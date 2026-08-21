Barceló y Tutete llevan a Punta Umbría la reutilización de juguetes: un kit gratis por estancia para reducir residuos en la playa

"El 80% de los juguetes de playa acaban en vertederos, incineradoras o aún peor, en el océano", asegura la Fundación Ellen MacArthur. Es una realidad que cada verano, miles de cubos, palas y otros juguetes de playa se compran para unos pocos días de vacaciones y, una vez finalizado el viaje, terminan olvidados, almacenados o convertidos en basura.

Conscientes de esta realidad, Barceló Hotel Group y Tutete, marca española de referencia en productos infantiles, han unido fuerzas para seguir impulsando un modelo turístico positivo. Fruto de esta colaboración nace un innovador servicio de préstamo de juguetes de playa, que invita a las familias a disfrutar del verano sin necesidad de comprar nuevos productos para una estancia temporal.

"Hacía un turismo regenerativo"

El proyecto se estrena este verano en Barceló Punta Umbría Beach Resort para promover un consumo más responsable y reducir la generación de residuos en el destino. / El Correo

La iniciativa nace en el marco de Barceló Regen, la estrategia de sostenibilidad de Barceló Hotel Group, a través de la que impulsamos una forma de hacer turismo responsable, sostenible y regenerativo y un modelo capaz de construir el turismo que merecen las ciudades, las personas y el planeta

El proyecto se estrena este verano en Barceló Punta Umbría Beach Resort, uno de los principales hoteles familiares de la compañía y un establecimiento especialmente vinculado al turismo vacacional, donde cada temporada cientos de familias disfrutan de la playa y de actividades al aire libre.

Un juguete, mil aventuras

Las familias alojadas en el hotel podrán solicitar gratuitamente un kit de juguetes de playa para utilizar durante su estancia y devolverlo al finalizar su jornada de playa para que pueda ser reutilizado por otras familias.

Con esta iniciativa, Barceló Hotel Group refuerza su apuesta por impulsar nuevas formas de consumo responsable durante las vacaciones, fomentando la reutilización de los productos, reduciendo la generación de residuos asociados al turismo estacional y animando a las familias a incorporar pequeños gestos con un impacto positivo tanto durante su estancia como en los destinos que visitan.

Tutete, la marca española especializada en productos infantiles, lleva años integrando la sostenibilidad en el desarrollo de su actividad a través de un compromiso con la reducción de plásticos y la incorporación de materiales sostenibles y orgánicos. Esta colaboración con Barceló Hotel Group supone un paso más en esa visión compartida, trasladando al ámbito hotelero una iniciativa que fomenta la reutilización, prolonga la vida útil de los productos y promueve un consumo más responsable también durante las vacaciones.

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Con esta iniciativa, ambas compañías ponen en valor un modelo de colaboración que integra la sostenibilidad en la experiencia de una forma tangible, invitando a las familias a disfrutar del verano desde una perspectiva más consciente y responsable.