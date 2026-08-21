Cobre, litio o cobalto: Andalucía explora su suelo para obtener 27 minerales estratégicos para la transición energética

Andalucía se ha convertido en una región clave en la estrategia de extracción de los metales más preciados para afrontar la transición energética. En la actualidad, es uno de los principales territorios mineros de Europa con 73 permisos de investigación activos, distribuidos por las ocho provincias y destinados a localizar medio centenar de sustancias minerales. Entre ellas, figuran 27 materias primas estratégicas para la Unión Europea, esenciales para el desarrollo industrial, tecnológico y de la transición energética.

"Promover el conocimiento de los recursos minerales naturales es una de las líneas de actuación contempladas en la Estrategia para una Minería Sostenible en Andalucía 2030, con el objetivo de hacer del sector una palanca de desarrollo industrial, tecnológico y de empleo cualificado, bajo criterios de sostenibilidad ambiental, seguridad jurídica y el impacto positivo en las zonas donde se desarrolla", ha señalado la Consejería de Universidad, Industria, Energía e Innovación en una nota de prensa.

73 permisos repartidos por las ocho provincias

Los 73 permisos activos abarcan 80 municipios y se reparten entre las ocho provincias, con Huelva a la cabeza con 38 permisos, seguida de Sevilla (12), Córdoba (8), Almería (6) y Jaén (6), y Cádiz, Granada y Málaga (1 en cada una). Este reparto confirma el protagonismo de la Faja Pirítica Ibérica, una de las mayores zonas de sulfuros masivos polimetálicos del mundo.

Los permisos de investigación en el sector minero abarcan un amplio conjunto de actuaciones, desde el análisis de gabinete de la información geológica disponible, pasando por el empleo de técnicas geofísicas (gravimétricas, magnéticas, etc.) para la modelización del terreno hasta la ejecución de sondeos para la caracterización precisa de la potencial masa mineral objeto de estudio. Las conclusiones de estos trabajos permitirán, en caso de arrojar resultados positivos, transformar estos indicios de minerales en el subsuelo en oportunidades reales de nuevos desarrollos mineros.

Una potencia minera para la autonomía estratégica europea

"Andalucía se ha consolidado como una potencia minera clave para el futuro de Europa. Nuestro objetivo no es solo extraer minerales, sino garantizar la máxima seguridad jurídica y el rigor técnico para que cada proyecto actúe como un verdadero motor de desarrollo industrial, generando empleo cualificado, reforzando la cadena de valor local y contribuyendo a la autonomía estratégica de la Unión Europea", ha señalado el consejero de Universidad, Industria, Energía e Innovación, Jorge Paradela.

El consejero ha subrayado que la reactivación de la actividad prospectiva "demuestra el compromiso del Gobierno andaluz con la puesta en valor ordenada y planificada de nuestro patrimonio geológico", y ha insistido en que Andalucía "parte de una posición de liderazgo indiscutible en este sector".

Entre las sustancias sobre las que se investiga su presencia y viabilidad de explotación figuran materias primas críticas para la Unión Europea con aplicaciones muy concretas en la industria como el cobre, el magnesio, el bismuto o el arsénico. Dichos elementos resultan primordiales para el desarrollo de la industria eléctrica, electrónica, de la automoción y el transporte, siderúrgica o farmacéutica, entre otras.

Aparecen igualmente el litio, cobalto y níquel, componentes esenciales de las baterías para vehículos eléctricos y sistemas de almacenamiento energético, o las Tierras Raras, imprescindibles, entre otras cuestiones, para aerogeneradores y dispositivos electrónicos de alta precisión.

457 áreas mineras vuelven a la actividad prospectiva

Junto a los permisos ya activos, la Consejería de Universidad, Industria, Energía e Innovación promueve la investigación minera en 457 áreas correspondientes a derechos mineros caducados tras casi una década sin que se convocaran concursos públicos en ninguna de las ocho provincias.

"Con este impulso, Andalucía se alinea con las políticas europeas sobre materias primas críticas (Critical Raw Materials Act), que buscan reducir la dependencia exterior de la Unión Europea de terceros, reforzar su cadena de valor de las materias primas, desde la minería hasta el refinado, pasando por la transformación y el reciclado", ha subrayado la Consejería.

El 90% del valor de la minería metálica española

En el plano nacional, Andalucía concentra en torno al 90% del valor de la minería metálica española con una producción anual que supera los 1.200 millones de euros y que emplea a 8.000 personas en 479 explotaciones activas. Estas cifras sitúan a Andalucía como la principal región extractiva del país y en un actor determinante para que España contribuya a los objetivos europeos de suministro de materias primas.

Durante la anterior legislatura, Andalucía incrementó en casi un tercio (+31,5%), según datos de la Consejería, la capacidad de producción autorizada con nuevos proyectos de enorme relevancia en la provincia de Huelva como Masa Valverde, ya en construcción, y la ampliación del proyecto de Río Tinto (incluyendo, entre otras cuestiones, su extensión al yacimiento San Dionisio) o la mina de Los Frailes, en la provincia de Sevilla.

La región cuenta además con dos proyectos calificados como estratégicos para la UE e incentivados por la Consejería de Universidad, Industria Energía e Innovación. El primero de ellos, CirCular-Atlantic Copper, posiciona a Huelva a la vanguardia de la recuperación de metales y ja recibido 7,6 M€ de los incentivos andaluces. En segundo lugar, se encuentra la Planta hidrometalúrgica polimetálica de Cobre Las Cruces, con una ayuda por 3,44 M€.