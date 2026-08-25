Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Terremoto Granada hoy directoEl tranvibús llega al centroChina compra minerales AndalucíaAviso amarillo lluviaReapertura Lope de VegaAhorro aguaLa Vuelta llega a SevillaMejores restaurantes de sushi en SevillaErola JonsDetenidos narcotráficoGranizada La VueltaVuelta al colePiscina 2 eurosAyuntamiento tren Santa Justa-AeropuertoFechas vuelta al cole en SevillaAlineación probable Valencia-BetisGraduados universidades andaluzas
instagramlinkedin

En Directo

Terremoto

Los terremotos de Granada, en directo: la madrugada deja dos nuevos terremotos en el entorno de Armilla

La madrugada de este lunes ha vuelto a dejar varios terremotos en Granada, con movimientos de hasta magnitud 1,8 en el área metropolitana y dos seísmos sentidos por la población en Gójar y Ogíjares, según los datos del Instituto Geográfico Nacional

Imágenes de los destrozos causado por el terremoto.

Imágenes de los destrozos causado por el terremoto. / Arsenio Zurita - Europa Press / Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Ana Ramos Caravaca

Ana Ramos Caravaca

La actividad sísmica continúa en el entorno de Granada. Durante la madrugada de este lunes 24 de agosto se han registrado varios terremotos en la provincia, dos de ellos sentidos por la población, según los últimos datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN).

La serie comenzó en la madrugada del pasado sábado 15 de agosto con el terremoto de magnitud 5,0 en Alhendín y volvió a intensificarse el martes 18, cuando se produjo un seísmo de magnitud 4,8 en el entorno de Otura, acompañado de varios movimientos superiores a magnitud 4. Aquella jornada concentró los episodios más fuertes de la semana y provocó daños materiales, desalojos preventivos y numerosas inspecciones de edificios.

La última hora del terremoto de hoy en Granada:

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Vuelven las lluvias a Sevilla y Andalucía: la Aemet detalla cómo será el final de agosto
  2. Macarena Olona cambia de rumbo: de aspirar a presidir Andalucía con Vox a mirar 'al otro lado del Atlántico
  3. Terremoto en Granada, última hora en directo: seis nuevos seísmos durante la noche de una serie sísmica "impredecible"
  4. Adiós al calor extremo en Sevilla y Andalucía: la Aemet señala el día en que volverán las lluvias
  5. La lluvia vuelve a Andalucía: Aemet anuncia una borrasca atlántica que dejará precipitaciones y bajará las temperaturas
  6. Dos nuevos terremotos vuelven a sentirse en Granada con solo tres minutos de diferencia
  7. Nuevo terremoto en Andalucía: un seísmo de 2,5 sacude el Golfo de Cádiz
  8. La Aemet pone en aviso amarillo a dos provincias andaluzas: las horas con más lluvia en Sevilla este lunes

Los terremotos de Granada, en directo: la madrugada deja dos nuevos terremotos en el entorno de Armilla

Los terremotos de Granada, en directo: la madrugada deja dos nuevos terremotos en el entorno de Armilla

Las escuelas infantiles de Andalucía no serán gratuitas este curso para 120.000 menores de 0 a 1 años: se retrasa el pacto entre PP y Vox

Las escuelas infantiles de Andalucía no serán gratuitas este curso para 120.000 menores de 0 a 1 años: se retrasa el pacto entre PP y Vox

Hasta 500 toneladas de algas asiáticas recogidas en la playa en un solo día: la Costa de Cádiz bate todos los récords este verano

Hasta 500 toneladas de algas asiáticas recogidas en la playa en un solo día: la Costa de Cádiz bate todos los récords este verano

El incendio de las Tres Villas en Almería se complica: declarado el nivel 1 de emergencia y se activa una veintena de desalojos y confinamientos

El incendio de las Tres Villas en Almería se complica: declarado el nivel 1 de emergencia y se activa una veintena de desalojos y confinamientos

Dimite un concejal del Almería por triplicar la tasa de alcohol conduciendo un coche oficial al salir de la Feria

Dimite un concejal del Almería por triplicar la tasa de alcohol conduciendo un coche oficial al salir de la Feria

Una espectacular bola de fuego cruza el cielo de Andalucía a 77.000 kilómetros por hora

Una espectacular bola de fuego cruza el cielo de Andalucía a 77.000 kilómetros por hora

El PP eleva la presión contra el Gobierno de España por el narcotráfico: "En vez de trabajar por la seguridad de los andaluces, prefieren atacar a Juanma Moreno"

El PP eleva la presión contra el Gobierno de España por el narcotráfico: "En vez de trabajar por la seguridad de los andaluces, prefieren atacar a Juanma Moreno"

Giro en el narcotráfico en Sevilla: la cocaína desbanca por primera vez al hachís como la droga más incautada con 5.400 kilos en un año

Giro en el narcotráfico en Sevilla: la cocaína desbanca por primera vez al hachís como la droga más incautada con 5.400 kilos en un año
Tracking Pixel Contents