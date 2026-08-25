El PSOE acusa a Juanma Moreno de incumplir el compromiso de que las escuelas infantiles sean gratis de 0 a 1 años este curso en Andalucía: "Deja tiradas a las familias"

La gratuidad de las escuelas infantiles para los menores de un año, uno de los compromisos educativos incluidos en el acuerdo de investidura entre PP y Vox, se ha convertido en el primer frente político del nuevo curso. El PSOE de Andalucía ha acusado este martes al presidente de la Junta, Juanma Moreno, de incumplir su compromiso después de que la Consejería de Educación confirmara que la medida no entrará en vigor en el curso 2026/2027, como estaba previsto en el pacto de gobierno, sino que se estima que se active en septiembre de 2027.

La secretaria de Educación del PSOE-A, Patricia Alba, ha calificado la decisión de "engaño" y sostiene que no puede hablarse simplemente de un retraso administrativo. "No es un retraso, es una promesa incumplida", ha asegurado la dirigente socialista, que reprocha al Gobierno andaluz haber generado expectativas entre las familias antes de las elecciones autonómicas. La reacción llega un día después de que fuentes de la Consejería de Educación confirmaran a El Correo de Andalucía que el procedimiento para implantar la gratuidad en el tramo de 0 a 1 años "ya está en marcha", aunque no estará listo para el inicio de este curso. La previsión del Gobierno autonómico es que el nuevo modelo pueda quedar preparado durante los primeros meses de 2027 y aplicarse a partir del curso 2027/2028. Se trata de una medida que afectará a alrededor de 60.000 menores de entre 0 y 1 años.

Eso significa que las familias con bebés menores de un año seguirán pagando durante este curso el precio de la plaza, con las correspondientes bonificaciones en función de la renta y de sus circunstancias familiares. La gratuidad universal sí se ha ido extendiendo progresivamente al resto del primer ciclo de Educación Infantil, primero a los dos años y posteriormente al tramo de uno a dos, que es la gran novedad en materia de educación infantil este curso. De cara a este curso, según cifras de la Consejería de Educación, aproximadamente un 50% de los menores del primer ciclo de Infantil escolarizados tienen acceso gratuito a la escuela infantil.

El compromiso de completar la gratuidad de toda la etapa de 0 a 3 años figuraba entre los acuerdos alcanzados por PP y Vox para la investidura de Moreno. Según denuncia ahora el PSOE-A, el pacto contemplaba extender la exención completa del pago al último tramo que todavía queda fuera del sistema universal, el de los menores de un año, desde este curso 2026/2027. Sin embargo, como sucedió el curso pasado, las escuelas infantiles seguirán gestionando dos modelos de financiación distintos: la gratuidad y el pago de las familias.

"Ocho años prometiendo lo mismo, ocho años haciendo anuncios y ocho años después las familias andaluzas siguen esperando", ha criticado Alba. La responsable socialista recuerda que Moreno ya incluyó la ampliación de la gratuidad del primer ciclo de Infantil en su programa electoral de 2018 y acusa al presidente de haber vuelto a utilizar la medida durante la última campaña autonómica, cuando anunció en abril la gratuidad de 1 a 2 años. De hecho, Aba ha considerado "especialmente grave" que el PP "usara" la enseñanza infantil como "moneda de cambio en su pacto con la ultraderecha" para "a la primera oportunidad, dejar tiradas a las familias".

Una medida prevista para el curso 2027/2028

La Junta, sin embargo, sostiene que la medida no se ha descartado. Según trasladó la Consejería de Educación a este periódico, el objetivo continúa siendo implantarla y el proceso administrativo necesario para financiarla y adaptar el sistema ya ha arrancado. Para ello será necesario que los próximos Presupuestos de la Junta incorporen la correspondiente dotación económica. La previsión es que, cuando se abra el proceso de escolarización para el curso 2027/2028, la gratuidad esté ya incorporada al sistema. De cumplirse el calendario que maneja Educación, la Junta asumiría entonces el coste íntegro del servicio socioeducativo también para los bebés de 0 a 1 años, con lo que se completaría la gratuidad del conjunto del primer ciclo.

El retraso afecta a las escuelas infantiles privadas adheridas al programa de ayudas de la Junta, que constituyen la mayor parte de la red andaluza. El sector considera positiva la extensión de la gratuidad, especialmente en el tramo de 0 a 1 años, donde tradicionalmente quedan más plazas vacantes y la tasa de escolarización es sensiblemente inferior a la de las edades posteriores. El PSOE-A sostiene, en cambio, que el cambio de calendario demuestra que el acuerdo político no se cumplirá en los términos anunciados. Alba ha exigido a Moreno que "deje de jugar con las expectativas de las familias" e implante una gratuidad "real y completa de toda la etapa educativa de 0 a 3 años".

La discrepancia está, por tanto, menos en el destino final que en los plazos. Gobierno y oposición coinciden en que la gratuidad debe extenderse a los menores de un año, pero mientras la Junta sitúa su aplicación en el curso 2027/2028 y defiende que el procedimiento ya se está tramitando, el PSOE considera que ese calendario supone incumplir un compromiso político que debía hacerse efectivo a lo largo de este curso.