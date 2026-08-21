Comprar una casa con piscina en Andalucía cuesta hasta un 18,5% más: el aviso de los expertos inmobiliarios

Disponer de un espacio para el baño y el ocio en tu propia casa se está convirtiendo en algo cada vez más subrayado en las listas de requisitos para quienes buscan un nuevo hogar. Tanto es así, que la piscina se ha convertido en uno de los elementos que más valor añade a una vivienda en Andalucía.

Dependiendo de la provincia, disponer de este equipamiento puede incrementar el precio de un inmueble entre un 1,3% y un 18,5%, reflejando cómo los compradores conceden cada vez mayor importancia a los espacios destinados al ocio, el confort y la calidad de vida. Dentro de la comunidad de Andalucía, la provincia de Huelva encabeza la revalorización de las viviendas con piscina, donde este atributo incrementa el precio un 18,5%. A continuación, se sitúan Sevilla con un 11,3% y Málaga con un 10%, ambas con aumentos de dos dígitos. También destaca Córdoba con un 3,2%, Cádiz presenta un 3,1%, Granada con un 2,4% y Jaén un 1,3%, donde la influencia de la piscina sobre el precio total es mucho más moderada.

En términos absolutos, el de Málaga es el mercado andaluz donde más cuesta disponer de piscina. Aunque el incremento porcentual se sitúa en el 10%, el elevado precio medio de la vivienda hace que una vivienda tipo de 100 metros cuadrados con piscina suponga un desembolso adicional cercano a los 39.700 euros. Sevilla también registra un importante sobrecoste económico, que ronda los 29.900 euros para un inmueble de las mismas características. Las diferencias entre las provincias andaluzas ponen de manifiesto que el valor añadido de la piscina depende tanto del comportamiento de la demanda como de la disponibilidad de viviendas que incorporan este tipo de equipamientos.

"Andalucía refleja muy bien cómo el valor de la piscina está estrechamente ligado al contexto de cada mercado" "En provincias donde el clima favorece un uso intensivo durante buena parte del año o donde este tipo de viviendas son más escasas, la piscina se convierte en un atributo muy valorado por los compradores y, por tanto, incrementa notablemente el precio final de la vivienda", explica María Matos, directora de Estudios y portavoz de la empresa Fotocasa.

El sobreprecio llega al 30% en algunas capitales de España

A un nivel de panorama nacional, el hecho de contar con tu propia piscina en casa puede alzar el precio de un inmueble hasta un porcentaje del 30% respecto a otro sin piscina y de características similares, una diferencia que, en determinados mercados, supone pagar más de 40.000 euros adicionales por una vivienda tipo de 100 metros cuadrados, según datos del portal inmobiliario Fotocasa. Las diferencias entre territorios se muestran muy significativas y exponen cómo el impacto de este elemento depende del comportamiento de cada mercado residencial. Mientras que en algunas capitales la piscina supone una prima de precio muy elevada, en otras su influencia sobre el valor final de la vivienda resulta mucho más moderada.

Además, se sigue hablando de la tendencia a priorizar el ocio en el interior del hogar debido a las consecuencias psicológicas que la pandemia y el confinamiento imprimió en nosotros: "Estos datos reflejan un cambio en las prioridades residenciales de los compradores, que cada vez otorgan más valor a aquellos elementos vinculados al bienestar" "Tras la pandemia, se ha intensificado la demanda de viviendas que incorporan espacios destinados al ocio y al disfrute dentro del propio entorno residencial" "Además, en ciudades con climas más cálidos o donde la oferta de viviendas con zonas comunes es escasa, disponer de piscina se traduce en una revalorización significativa de la vivienda" "Factores como las condiciones climáticas, la disponibilidad o la presión de la demanda determinan que el valor que aporta la piscina sea mucho más elevado en unos mercados que en otros", explica María.

En esta línea, las mayores diferencias porcentuales entre viviendas con y sin piscina se producen en Palencia, donde disponer de este equipamiento incrementa el precio un 30%, situándose como la capital española donde más valor añade este elemento. A continuación, aparecen Huelva, con un incremento del 19%, y Santa Cruz de Tenerife, donde la prima alcanza el 17%. También destacan Murcia con un 16%, Pontevedra con un 14%, Zamora un 14% y Girona con 13%, todas ellas con incrementos superiores al 12%. Muy cerca se sitúan Cuenca y Sevilla, con un aumento del 11%, seguidas de Ourense y Málaga, ambas con un incremento del 10%, donde la piscina también supone una importante revalorización de la vivienda.

Málaga y Madrid concentran el mayor sobrecoste en euros

Aunque el porcentaje de incremento no siempre es el más elevado, el alto precio del metro cuadrado en algunos mercados hace que el impacto económico sea muy superior en términos absolutos. La capital madrileña es el mejor ejemplo de ello: disponer de una piscina incrementa el precio de una vivienda un 6,6%, una cifra inferior a la de otras capitales españolas. Sin embargo, el elevado valor del suelo residencial, con un precio medio de 6.165 euros por metro cuadrado, convierte a la capital española en la ciudad donde más dinero cuesta tener piscina: para una vivienda de 100 metros cuadrados, supone un desembolso adicional de aproximadamente 40.700 euros.

En una misma tendencia, se acerca la provincia andaluza de Málaga: la piscina incrementa el precio un 10%, pero la combinación de una elevada demanda residencial y turística y un precio medio de 3.971 euros por metro cuadrado hace que el sobrecoste alcance los 39.700 euros para una vivienda de 100 metros cuadrados. En la ciudad de Sevilla, por su parte, la piscina representa un sobrecoste cercano a los 29.900 euros sobre una vivienda tipo. Barcelona también refleja el efecto del elevado valor del mercado residencial: la prima de precio es del 4,3%, pero el valor medio de 5.000 euros por metro cuadrado sitúa el coste adicional de una piscina en torno a los 21.500 euros.