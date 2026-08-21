El PSOE de Barbate exige una disculpa pública al alcalde por vincular al partido con actos vandálicos

El secretario general del PSOE de Barbate (Cádiz), Javier Rodríguez, ha exigido este jueves una disculpa pública al alcalde de la localidad, Miguel Molina, de Andalucía Por Sí, después de que el regidor relacionase a una persona supuestamente próxima al Partido Socialista con los actos vandálicos sufridos en su vehículo y en otras instalaciones municipales.

El PSOE rechaza las acusaciones del alcalde

En una comparecencia pública, Javier Rodríguez ha afirmado que el alcalde "ha sobrepasado todas las líneas de convivencia democrática" con sus palabras de este pasado miércoles, defendiendo que su partido lo conforman "personas honestas, humildes y que venimos nada más que a trabajar para intentar de mejorar nuestro municipio".

"Son unas acusaciones muy graves sin saber si la persona es militante, sin saber si la persona es simpatizante o sin saber si la persona es afín al Partido Socialista, como hay centenares de vecinos y vecinas que quieren un cambio en nuestro municipio", ha expuesto Rodríguez, considerando "doblemente grave" que el alcalde "acuse sin tener conocimiento absolutamente de nada".

De esta manera, ha explicado que la organización del partido ha trabajado para comprobar si algún militante había recibido la denuncia del alcalde barateño, y que en base a ello se ha podido comprobar que "no hay ningún militante del Partido Socialista que haya recibido una denuncia ni por parte de la Guardia Civil ni por parte del Juzgado".

"Por tanto, lo dejo claro, no hay ningún militante con una denuncia del alcalde de Barbate", ha aseverado, rechazando los actos vandálicos cometidos conocidos e insistiendo en que "cualquier persona que haya hecho una infracción, un acto ilícito, deberá de pagar de forma personal y pagar también con su propia responsabilidad".

Reclama explicaciones y disculpas públicas

Además, ha vuelto a reclamar al alcalde de Barbate explicaciones y disculpas públicas "a todos y cada uno de los compañeros que forman este partido político", acusándole de tratar de sacar "rédito político" y de "dañar la imagen" del PSOE y del proyecto local que están promoviendo desde la oposición.

Esta disputa política se inició este miércoles después de que el alcalde de Barbate asegurase que una persona vinculada al PSOE era la responsable de una serie de actos vandálicos cometidos contra su vehículo y de otros concejales, así como en instalaciones municipales, entre ellos arañazos en la carrocería, pintadas en la luna delantera y las matrículas y la rotura de los limpiaparabrisas.

El alcalde ha denunciado los hechos ante la Guardia Civil señalando a una determinada persona en la misma como sospechosa, y siendo esta, según su versión, próximo al PSOE.

El PSOE condena los actos vandálicos

Ya ayer por la noche, el PSOE salía en un comunicado a condenar los hechos cometidos contra el alcalde y a negar su relación en los mismos, lamentado "la relación torticera con la causa".

Los socialistas aseguraban entonces que su secretario general se había puesto en contacto con el alcalde antes de la publicación de su comunicado para trasladarle su disposición a colaborar con el equipo de gobierno y trabajar conjuntamente ante este asunto.