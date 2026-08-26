El tiempo
La Aemet avisa de un cambio radical del tiempo en Andalucía: las temperaturas subirán casi 10 grados en Sevilla
Sevilla afronta primero un descenso de las temperaturas y un aumento de la nubosidad, con posibilidad de lluvia el jueves, antes de un fuerte repunte térmico durante el fin de semana y el lunes
Andalucía afronta este miércoles una jornada marcada por los cielos nubosos, aunque la nubosidad irá disminuyendo de oeste a este a lo largo de la mañana. La excepción estará en el tercio occidental de la comunidad, donde persistirán los intervalos de nubes bajas y podrán producirse precipitaciones débiles en el interior de Huelva, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
En el tercio oriental también estará presente el polvo en suspensión, por lo que no se descarta que puedan registrarse depósitos de barro en algunas zonas en caso de precipitación.
El calor vuelve con fuerza a Sevilla
Sevilla afronta primero un descenso de las temperaturas y un aumento de la nubosidad, con posibilidad de lluvia el jueves, antes de un fuerte repunte térmico durante el fin de semana y el lunes. Sin incluir datos de viento, el detalle es el siguiente:
Miércoles 26 de agosto
Será una jornada más fresca y con aumento progresivo de las nubes. La mínima será de 18 ºC y la máxima de 29 ºC.
- 06.00 horas: 18 ºC, poco nuboso y humedad del 85%. Sin probabilidad de lluvia.
- 12.00 horas: la temperatura alcanzará ya los 29 ºC, con humedad del 40%. La mañana continuará poco nubosa y sin lluvias.
- 12.00-18.00 horas: el cielo pasará a estar nuboso, aunque la probabilidad de precipitación seguirá siendo del 0%.
- 18.00 horas: alrededor de 25 ºC y humedad del 60%.
- 18.00-24.00 horas: continuará nuboso y aparecerá una pequeña posibilidad de lluvia, del 10%.
- Medianoche: unos 21 ºC, con humedad cercana al 90%.
En el conjunto de la jornada, Aemet fija una probabilidad máxima de precipitación del 15% y un índice ultravioleta de 7.
Jueves 27 de agosto
Será el día con mayor probabilidad de lluvia de toda la previsión. La mínima será de 18 ºC y la máxima se quedará en 28 ºC, la más baja de los próximos días.
Durante la primera mitad del día, entre las 00.00 y las 12.00 horas, el cielo estará muy nuboso y la probabilidad de precipitación alcanzará el 40%. A partir del mediodía cambiará claramente el panorama: entre las 12.00 y las 24.00 horas la probabilidad de lluvia bajará al 0% y el cielo tenderá a quedar poco nuboso.
Viernes 28 de agosto
El viernes llegará una mejoría completa del tiempo. No se esperan lluvias en ningún momento del día y el cielo permanecerá despejado tanto por la mañana como por la tarde.
Las temperaturas comenzarán a recuperarse, con una mínima de 15 ºC y una máxima de 32 ºC, lo que dejará una amplitud térmica importante entre primeras horas y la tarde.
Sábado 29 de agosto
El sábado continuará el tiempo estable, con 0% de probabilidad de lluvia y cielos poco nubosos.
El calor volverá a ganar protagonismo: la mínima será de 18 ºC y la máxima llegará a 35 ºC.
Domingo 30 de agosto
El domingo se espera una jornada completamente despejada y sin lluvias. La temperatura seguirá subiendo, con 18 ºC de mínima y 36 ºC de máxima.
Lunes 31 de agosto
El lunes culminará el ascenso térmico previsto por Aemet. El cielo seguirá despejado, sin probabilidad de precipitaciones.
La mínima será de 19 ºC y la máxima llegará hasta los 37 ºC, convirtiéndose en el día más caluroso de esta previsión.
Fuente: Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
En cuanto a las temperaturas, las mínimas experimentarán un ascenso en la mitad oriental de Andalucía, mientras que apenas cambiarán en el resto. Las máximas tendrán un comportamiento desigual: subirán localmente en el extremo oriental, descenderán en la mitad occidental y se mantendrán con pocos cambios en el resto de la comunidad.
La jornada estará especialmente marcada por el calor en la provincia de Almería, donde Aemet activará el aviso amarillo por altas temperaturas a partir de las 13.00 horas. La alerta permanecerá vigente hasta las 20.00 horas.
Las temperaturas máximas oscilarán entre los 25 grados previstos en Huelva y los 33 de Granada. Sevilla alcanzará los 28 grados, mientras que Córdoba llegará a 30, Málaga a 32, Almería a 30, Jaén a 29 y Cádiz se quedará en 26.
Por provincias, las temperaturas previstas son de 20 grados de mínima y 30 de máxima en Almería; 21 y 26 en Cádiz; 19 y 30 en Córdoba; 15 y 33 en Granada; 17 y 25 en Huelva; 17 y 29 en Jaén; 20 y 32 en Málaga; y 18 y 28 grados en Sevilla.
Los vientos soplarán flojos a moderados de componente oeste, con intervalos fuertes en puntos del litoral mediterráneo y en el Estrecho.
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