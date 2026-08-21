Adiós al calor extremo en Sevilla y Andalucía: la Aemet señala el día en que volverán las lluvias

Sevilla y buena parte de Andalucía afrontan un cambio de tiempo durante los próximos días, después de varias jornadas marcadas por el calor intenso. La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) apunta a un descenso térmico que permitirá dejar atrás, al menos temporalmente, las temperaturas más extremas de agosto.

En la capital hispalense, las máximas se mantendrán por debajo de los 35 grados durante los próximos siete días y no superarían los 32 grados, mientras que las mínimas podrán descender hasta los 16 grados. Un escenario mucho más llevadero tanto durante las horas centrales del día como por la noche.

Este descenso forma parte de un cambio más amplio que afectará a buena parte de España. La entrada de una masa de aire más fresco tras la inestabilidad de los últimos días dejará temperaturas inferiores a las habituales para estas fechas en numerosas zonas del país. En puntos del interior y del norte peninsular, las máximas podrían quedarse entre cinco y diez grados por debajo de los valores normales.

El tiempo en Sevilla, día a día: temperaturas y lluvias La Aemet prevé para Sevilla una semana mucho más suave, con máximas entre 28 y 32 grados, noches frescas y algunos episodios de lluvia. Viernes 21 Día estable y sin lluvia. A las 06:00 habrá unos 19 grados, a las 12:00 se alcanzarán los 31 y a las 18:00 rondarán los 29. Máxima de 32 grados y cielos poco nubosos. Sábado 22 Cielo despejado durante toda la jornada y 0% de probabilidad de lluvia. Temperaturas entre 18 y 32 grados. Domingo 23 Bajan las temperaturas, con una mínima de 16 grados y una máxima de 30. Habrá intervalos nubosos y un 45% de probabilidad de lluvia. Lunes 24 Será el día más fresco e inestable. La Aemet prevé 28 grados de máxima, 18 de mínima y un 55% de probabilidad de lluvia. Martes 25 Vuelve la estabilidad, con intervalos nubosos y solo un 10% de riesgo de lluvia. Temperaturas entre 17 y 30 grados. Miércoles 26 Situación muy similar al martes: intervalos nubosos, 10% de probabilidad de lluvia y temperaturas entre 17 y 30 grados. La previsión confirma así una semana sin calor extremo en Sevilla, con noches más frescas y máximas alejadas de los 40 grados.

Andalucía deja atrás los días de calor más extremo

En Andalucía, la bajada de temperaturas será menos acusada que en otras zonas del país, aunque también se notará. Todavía podrán alcanzarse o superarse puntualmente los 35 grados en áreas del interior, especialmente en las horas centrales del día, pero el ambiente será en general menos caluroso.

Sevilla será uno de los puntos donde más se apreciará este respiro térmico. La previsión actual mantiene a la capital por debajo de los 35 grados durante todo el periodo, con máximas que rondarán los 30-32 grados y noches considerablemente más frescas que las registradas durante las últimas olas de calor.

Noches más frescas en Sevilla

El cambio también se dejará sentir durante las noches. Las temperaturas mínimas bajarán y serán menos frecuentes los valores por encima de los 20 grados en buena parte del interior andaluz.

En Sevilla, los termómetros podrían llegar a marcar mínimas de alrededor de 16 o 17 grados, favoreciendo madrugadas mucho más frescas. Las noches tropicales quedarán principalmente concentradas en algunos puntos del litoral mediterráneo, donde la elevada temperatura del mar seguirá ayudando a mantener un ambiente más cálido y húmedo durante la noche.

De esta forma, el tramo final de agosto llegará a Sevilla y Andalucía con temperaturas más contenidas, un respiro después de varias semanas de calor intenso y valores excepcionalmente elevados.