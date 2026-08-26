La Aemet avisa de un cambio radical del tiempo en Andalucía: las temperaturas subirán casi 10 grados en Sevilla

Sevilla afronta primero un descenso de las temperaturas y un aumento de la nubosidad, con posibilidad de lluvia el jueves, antes de un fuerte repunte térmico durante el fin de semana y el lunes. Sin incluir datos de viento, el detalle es el siguiente:

Miércoles 26 de agosto

Será una jornada más fresca y con aumento progresivo de las nubes. La mínima será de 18 ºC y la máxima de 29 ºC.

06.00 horas: 18 ºC, poco nuboso y humedad del 85%. Sin probabilidad de lluvia.

18 ºC, poco nuboso y humedad del 85%. Sin probabilidad de lluvia. 12.00 horas: la temperatura alcanzará ya los 29 ºC , con humedad del 40%. La mañana continuará poco nubosa y sin lluvias.

la temperatura alcanzará ya los , con humedad del 40%. La mañana continuará poco nubosa y sin lluvias. 12.00-18.00 horas: el cielo pasará a estar nuboso , aunque la probabilidad de precipitación seguirá siendo del 0%.

el cielo pasará a estar , aunque la probabilidad de precipitación seguirá siendo del 0%. 18.00 horas: alrededor de 25 ºC y humedad del 60%.

alrededor de y humedad del 60%. 18.00-24.00 horas: continuará nuboso y aparecerá una pequeña posibilidad de lluvia, del 10% .

continuará nuboso y aparecerá una . Medianoche: unos 21 ºC, con humedad cercana al 90%.

En el conjunto de la jornada, Aemet fija una probabilidad máxima de precipitación del 15% y un índice ultravioleta de 7.

Jueves 27 de agosto

Será el día con mayor probabilidad de lluvia de toda la previsión. La mínima será de 18 ºC y la máxima se quedará en 28 ºC, la más baja de los próximos días.

Durante la primera mitad del día, entre las 00.00 y las 12.00 horas, el cielo estará muy nuboso y la probabilidad de precipitación alcanzará el 40%. A partir del mediodía cambiará claramente el panorama: entre las 12.00 y las 24.00 horas la probabilidad de lluvia bajará al 0% y el cielo tenderá a quedar poco nuboso.

Viernes 28 de agosto

El viernes llegará una mejoría completa del tiempo. No se esperan lluvias en ningún momento del día y el cielo permanecerá despejado tanto por la mañana como por la tarde.

Las temperaturas comenzarán a recuperarse, con una mínima de 15 ºC y una máxima de 32 ºC, lo que dejará una amplitud térmica importante entre primeras horas y la tarde.

Sábado 29 de agosto

El sábado continuará el tiempo estable, con 0% de probabilidad de lluvia y cielos poco nubosos.

El calor volverá a ganar protagonismo: la mínima será de 18 ºC y la máxima llegará a 35 ºC.

Domingo 30 de agosto

El domingo se espera una jornada completamente despejada y sin lluvias. La temperatura seguirá subiendo, con 18 ºC de mínima y 36 ºC de máxima.

Lunes 31 de agosto

El lunes culminará el ascenso térmico previsto por Aemet. El cielo seguirá despejado, sin probabilidad de precipitaciones.

La mínima será de 19 ºC y la máxima llegará hasta los 37 ºC, convirtiéndose en el día más caluroso de esta previsión.

Fuente: Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).