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Terremoto
Los terremotos de Granada, en directo: la madrugada deja dos nuevos terremotos en el entorno de Armilla
La madrugada de este lunes ha vuelto a dejar varios terremotos en Granada, con movimientos de hasta magnitud 1,8 en el área metropolitana y dos seísmos sentidos por la población en Gójar y Ogíjares, según los datos del Instituto Geográfico Nacional
La actividad sísmica continúa en el entorno de Granada. Durante la madrugada de este lunes 24 de agosto se han registrado varios terremotos en la provincia, dos de ellos sentidos por la población, según los últimos datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN).
La serie comenzó en la madrugada del pasado sábado 15 de agosto con el terremoto de magnitud 5,0 en Alhendín y volvió a intensificarse el martes 18, cuando se produjo un seísmo de magnitud 4,8 en el entorno de Otura, acompañado de varios movimientos superiores a magnitud 4. Aquella jornada concentró los episodios más fuertes de la semana y provocó daños materiales, desalojos preventivos y numerosas inspecciones de edificios.
La última hora del terremoto de hoy en Granada:
Claudio Guarino
Dos nuevos terremotos de baja magnitud se registran en Armilla durante la madrugada
El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado dos nuevos terremotos en el entorno de Armilla (Granada) entre la noche del lunes 24 y la madrugada de este martes 25 de agosto. El primero, de magnitud 1,7 mbLg, se produjo a las 23:47 del lunes al sureste de Armilla, a 6 kilómetros de profundidad.
Horas después, a las 03:12 del martes, se localizó otro terremoto de magnitud 1,5 mbLg al noreste de Armilla, con el hipocentro a 5 kilómetros de profundidad.
La Junta anuncia ayudas para los afectados por los terremotos de Granada
La consejera de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio, Rocío Díaz, ha anunciado que la Junta de Andalucía habilitará ayudas para las personas afectadas por los terremotos de Granada. El Gobierno andaluz trabaja todavía en la fórmula para articularlas y en la evaluación de los daños antes de concretar su cuantía. “Habrá ayudas de la Junta de Andalucía para los afectados”, ha asegurado.
Hasta el momento se han realizado 976 inspecciones de edificios en el área afectada: 705 inmuebles están en nivel verde, 217 en amarillo y 43 en rojo, por lo que su uso no es seguro. No hay ningún edificio clasificado en nivel negro, el de mayor gravedad. En Las Gabias continúan afectados seis bloques que agrupan 371 viviendas desalojadas de forma preventiva.
Actualmente permanecen 58 personas alojadas en el albergue Inturjoven de Granada: 27 vecinos de Las Gabias, 26 del Zaidín y cinco de Armilla. Díaz ha garantizado que la Junta mantendrá su apoyo también durante la fase de recuperación y reparación de las viviendas.
Desde el comienzo de la serie sísmica se han contabilizado 994 terremotos, entre ellos dos de magnitud 4,8 y otros dos de magnitud igual o superior a 4. Pese a la intensidad del episodio, no se han registrado víctimas mortales ni heridos graves y en las últimas horas se ha observado una disminución de la intensidad de los movimientos.
La Diputación asumirá gastos de los municipios afectados por los terremotos de Granada
La Diputación de Granada pondrá en marcha un Programa Extraordinario de Cooperación Económica para sufragar los gastos que hayan tenido que asumir los ayuntamientos de la provincia por los terremotos de la última semana. La medida busca ayudar a los municipios a recuperar la normalidad y afrontar los costes derivados de la emergencia.
Entre los gastos que podrán financiarse figuran las inspecciones técnicas de edificios e infraestructuras, honorarios de profesionales, apuntalamientos, retirada de cascotes y elementos con riesgo de caída, limpieza extraordinaria, vallados, maquinaria y actuaciones de Protección Civil.
También podrán incluirse los costes relacionados con la atención y alojamiento temporal de personas desalojadas, así como la reparación de calles, plazas, redes, equipamientos y otros bienes municipales dañados por los seísmos. El presidente de la Diputación, Francisco Rodríguez, ha señalado que el programa pretende ser lo suficientemente amplio para cubrir las necesidades que han afrontado los pueblos durante estos días.
Trasladarán a la Virgen de las Angustias al Sagrario por los daños en la cúpula de su basílica
La imagen de Nuestra Señora de las Angustias, patrona de Granada, será trasladada de forma temporal desde su basílica hasta la iglesia del Sagrario debido a los daños ocasionados por los terremotos en la cúpula del templo. La decisión se ha tomado siguiendo las recomendaciones de los técnicos y cuenta con el respaldo del arzobispo de Granada.
El traslado se realizará el domingo 30 de agosto a las 7.00 horas, desde la basílica de la Carrera de la Virgen hasta el Sagrario, junto a la Catedral. Allí se celebrarán los cultos previstos durante el mes de septiembre en honor a la patrona, por lo que se mantendrá el calendario religioso pese a los daños en su templo habitual.
La Hermandad de Nuestra Señora de las Angustias ha explicado que la medida busca garantizar la seguridad y, al mismo tiempo, mantener la cercanía de la imagen con los fieles mientras se evalúa y repara la basílica.
Bajan casi un 40% las llamadas por los terremotos en Granada y avanza la vuelta a la normalidad
Las llamadas a Policía Local, Bomberos y Protección Civil de Granada relacionadas con los terremotos han descendido cerca de un 40% durante el fin de semana, una caída que el Ayuntamiento interpreta como un avance hacia la normalidad tras diez días de actividad sísmica. Los últimos balances recogen 293 y 338 requerimientos, frente a los 513 registrados el viernes.
