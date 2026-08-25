La Junta de Andalucía aplaza el decreto que concederá dos días de teletrabajo a sus funcionarios: "No va a estar en septiembre"

El decreto de teletrabajo de los funcionarios andaluces sigue atascado en la Consejería de Función Pública. La normativa tendría que entrar en vigor el decreto para permitir que, a partir de primavera, los empleados públicos de la administración autonómica puedan trabajar en remoto dos días a la semana. Sin embargo, el consejero José Antonio Nieto ha rebajado las expectativas y ha confirmado que no estará listo en septiembre.

Por el momento, los funcionarios andaluces cuentan con un solo día de teletrabajo a la semana y la puesta en marcha de este decreto abre la puerta a que se amplíe hasta dos. Esta medida afectaría a alrededor de 50.000 trabajadores públicos y busca regular de forma extensa las distintas posibilidades del trabajo desde casa. Eso sí, para solicitarlo, sus tareas deben ser susceptibles de poder hacerse en remoto.

"Yo confío en que el mes de septiembre nos ayude a continuar con esa tramitación y que en el menor tiempo posible, pues seamos capaces de tenerlo resuelto", ha defendido el dirigente popular, que ha asegurado que "la tramitación es imposible que se pueda cerrar en un único mes". Además, el consejero, que repite al frente de estas competencias, ha defendido que van a "aprovechar al máximo" este mes.

Los ejes de la legislatura

El decreto fue aprobado por la Consejería y los sindicatos en 2024, sin embargo, su aprobación se ha enredado en la puesta en marcha de otros decretos sobre la función pública. Ante esta situación, la cartera que dirige Nieto pactó con algunos sindicatos que daba un primer plazo para establecer una normativa homogénea para aplicar el teletrabajo y con el que se comprometían a impulsarlo en el inicio de curso.

Pese a que Nieto ha evitado dar plazos sobre cuándo podría entrar en vigor la norma, que abriría un plazo de seis meses para instaurar el teletrabajo para los funcionarios de la administración andaluza, sí que ha subrayado que, "evidentemente", este es, junto al resto de los decretos que incluye la ley de función pública aprobada en el 2024, "uno de los ejes también a los que vamos a dedicar esta legislatura".

El consejero del ramo ha vinculado la puesta en marcha del teletrabajo al desarrollo de la carrera horizontal, que entró en vigor antes de que terminara el curso. "Está sujeto a la evaluación del desempeño", ha explicado Nieto. En concreto, el popular ha señalado que tienen "que poder controlar la actividad que se hace en remoto y que sea una actividad que no se limite a lo que se considere adecuado por cada uno".

Los decretos se solapan

Nieto ha apuntado a que el principal motivo de la tardanza en la aprobación del teletrabajo se debe al "solapamiento de desarrollo de la ley de función pública". De esta forma, el decreto está sujeto a que se apruebe y "entre bien en funcionamiento" la normativa referente a la carrera horizontal. "Nosotros tenemos que saber evaluar para poner en marcha el teletrabajo, es un reto muy importante para la Junta de Andalucía", ha insistido.

"Hemos impulsado ahora mismo la fase que ya está a pleno rendimiento de carrera profesional, que está funcionando muy bien", ha abundado Nieto. Además, el que fuera alcalde de Córdoba ha puntualizado que debe haber "un encargo de unos objetivos y que esos objetivos se cumplan". "Hay una cantidad muy importante de recursos que pagan los andaluces y tenemos que confirmar que se emplean de una forma adecuada".

Por el momento, los funcionarios andaluces son los que menos pueden teletrabajar de las distintas administraciones del país. Esta normativa permitiría igualar sus condiciones a las de otros empleados públicos. Por el momento, los sindicatos no se han manifestado al respecto, pero ISA y CCOO anunciaron a final de curso que si no se desarrollaban medidas en esta dirección, no descartaban movilizaciones.