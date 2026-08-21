ANDALUCÍA
La playa de la Sierra de Cádiz sin olas ni masificación que conquista a las familias: entrada gratis, arena fina y gansos en la orilla
En este paraje natural se pueden practicar deportes acuáticos como pádel surf, kayak o vela, además de contemplar toda clase de aves acuáticas en su observatorio
Las playas de agua cristalina, los enormes arenales y las dunas han hecho de Cádiz uno de los destinos favoritos de los ciudadanos de todo el planeta para disfrutar de sus vacaciones y días de descanso en un entorno único. Pero, a pesar de que sus litorales son unos de los más conocidos de Andalucía, aún existen rincones de tranquilidad rebosantes de belleza natural desconocidos para la mayoría de visitantes. Es lo que ofrece una playa artificial gaditana con arena fina, sin olas ni masificaciones.
Este enclave es la playa artificial de Arcos de la Frontera, conocida por los vecinos de la zona como 'la Playita', un hermoso rincón natural situado en plena Sierra de Cádiz, en el Paraje Natural de la Cola del pantano de Arcos.
Arena fina, agua dulce y sombras naturales en esta playa de Arcos de la Frontera
Con unos 250 metros de longitud, esta playa artificial se localiza a orillas del pantano de Arcos y presenta una estampa única con arena fina, sombras naturales gracias a su extensa arboleda, zona de pícnic y agua dulce.
Además, al encontrarse en un paraje natural, esta playa cuenta con una amplia fauna en su interior, lo que hace que sea común toparse con gansos y patos que recorren la zona entre los bañistas.
De zona de piragüismo a plan familiar de verano en esta playa artificial
En sus inicios, este enclave comenzó como un lugar en el que hacer piragüismo en el lago. Pero, con el paso de los años, esta playa se ha posicionado como uno de los lugares favoritos de vecinos y visitantes por las amplias opciones de ocio y deporte veraniego que ofrece.
De igual modo, la amplia zona para el baño que ofrece, con una longitud de 20 metros desde la orilla y una profundidad máxima de 2,40 metros, muy inferior en sus primeros metros, lo ha hecho perfecto para acudir en familia.
Deportes acuáticos y aves junto al pantano en Cádiz
Asimismo, su ubicación junto al Club Náutico de Arcos ha hecho posible que en este lugar se puedan practicar todo tipo de deportes acuáticos, como paddle surf, kayak, vela, esquí náutico y paseos en barca.
Y para los amantes de los animales, permite contemplar toda clase de especies, como gansos y patos junto al lago, además de multitud de aves acuáticas como el águila pescadora, que se pueden ver en su plenitud desde el observatorio instalado en la zona.
Restaurante, horario y cómo llegar a la Playita de Arcos
Un lugar que se completa con un restaurante con terraza exterior con vistas al lago, duchas y socorristas, además de merenderos, lo que lo convierte en el lugar ideal para pasar un día de verano diferente alejado de las tradicionales playas.
Esta playa se puede visitar de lunes a viernes de 12.00 a 19.00 horas, y sábados y domingos de 11.00 a 20.00 horas, y se encuentra en la avenida Príncipe de España 701 de El Santiscal, Arcos de la Frontera.
A este enclave se puede acceder de forma directa por la autovía A-382 desde Jerez y dejar el coche en el amplio aparcamiento que tiene justo a la entrada del lago.
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