que escondía un explosivo de ETA que estuvo a punto de acabar con su vida.

Pero, a pesar de todas las preocupaciones y medidas de seguridad que precisó, Herrera siempre se sintió en paz en este restaurante que, años más tarde, sigue visitando cada vez que se encuentra en la provincia gaditana.

Un rincón propio de Carlos Herrera en Casa Bigote

Una unión que ha hecho que Herrera tenga su propio rincón en el restaurante, donde un azulejo muestra que ese es el lugar destacado del comunicador.

Además, el periodista aprovecha cada ocasión para alabar la cocina de quienes ya son parte de su familia a través de sus redes sociales, donde asegura que este restaurante "me encanta" y que se siente "en mi otra casa".

Guisos marineros, frituras y langostinos en Sanlúcar de Barrameda

"Qué decir del restaurante más conocido de Sanlúcar y uno de los más nombrados en España entera. Paco y Fernando son como de la familia y lo hacen todo bien", ha señalado en su blog el propio comunicador.

Asimismo, ha añadido sobre la cocina de este negocio, basada en la cocina marinera y tradicional, sin complicaciones: "Me gustan los guisos que prepara Fernando cuando le pido que me improvise algo con un poco de corvina y los pescados que me fríen en una cocina limpia y portentosa".

Una barra que Carlos Herrera define como un templo

Por ello, ha recomendado a sus seguidores: "Su barra, de por sí, es un templo, y su comedor está a rebosar casi siempre: pida manzanilla de la mía y unos langostinos. Disfrute. Y visite mi rincón".

Unas alabanzas que comparte la Guía Repsol, que ha indicado de este negocio: "Aferrado a la desembocadura del Guadalquivir, en pleno Bajo de Guía y con vistas a Doñana, Casa Bigote destila la solera propia de los negocios sanluqueños. Un restaurante único que pasará a la historia por sus míticos langostinos y su buen hacer".

La despensa marinera de Casa Bigote en Cádiz

"Y si los langostinos son famosos por su punto exacto de cocción, las gambas, las cigalas o los bogavantes también triunfan. Cuentan con una de las mejores despensas marineras del sur. Nunca falta en la carta la sopa de galeras, los huevos a la marinera, el guiso de chocos, el paté de mojama o el de ortiguillas", ha añadido al respecto.

Lo mismo ocurre con la Guía Michelin, que afirma de este restaurante, en el que se marida la manzanilla local con las mejores recetas tradicionales: "Esta casa familiar abrió sus puertas en 1951 como una sencilla taberna marinera, donde se despachaba manzanilla a los curtidos pescadores del barrio Bajo de Guía; con el paso de los años, Fernando Bigote y sus hijos fueron ampliando el negocio".

Frituras, pescados y horario en Sanlúcar de Barrameda

"Hoy, encontrarás una taberna llena de tipismo, donde puedes comer a base de tapas y raciones, así como dos cuidadas salas de ambiente neorrústico con detalles marineros, destacando la del piso superior por sus vistas a la desembocadura del Guadalquivir", ha añadido.

Así, en este enclave se pueden encontrar desde frituras, guisos marineros y pescados de la zona hasta los famosos langostinos de Sanlúcar, un producto que ha marcado la identidad de este restaurante.

Este negocio que ha conseguido enamorar a Carlos Herrera se encuentra en la calle Pórtico Bajo de Guía de Sanlúcar de Barrameda y se puede visitar de lunes a sábado de 13.00 a 16.00 horas y de 20.30 a 23.30 horas.