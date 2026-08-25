Los terremotos de Granada, en directo: la madrugada deja dos nuevos terremotos en el entorno de Armilla

La Junta anuncia ayudas para los afectados por los terremotos de Granada

La consejera de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio, Rocío Díaz, ha anunciado que la Junta de Andalucía habilitará ayudas para las personas afectadas por los terremotos de Granada. El Gobierno andaluz trabaja todavía en la fórmula para articularlas y en la evaluación de los daños antes de concretar su cuantía. “Habrá ayudas de la Junta de Andalucía para los afectados”, ha asegurado.

Hasta el momento se han realizado 976 inspecciones de edificios en el área afectada: 705 inmuebles están en nivel verde, 217 en amarillo y 43 en rojo, por lo que su uso no es seguro. No hay ningún edificio clasificado en nivel negro, el de mayor gravedad. En Las Gabias continúan afectados seis bloques que agrupan 371 viviendas desalojadas de forma preventiva.

Actualmente permanecen 58 personas alojadas en el albergue Inturjoven de Granada: 27 vecinos de Las Gabias, 26 del Zaidín y cinco de Armilla. Díaz ha garantizado que la Junta mantendrá su apoyo también durante la fase de recuperación y reparación de las viviendas.

Desde el comienzo de la serie sísmica se han contabilizado 994 terremotos, entre ellos dos de magnitud 4,8 y otros dos de magnitud igual o superior a 4. Pese a la intensidad del episodio, no se han registrado víctimas mortales ni heridos graves y en las últimas horas se ha observado una disminución de la intensidad de los movimientos.