La Junta de Andalucía se compromete a simplificar trámites y facilitar la actividad de los chiringuitos

En un escenario de máxima tensión e "incertidumbre" entre los chiringuitos andaluces por la entrada en vigor del nuevo reglamento de Costas, la Junta de Andalucía ha tendido este martes la mano al sector para ofrecerle el máximo apoyo y poner en marcha medidas que faciliten el desarrollo de su actividad. El vicepresidente segundo de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira, ha mantenido una reunión con representantes de la Federación Andaluza de Empresarios de Playas (Faeplayas) para avanzar en medidas dirigidas a "simplificar procedimientos, agilizar expedientes y proporcionar mayor seguridad jurídica a los empresarios".

Según ha indicado la Junta en una nota, la delegación empresarial ha estado encabezada por el presidente de Faeplayas, Manuel Villafaina Muñoz, acompañado por el secretario general de la Federación, Miguel Domínguez Picón, y los representantes provinciales Patricia Ojeda Paredes, de Málaga; Antonio Guerrero Aznar, de Cádiz; Sergio Gutiérrez Machado, de Almería; y Francisco Trujillo de Haro, de Gran

"Hay que facilitar la actividad de un sector estrechamente vinculado al modelo turístico andaluz", ha apuntado el consejero quien ha anunciado la apertura de un canal de interlocución y coordinación con Faeplayas que permita identificar aquellos procedimientos administrativos que "generan mayores dificultades y avanzar en su simplificación y agilización". Asimismo, el vicepresidente segundo ha trasladado a los representantes empresariales el compromiso de la Consejería de "continuar trabajando para reducir trabas burocráticas innecesarias, agilizar la tramitación de los expedientes y facilitar la inversión y la creación y mantenimiento de empleo".

Gavira ha destacado que desde el Gobierno andaluz "se trabaja en nuevas medidas que permitan prolongar la actividad turística a lo largo del año, haciendo posible mantener el empleo, generar actividad económica fuera de la temporada alta y reforzar la competitividad de los destinos del litoral andaluz". Igualmente, el consejero de Turismo ha puesto en valor el papel que desempeñan los establecimientos de playa como parte de la oferta turística, gastronómica y de ocio de Andalucía, ligada al territorio y ha señalado la importancia de acompañar al sector desde la Administración "mediante un marco estable y unos procedimientos más sencillos y ágiles".

Preocupación por el Reglamento estatal

Por su parte, el presidente de Faeplayas, Manuel Villafaina, ha subrayado la necesidad de contar con un marco "que aporte seguridad jurídica y estabilidad a los empresarios para poder desarrollar sus proyectos y acometer inversiones con garantías, evitando situaciones prolongadas de incertidumbre administrativa".

En paralelo, Villafaina ha trasladado la preocupación del sector ante los cambios previstos por el Gobierno central planteados en el anteproyecto del Reglamento General de Costas y las consecuencias "que podría acarrear" sobre establecimientos actualmente ubicados en el dominio público marítimo-terrestre de nuestras playas.

En esta línea, el presidente de la Federación ha advertido de que algunas de las medidas planteadas, como las relativas a determinados espacios de las instalaciones -como la eliminación de los sótanos- "podrían comprometer la continuidad de numerosos establecimientos, algunos de ellos con más de medio siglo de actividad", por lo que ha reclamado un marco normativo que "permita compatibilizar la protección del litoral con la seguridad jurídica y la continuidad de la actividad económica".