José Antonio Nieto reivindica la unidad OCON-Sur de la Guardia Civil para luchar contra el narcotráfico: "En lugar de potenciarla, la han disuelto"

La lucha contra el narcotráfico centra el inicio del curso político en Andalucía. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, solicitó por carta al Gobierno central la recuperación de la unidad de la Guardia Civil OCON-Sur, después del asesinado en Utrera y el tiroteo que se saldó con tres vidas en Isla Cristina, que se suman a los agentes asesinados en Barbate y Huelva. La petición ha desencadenado una batalla de reproches entre el PP y el PSOE.

Uno tras otro, distintos dirigentes del PP andaluz se han sumado a las palabras de su líder. En esta ocasión, el encargado de defender la importancia de la vuelta de OCON-Sur ha sido el consejero de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública, José Antonio Nieto. En un encuentro con la prensa este martes en la sede de su Consejería, ha defendido que es "un sistema que funcionó perfectamente".

Este lunes, los populares recordaron que los cuatro años de trabajo de OCON-Sur supusieron 12.000 detenciones entre las que estaban las de dirigentes de organizaciones criminales como la de Los Castañas y Los Pantoja. Así mismo, se incautaron 1,1 toneladas de drogas, miles de vehículos, embarcaciones y narcolanchas. Todo de la mano del trabajo de alrededor de 150 agentes dedicados a esta labor.

La Junta redobla la presión sobre el Gobierno

Fue el propio Nieto quien, como secretario de Estado de Seguridad en el último gobierno del PP, sentó las bases para la puesta en marcha de este cuerpo especial de la Guardia Civil. Según sus palabras, "demostró que era útil, demostró que funcionaba y demostró que le creaba un problema serio a las mafias y que protegía de verdad a la sociedad". Sin embargo, ha lamentado que "en lugar de potenciarlo y de extenderlo, lo que se hizo fue eliminarlo y disolverlo".

El Gobierno de Moreno ha redoblado la presión contra La Moncloa para que cambie la gestión de la lucha contra el tráfico de drogas en Andalucía, en particular en el Campo de Gibraltar. El presidente de la Junta, el secretario general del PP andaluz, Antonio Repullo, o la eurodiputada Carmen Crespo han elevado la voz para reclamar la vuelta de esta unidad, algo a lo que se han negado los socialistas.

"Se debería volver a poner en marcha, dotar adecuadamente a la Policía y a la Guardia Civil de recurso y de persona para poder atajar este problema y ayudar a que Andalucía sea más segura", ha subrayado Nieto. Además, el consejero ha recordado a preguntas de los medios que la Junta no tiene competencias en seguridad y ha lamentado "la incapacidad del Gobierno para vencer a la a la mafia del narcotráfico".

La Junta ofrece colaboración

Con todo, el dirigente popular ha tendido la mano al Gobierno central y ha señalado que "la Junta Andaluza siempre se ofreció para colaborar". De esta forma, Nieto ha apuntado la importancia de "hacer una política transversal donde la seguridad fuese el primer paso". Así, desde el Ejecutivo autonómico se desarrollarían medidas "de carácter social, de carácter económico que se lo pongan difícil a las mafias".

Nieto también ha defendido el papel de su Consejería en esta materia. El que fuera alcalde de Córdoba liderará la estrategia de Inteligencia Artificial de la Junta y ha señalado que este verano "hemos comprobado como tenemos que ser mucho más fuertes para minimizar el daño de un fracaso del Gobierno de España en la lucha contra las dos grandes mafias que existen hoy en el mundo".