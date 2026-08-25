Las 9 playas de Andalucía que los expertos en viajes aseguran que son las mejores de España: "Son lugares mágicos"

Andalucía se ha posicionado como uno de los principales destinos veraniegos de los visitantes de todo el globo en busca de sus calas paradisíacas, sus enormes arenales, sus costas de agua cristalina, dunas y fondos marinos envidiables. Un hecho que ha llevado a que la comunidad albergue 9 de las 55 mejores playas de toda España, elegidas por los expertos en viajes de la prestigiosa revista internacional de viajes 'Condé Nast Traveler'.

Así lo ha asegurado la publicación, que ha afirmado que estos litorales son "lugares mágicos" en los que disfrutar de "arena, agua cristalina y salitre por las que amamos nuestra geografía".

Playas urbanas, vírgenes y paradisíacas en Andalucía

"Tenemos un poco de todo y para todos los gustos: playas urbanas, escondidas, turísticas, vírgenes, pintorescas, volcánicas, playas paradisíacas...", ha recalcado la publicación.

Una de las provincias que más tesoros costeros acoge es Cádiz, que no solo alberga la mejor playa de Andalucía para Condé Nast Traveler, sino un total de cuatro de los nueve mejores litorales de la comunidad.

Bolonia, la mejor playa de Andalucía para los expertos

Entre ellos se encuentra la playa de Bolonia, que ya fue nombrada en 2023 como la mejor playa de España y que ha sido escogida en este 2026 como la mejor de Andalucía y la tercera del país.

Playa de Bolonia / Turismo de Cádiz

"En la zona oeste de Bolonia, considerada una de las últimas playas vírgenes del sur de España, se encuentra el monumento natural de la Gran Duna, que va sepultando lentamente los pinos piñoneros que la envuelven", ha señalado sobre esta playa la publicación.

La Gran Duna y Baelo Claudia, entre los mayores tesoros de Cádiz

Además, ha añadido: "Afectada por dos vientos fundamentalmente, el Poniente, aire frío del Atlántico; y el Levante, aire cálido proveniente de África; junto a ella se encuentran las ruinas de la antigua ciudad romana de Baelo Claudia".

Playa de Valdevaqueros, en Cádiz / Turismo de Cádiz

Entre las mejores playas de Cádiz destaca también la de Valdevaqueros, en Tarifa, de la que la publicación ha indicado: "Porque nos gusta su perfil salvaje y por lo que pueda llegar a pasar con él, playa de Valdevaqueros, en Tarifa, se hace un destino imprescindible si paras por Cádiz a recargar las pilas de belleza natural. Meca, como el resto del municipio, de los deportes de mar y viento".

Zahara y Punta Paloma, dos joyas de Cádiz

En el listado de las mejores playas andaluzas se encuentra también la de Zahara, en Zahara de los Atunes, Cádiz, un "idílico pueblo pesquero como centinela del litoral".

Zahara de los Atunes / Diputación de Cádiz

"La playa de Zahara dibuja un perfil paradisíaco de seis kilómetros de arena blanca y banda sonora marina", ha añadido Condé Nast Traveler sobre este rincón gaditano.

Tarifa y su litoral salvaje, entre los mejores de toda España

Cerrando el listado de las playas escogidas en la provincia gaditana se encuentra Punta Paloma, en Tarifa, "un ejemplo más de que Cádiz, con su litoral salvaje, nos encanta".

Playa de Punta Paloma, Estrecho de Gibraltar en el Mar Mediterráneo. / EFE / Pilar Fernández

"Punta Paloma, ubicada en Tarifa, está rodeada de dunas y vegetación autóctona y ofrece un entorno natural impresionante para disfrutar del sol, el mar y el viento (recordemos que es uno de los destinos favoritos de quienes practican windsurf y kitesurf)", ha indicado.

Los Genoveses, una playa mágica en Níjar

La provincia de Almería acoge dos de las mejores playas de España. Entre ellas destaca la playa de los Genoveses, en Níjar, de la que la publicación ha afirmado que es "un lugar mágico".

Playa de los Genoveses, en Almería / Turismo Almería

"A dos kilómetros del pueblo de San José, sus dunas de arena fina y dorada y el mar Mediterráneo hacen que tu jerarquía de valores cambie, situando en primer lugar la sonrisa que despierta su perfil", ha recalcado al respecto sobre este entorno que destaca por su "paraje fascinante" y que se ha convertido en uno de "los favoritos en España".

Cala Príncipe, riqueza natural en Cabo de Gata

Entre las playas almerienses favoritas de Condé Nast Traveler se encuentra también Cala Príncipe, en Cabo de Gata. Un entorno que la revista ha asegurado que es "riqueza natural", lo que hace que sus perfiles sean "infinitos en todos los puntos de su costa, empezando por cala Príncipe".

Cala Príncipe, en Cabo de Gata, Almería / .

"Una cala que encabeza una pléyade de calitas, todas respaldadas por el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. Pon una pica en este paraje y alójate en el Cortijo los Malenos, un auténtico oasis en el desierto", ha señalado.

Cuesta Maneli, una playa virgen en Huelva

En la provincia de Huelva se encuentra otra de las mejores playas de España, la de Cuesta Maneli, situada entre Mazagón y Matalascañas.

Playa de Cuesta Maneli, en Huelva. / El Correo

"Tras un kilómetro a pie, se llega a esta playa onubense, un paraje costero aún virgen que encandila a todo el que lo pisa. Vegetación dunar y atardeceres de cine son los reclamos de este trocito del Parque Nacional de Doñana", ha afirmado la publicación sobre este litoral.

Balcón de Europa y La Rijana completan el listado andaluz

En la provincia de Málaga, por su parte, la revista internacional ha señalado una playa entre las mejores de la comunidad: la del Balcón de Europa, localizada en Nerja.

Balcón de Europa, en Nerja / Nerja Turismo

"Anímate a echar un vistazo desde el Balcón de Europa en Nerja, Málaga. Justo debajo hay una playa de fina arena y horizonte mediterráneo, imprescindible si te dejas caer por esas latitudes", ha indicado.

Cerrando el listado de las mejores playas de Andalucía y una de las más destacadas de toda España se encuentra la playa de la Rijana, en Gualchos-Castell de Ferro, en la provincia de Granada.

Playa de la Rijana, en Granada / Diputación de Granada

Sobre este enclave, la revista ha afirmado: "Las ruinas de una torre del siglo XVI se yerguen sobre lo alto de una gran roca en esta playa que antaño sirvió de fondeadero, punto de aguada (hay restos de un aljibe) y enclave defensivo de la costa de Granada, hoy conocida como Costa Tropical".