El tiempo
Una borrasca cambia el tiempo en Andalucía: la Aemet prevé lluvia en Sevilla este día
Se esperan lluvias y cielos nubosos en Sevilla y el oeste de la comunidad a partir del jueves, rompiendo el tiempo estable de los últimos días.
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anticipa un cambio de tiempo en Andalucía durante los próximos días, con un aumento progresivo de la nubosidad y la llegada de precipitaciones asociadas al paso de aire atlántico. El episodio tendrá especial incidencia el jueves en la mitad occidental de la comunidad, incluida Sevilla, donde la lluvia volverá a aparecer tras varias jornadas dominadas por el calor y la estabilidad.
El cambio será progresivo. Este martes, los cielos estarán nubosos en la vertiente atlántica, con brumas y nieblas matinales y sin descartar alguna llovizna ocasional. La nubosidad tenderá a disminuir durante la tarde, mientras que en el resto de Andalucía predominarán los cielos poco nubosos o despejados, con algunas nubes altas.
Las temperaturas mínimas se mantendrán sin grandes cambios en la depresión del Guadalquivir y descenderán en buena parte del resto de la comunidad. Las máximas subirán en general, salvo en el extremo oriental. Granada registrará los valores más extremos, con una máxima prevista de 36 grados y una mínima de 15.
El miércoles aumentarán las nubes por el oeste
Durante el miércoles predominarán todavía los cielos poco nubosos, aunque Aemet ya señala un aumento de la nubosidad en el extremo occidental al final del día, donde no se descartan precipitaciones ocasionales.
Las temperaturas máximas descenderán en buena parte del interior, aunque subirán en el litoral mediterráneo. Los vientos serán de componente oeste, con intervalos fuertes en algunas zonas de la costa mediterránea.
El tiempo en Sevilla esta semana: lluvia el jueves y subida de temperaturas hasta los 35 grados
La semana en Sevilla estará marcada por el tiempo estable durante buena parte de los próximos días, con una excepción clara: el jueves 27 aumentará la nubosidad y regresará la posibilidad de lluvias, sobre todo durante la mañana. Después, el cielo se despejará y las temperaturas volverán a subir hasta alcanzar los 35 grados durante el fin de semana. La previsión municipal de AEMET se actualiza periódicamente, por lo que puede experimentar cambios.
Martes 25: sol y hasta 31 grados
El martes será una jornada seca, con un 0% de probabilidad de lluvia durante todo el día. Predominarán los cielos poco nubosos y terminará la jornada completamente despejada.
De 00.00 a 06.00 horas: poco nuboso y viento prácticamente en calma. Hacia las 06.00 horas se esperan unos 17 grados.
De 06.00 a 12.00 horas: continuará el cielo poco nuboso, sin precipitaciones. A las 12.00 horas la temperatura rondará los 28 grados, con una sensación térmica próxima a los 29.
De 12.00 a 18.00 horas: será el tramo más cálido y ventoso. El viento soplará del suroeste a unos 25 km/h, con rachas que pueden alcanzar los 40 km/h. A las 18.00 horas se esperan unos 29 grados y la máxima diaria llegará a 31 grados.
De 18.00 a 24.00 horas: el cielo quedará despejado y el viento girará al sur, con unos 15 km/h. La temperatura bajará hasta aproximadamente 20 grados a medianoche.
Miércoles 26: despejado y algo más fresco
El miércoles continuará el tiempo estable, con 0% de probabilidad de precipitaciones. La mañana será despejada y por la tarde aparecerán algunas nubes poco importantes.
Las temperaturas oscilarán entre los 18 y los 29 grados, por lo que será una jornada algo más fresca que el martes.
Jueves 27: la lluvia se concentra por la mañana
El jueves será el día más inestable de la semana. AEMET establece una probabilidad de lluvia del 55% para el conjunto de la jornada, aunque el riesgo se concentrará especialmente durante las primeras horas.
De 00.00 a 12.00 horas: la probabilidad de precipitación será del 50%, con cielos muy nubosos y posibilidad de lluvias débiles.
De 12.00 a 24.00 horas: la posibilidad de lluvia caerá hasta apenas el 10%. Se abrirán claros y quedarán intervalos nubosos. El viento del suroeste aumentará ligeramente hasta los 20 km/h.
Las temperaturas se mantendrán suaves para finales de agosto, con una mínima de 18 y una máxima de 28 grados.
Viernes 28: vuelve el cielo despejado
Tras el episodio de inestabilidad del jueves, el viernes regresará el tiempo completamente estable. La probabilidad de lluvia será del 0% y el cielo permanecerá despejado.
Las temperaturas comenzarán a subir, con una mínima de 16 grados y una máxima de 31.
Sábado 29: fuerte subida hasta los 35 grados
El sábado será plenamente veraniego. No se esperan precipitaciones y el cielo estará despejado durante toda la jornada.
La temperatura subirá con claridad, pasando de una mínima de 17 grados a una máxima de 35 grados.
Domingo 30: se mantienen los 35 grados
El domingo continuará el tiempo seco y soleado, con 0% de probabilidad de lluvia y cielos despejados.
Las temperaturas oscilarán entre los 18 y los 35 grados, mientras que el viento será prácticamente inexistente.
En resumen, Sevilla afrontará unos días de tiempo seco y relativamente suave hasta el miércoles, un jueves con posibilidad de lluvias débiles, especialmente por la mañana, y un fin de semana nuevamente soleado y mucho más caluroso, con máximas que alcanzarán los 35 grados.
Jueves: la lluvia llega a Sevilla y al oeste de Andalucía
El jueves será la jornada más inestable. Aemet prevé cielos nubosos en buena parte de Andalucía y mantiene la posibilidad de precipitaciones en toda la mitad occidental, donde se encuentra la provincia de Sevilla.
De este modo, la capital hispalense afrontará un día mucho más nuboso y con riesgo de lluvia, dentro de un episodio que afectará especialmente a las provincias occidentales. En el tercio oriental predominarán inicialmente los cielos poco nubosos, aunque por la tarde tampoco se descartan precipitaciones.
En el extremo oriental seguirá presente el polvo en suspensión, por lo que las lluvias podrían producirse acompañadas de barro en algunas zonas.
Las temperaturas bajarán especialmente en la mitad oriental, mientras que en el resto los cambios serán más moderados. El viento continuará soplando de componente oeste, con intervalos fuertes en el litoral mediterráneo durante la tarde.
El viernes mejora por el oeste
El viernes la situación tenderá a estabilizarse en la mayor parte de Andalucía. Los cielos estarán poco nubosos en buena parte de la comunidad, aunque en el interior oriental persistirá más nubosidad y no se descartan algunos chubascos.
Las temperaturas mínimas bajarán en la vertiente atlántica y en el extremo oriental. Las máximas descenderán de forma notable en el este, mientras que subirán en el tercio occidental.
Este cambio llega después de un verano especialmente cálido. Tras semanas de temperaturas persistentemente altas, la entrada de aire atlántico más fresco puede provocar descensos acusados en poco tiempo y una sensación térmica mucho más suave, aunque Aemet recuerda con su previsión que estos episodios no significan necesariamente el final del verano y las temperaturas pueden volver a recuperarse rápidamente.
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