La mayoría de las comunicaciones actuales están relacionadas con grietas y pequeños daños en viviendas, mientras que los casos de mayor gravedad siguen siendo derivados a Bomberos. Los técnicos municipales continúan además con las inspecciones de edificios y la revisión de calles y espacios que permanecen acordonados.
El Ayuntamiento mantiene activo el dispositivo de seguimiento y la Oficina de Información y Asesoramiento del Centro Cívico del Zaidín, además de las bonificaciones del ICIO para reparar daños. La alcaldesa, Marifrán Carazo, ha pedido mantener la prudencia mientras continúan las inspecciones y permanecen vecinos fuera de sus viviendas.
Claudio Guarino
La serie sísmica de Granada supera los 1.000 terremotos en diez días: 94 han sido sentidos por la población
La serie sísmica de Alhendín, que afecta a Granada y al sur de su área metropolitana desde el 14 de agosto, ha alcanzado ya los 1.075 terremotos en diez días, de los que 94 han sido sentidos por la población. Según el último informe del Instituto Geográfico Nacional (IGN), la mayoría han sido de magnitud inferior a 2, aunque doce han alcanzado o superado la magnitud 3.
Los seísmos más fuertes, ambos de magnitud 4,8, se registraron el 15 y el 18 de agosto, con epicentros próximos a Alhendín y Gójar. Fueron ampliamente percibidos y provocaron daños materiales, heridos leves y desalojos preventivos tanto en Granada capital como en varios municipios del cinturón metropolitano sur.
La Junta de Andalucía habilitará ayudas para las viviendas y comercios afectados por los terremotos de Granada
La Junta de Andalucía abrirá una línea de ayudas para las personas afectadas por los terremotos de Granada. “Primero tenemos que saber con precisión qué viviendas están afectadas, cuáles son los daños reales y qué necesidades concretas existen. Después pondremos los recursos”, ha explicado la consejera de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio, Rocío Diaz, durante la visita que ha realizado, junto a la alcaldesa de Las Gabias, Merinda Sadaba, al albergue de Inturjoven de la capital granadina, donde han mantenido un encuentro con vecinos que han tenido que abandonar sus viviendas como consecuencia de la serie sísmica.
“Después de la emergencia vendrá la recuperación y ahí también vamos a estar”, ha asegurado la consejera, que ha explicado que el Gobierno andaluz trabaja ya para determinar el instrumento más adecuado con el que articular estas ayudas y conocer con precisión el alcance de los daños antes de establecer su cuantía. “Los vecinos deben quedarse con una certeza: habrá ayudas de la Junta de Andalucía para los afectados”, ha afirmado.
“Detrás de las cifras, de los terremotos, de las inspecciones y de los partes técnicos hay familias. Hay personas que llevan varios días pendientes de cualquier movimiento y que todavía no saben cuándo podrán regresar a sus casas”, ha manifestado Díaz, que ha garantizado que la Junta “va a seguir a su lado hasta que recuperemos la normalidad”.
Claudio Guarino
La Junta inspecciona 976 edificios por los seísmos de Granada, 43 de uso no seguro
La Junta de Andalucía ha inspeccionado un total de 976 edificios públicos y viviendas en distintos municipios de la Vega granadina y en la capital tras la reciente serie sísmica, una evaluación técnica que ha arrojado que 43 inmuebles, el 4,4 %, se encuentran en nivel rojo, lo que significa que su uso no es seguro en estos momentos.
Lo ha detallado este lunes la consejera de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio, Rocío Díaz, durante una visita al Albergue Inturjoven situado en la calle Ramón y Cajal de la capital granadina, instalación dependiente de la Junta que acoge temporalmente a las familias que han tenido que ser desalojadas de sus hogares de manera preventiva.
Claudio Guarino
Lorca comparte con Granada su experiencia en gestión de terremotos para acelerar la recuperación
Una delegación del Ayuntamiento de Lorca, encabezada por la concejala de Urbanismo, María Hernández, se ha desplazado a Granada para compartir la experiencia adquirida y las lecciones aprendidas tras los terremotos que afectaron a la ciudad murciana en 2011. La comitiva colaboró en las tareas de evaluación de daños, reconstrucción y planificación urbana tras los recientes seísmos registrados en Granada. Durante la visita, conocieron el trabajo del CECOPI, donde Emergencias, bomberos, ingenieros y arquitectos analizan el estado de edificios e infraestructuras afectadas.
Claudio Guarino
Granada encadena nuevos terremotos de madrugada, dos de ellos sentidos por la población
La actividad sísmica continúa en el entorno de Granada. Durante la madrugada de este lunes 24 de agosto se han registrado varios terremotos en la provincia, dos de ellos sentidos por la población, según los últimos datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN).
El seísmo más reciente se ha producido a las 5.27 horas, con epicentro al suroeste de Gójar. Ha alcanzado una magnitud de 1,8 mbLg, a un kilómetro de profundidad, y ha sido percibido con una intensidad máxima de II-III.
Poco antes, a las 4.36 horas, otro terremoto de magnitud 1,6 se registró al suroeste de Ogíjares, prácticamente en superficie. En este caso, el movimiento también fue sentido por la población, con una intensidad máxima de II.
La madrugada ha dejado además otros movimientos sísmicos en el área metropolitana. A las 3.49 horas se produjo un terremoto de magnitud 1,7 al sur de Monachil, a seis kilómetros de profundidad, mientras que a las 3.01 horas se registró otro de magnitud 1,8 al oeste de Granada, también a seis kilómetros de profundidad.
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