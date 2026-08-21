Liderar empresas y transformar la sociedad: una nueva generación de profesionales se forma en Loyola

El mercado laboral está en constante evolución, impulsado por avances tecnológicos, cambios económicos y la globalización. Las empresas buscan líderes que no solo comprendan estos cambios, sino que también puedan anticiparse y adaptarse a ellos.

Ante este panorama, la Universidad Loyola cuenta con una oferta de másteres en el área de Business adaptados a las necesidades del mercado laboral actual: El MBA (Máster en Business Administration) , con el que los estudiantes desarrollan liderazgo y visión estratégica mediante una metodología práctica, conectada con la empresa, innovación, networking y formación internacional.

, con el que los estudiantes desarrollan liderazgo y visión estratégica mediante una metodología práctica, conectada con la empresa, innovación, networking y formación internacional. Los Masters in Management (MiM) , con una formación integral y de alta calidad en tres sectores con alta demanda: la moda, la logística y la gestión deportiva.

, con una formación integral y de alta calidad en tres sectores con alta demanda: la moda, la logística y la gestión deportiva. El nuevo Máster Universitario en Auditoría, que nace para dar respuesta a la profunda transformación que está sufriendo la profesión de auditoría, impulsada por la digitalización, el análisis de datos y los nuevos marcos regulatorios.

Precisamente, los estudios del área de Business de Loyola destacan en empleabilidad e internacionalización en Andalucía, según los resultados de la 13ª edición del ranking CYD 2025, que cuenta con la información más completa y el mayor número de universidades de España.

En esta área, Loyola sobresale de forma clara en orientación internacional. Loyola es la única universidad de Andalucía en tener la acreditación AACSB y se incorpora al selecto grupo de solo el 6% de las escuelas de negocio del mundo que la poseen.

A esta dimensión global se suman unos excelentes resultados de empleabilidad: un 80% de contratos indefinidos al año de finalizar los estudios y un 95,6% a los cuatro años, además de una base media de cotización de 31.641 euros, la más alta del sistema universitario andaluz.

Un MBA para liderar la transformación empresarial

La programación abarca competencias adaptadas a las exigencias del mercado laboral tales como: la innovación, la sostenibilidad, el big data, la digitalización o la industria 4.0. / El Correo

El MBA de la Universidad Loyola prepara a profesionales capaces de tomar decisiones estratégicas, dirigir equipos y afrontar los desafíos de organizaciones cada vez más cambiantes. Su metodología práctica, basada en casos reales, proyectos y retos empresariales, permite aplicar los conocimientos desde el aula y desarrollar competencias en ámbitos clave como la innovación, la sostenibilidad, el big data, la digitalización y la industria 4.0.

El programa refuerza, además, la conexión directa con el mercado laboral mediante encuentros y cafés con directivos de empresas de referencia, que favorecen el networking y el intercambio de experiencias. A esta dimensión profesional se suma una clara orientación internacional, respaldada por iniciativas como el Faculty Led Program en Loyola Marymount University, en Los Ángeles, donde el alumnado conoce nuevos modelos de negocio, visita empresas y amplía su perspectiva global.

Tres sectores con alta demanda laboral en España y el extranjero

Su metodología tiene un marcado carácter práctico donde se incluyen casos reales, simulaciones y la participación de profesionales en activo. / El Correo

Los Masters in Management de la Universidad Loyola suponen una ventaja significativa para quienes deseen avanzar en sus carreras profesionales en el campo de la gestión. Les proporciona las habilidades, el conocimiento y la red de contactos necesarios para tener éxito en roles de liderazgo y dirección en el mundo empresarial.

Están centrados en tres áreas de negocio con alta demanda de empleo, en plena expansión, crecimiento y profesionalización: la gestión deportiva, máster impartido junto al Real Betis Balompié; la gestión de empresas logísticas; y la gestión de empresas de moda.

José Ignacio Clemente, director de los Másters in Management, considera que el éxito de estos programas reside en la combinación de conocimientos de gestión y habilidades técnicas específicas.

Los estudiantes de los MIM adquieren conocimientos especializados en áreas estratégicas como finanzas, marketing, recursos humanos, u operaciones, que les permiten abordar problemas complejos de gestión con mayor eficacia.

Lo más destacado de estos postgrados es su conexión con el mercado laboral. Realizan constantes visitas a empresas, mantienen contacto estrecho con profesionales del sector y disfrutan de un study trip en Madrid y Algeciras, donde se sumergen en el día a día de empresas o instituciones como MIRTO, Tendam, Naviera AML, Puerto de Algeciras, La Liga o la Federación Española de Baloncesto.

Auditoría: una profesión con futuro que se impulsa desde Córdoba y Sevilla

La auditoría vive un momento de profunda transformación. Más allá de la revisión tradicional de cuentas, esta disciplina se ha consolidado como una función clave para la transparencia, la gestión del riesgo y la toma de decisiones dentro de las organizaciones.

En este escenario nace el nuevo máster de la Universidad Loyola en los campus de Córdoba y Sevilla, diseñado para responder a las necesidades reales del sector. El programa integra formación avanzada en auditoría financiera, contabilidad y regulación, junto con competencias cada vez más demandadas como el análisis de datos, el pensamiento crítico y el uso de herramientas tecnológicas aplicadas al ámbito profesional.

Uno de los grandes valores del programa es su conexión con la realidad profesional.

Su metodología tiene un marcado carácter práctico. A través de casos reales, simulaciones y la participación de profesionales en activo, el alumnado podrá acercarse desde el inicio a situaciones habituales del ejercicio profesional. Además, el máster refuerza su orientación a la empleabilidad gracias a su conexión con firmas de auditoría, consultoras y departamentos financieros como ARC Consultores, el Colegio de Economistas de Córdoba, Deloitte, KPMG o el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España.

Pruebas de admisión

Los interesados en cursar un postgrado en la Universidad Loyola deberán cumplir los requisitos establecidos por la legislación vigente y por la institución jesuita y superar una prueba de admisión. Todas las pruebas se realizan de forma online y, las dos últimas se celebrarán 10 de septiembre y 24 de septiembre. Más información en uloyola.es/masteres