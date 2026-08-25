Una borrasca cambia el tiempo en Andalucía: la Aemet prevé lluvia en Sevilla este día

La semana en Sevilla estará marcada por el tiempo estable durante buena parte de los próximos días, con una excepción clara: el jueves 27 aumentará la nubosidad y regresará la posibilidad de lluvias, sobre todo durante la mañana. Después, el cielo se despejará y las temperaturas volverán a subir hasta alcanzar los 35 grados durante el fin de semana. La previsión municipal de AEMET se actualiza periódicamente, por lo que puede experimentar cambios.

Martes 25: sol y hasta 31 grados

El martes será una jornada seca, con un 0% de probabilidad de lluvia durante todo el día. Predominarán los cielos poco nubosos y terminará la jornada completamente despejada.

De 00.00 a 06.00 horas: poco nuboso y viento prácticamente en calma. Hacia las 06.00 horas se esperan unos 17 grados.

De 06.00 a 12.00 horas: continuará el cielo poco nuboso, sin precipitaciones. A las 12.00 horas la temperatura rondará los 28 grados, con una sensación térmica próxima a los 29.

De 12.00 a 18.00 horas: será el tramo más cálido y ventoso. El viento soplará del suroeste a unos 25 km/h, con rachas que pueden alcanzar los 40 km/h. A las 18.00 horas se esperan unos 29 grados y la máxima diaria llegará a 31 grados.

De 18.00 a 24.00 horas: el cielo quedará despejado y el viento girará al sur, con unos 15 km/h. La temperatura bajará hasta aproximadamente 20 grados a medianoche.

Miércoles 26: despejado y algo más fresco

El miércoles continuará el tiempo estable, con 0% de probabilidad de precipitaciones. La mañana será despejada y por la tarde aparecerán algunas nubes poco importantes.

Las temperaturas oscilarán entre los 18 y los 29 grados, por lo que será una jornada algo más fresca que el martes.

Jueves 27: la lluvia se concentra por la mañana

El jueves será el día más inestable de la semana. AEMET establece una probabilidad de lluvia del 55% para el conjunto de la jornada, aunque el riesgo se concentrará especialmente durante las primeras horas.

De 00.00 a 12.00 horas: la probabilidad de precipitación será del 50%, con cielos muy nubosos y posibilidad de lluvias débiles.

De 12.00 a 24.00 horas: la posibilidad de lluvia caerá hasta apenas el 10%. Se abrirán claros y quedarán intervalos nubosos. El viento del suroeste aumentará ligeramente hasta los 20 km/h.

Las temperaturas se mantendrán suaves para finales de agosto, con una mínima de 18 y una máxima de 28 grados.

Viernes 28: vuelve el cielo despejado

Tras el episodio de inestabilidad del jueves, el viernes regresará el tiempo completamente estable. La probabilidad de lluvia será del 0% y el cielo permanecerá despejado.

Las temperaturas comenzarán a subir, con una mínima de 16 grados y una máxima de 31.

Sábado 29: fuerte subida hasta los 35 grados

El sábado será plenamente veraniego. No se esperan precipitaciones y el cielo estará despejado durante toda la jornada.

La temperatura subirá con claridad, pasando de una mínima de 17 grados a una máxima de 35 grados.

Domingo 30: se mantienen los 35 grados

El domingo continuará el tiempo seco y soleado, con 0% de probabilidad de lluvia y cielos despejados.

Las temperaturas oscilarán entre los 18 y los 35 grados, mientras que el viento será prácticamente inexistente.

En resumen, Sevilla afrontará unos días de tiempo seco y relativamente suave hasta el miércoles, un jueves con posibilidad de lluvias débiles, especialmente por la mañana, y un fin de semana nuevamente soleado y mucho más caluroso, con máximas que alcanzarán los 35 grados.