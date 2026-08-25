Las Tres Villas deja atrás la emergencia: el incendio queda estabilizado tras casi 22 horas

El incendio forestal de Las Tres Villas (Almería) ha quedado estabilizado este martes a las 14.00 horas, después de permanecer activo durante casi 22 horas y de obligar durante la jornada del lunes a adoptar medidas de protección para 17 vecinos y a interrumpir la circulación ferroviaria.

La evolución favorable del fuego ha permitido a la Junta de Andalucía desactivar la fase de emergencia, situación operativa 1, del Plan Infoca y rebajarla a fase de preemergencia, situación operativa 0, según ha dado a conocer el consejero de Presidencia, Antonio Sanz. La estabilización implica que el incendio ya no presenta frentes activos que permitan que las llamas avancen libremente, aunque todavía no se considera controlado ni extinguido.

Vuelven a la normalidad los 17 vecinos afectados

Con la mejora de la situación también han quedado levantadas las medidas de protección adoptadas el lunes sobre la población. Ocho personas fueron confinadas en Gilma y Los Sanchos, mientras que otras nueve tuvieron que alejarse preventivamente de los diseminados de Los Gatos, Piedras Blancas, La Estación y Los García.

Estos últimos vecinos se trasladaron a sus primeras viviendas o fueron acogidos por familiares y amigos, por lo que no fue necesario habilitar ningún recurso de alojamiento. Además, se ha reabierto al tráfico la carretera que comunica Las Piletas con Gilma y Los Sanchos, que también se había visto afectada por la evolución del incendio.

Restablecida la circulación ferroviaria tras el corte del lunes

La estabilización llega después de una jornada en la que el incendio provocó importantes problemas de movilidad. El lunes por la tarde, la proximidad de las llamas a la infraestructura obligó a interrumpir la circulación ferroviaria entre Abla-Abrucena y Doña María-Ocaña, afectando a servicios de Larga y Media Distancia.

Entre los trenes afectados se encontraba el Intercity que había salido de Huércal de Almería con destino Madrid, que tuvo que retroceder hasta su punto de partida para que los pasajeros continuaran el viaje por carretera. También se produjeron alteraciones en los servicios de Media Distancia entre Granada y Almería.

La circulación ferroviaria en los tramos afectados ha quedado restablecida a primera hora de este martes.

El dispositivo continúa trabajando sobre el terreno

Que el incendio esté estabilizado no significa que hayan terminado las labores de extinción. Los efectivos continúan trabajando para consolidar el perímetro, refrescar los puntos calientes y evitar posibles reactivaciones hasta conseguir su control y posterior extinción.

Según la Junta, permanecen desplegados 84 profesionales de EMA-Infoca, junto a cinco autobombas, una Unidad Médica para Incendios Forestales y dos aviones de carga en tierra.

El incendio se declaró sobre las 16.00 horas del lunes en el paraje Doña María, en el término municipal de Las Tres Villas, y su evolución llevó horas después a elevar el Plan Infoca a fase de emergencia por su proximidad a zonas habitadas y a diferentes infraestructuras.