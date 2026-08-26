Andalucía bate récord de plazas MIR en 2027: más de 2.000 sanitarios se examinarán en enero

Andalucía bate récord de plazas vacantes para la Formación Sanitaria Especializada en 2027. Este curso ofertará 2.068 plazas en la comunidad, 76 más que el año pasado, cuando también se alcanzó la cifra más alta hasta la fecha. Así, los titulados universitarios en Medicina, Farmacia, Enfermería, Psicología, Química, Biología y Física podrán optar a una de las 12.850 plazas que se habilitarán en España, 484 más que el año anterior, lo que representa un incremento del 3,9%.

Desde 2018 se ha producido un incremento de 4.448 plazas en todo el territorio, un aumento del 53%. Se trata, según el propio ministerio de Sanidad, del cumplimiento del compromiso de la administración con la formación especializada de profesionales sanitarios. En el caso andaluz, la comunidad se sitúa junto con Cataluña y Madrid entre las que más plazas ofertan en el país.

Este ligero aumento de plazas en Andalucía sigue sucediendo en plena crisis por el déficit de profesionales sanitarios en el sistema sanitario público. La propia Junta de Andalucía ha reconocido en diversas ocasiones la "falta de médicos" en las bolsas de empleo, algo que, según los sindicatos, se debe fundamentalmente a las condiciones laborales y retributivas que se ofrecen en la comunidad. Como consecuencia, son habituales los escenarios donde las Urgencias de los hospitales se saturan y las salas de espera de los centros de salud se llenan con pacientes esperando a ser atendidos. Además de las listas de espera para una consulta con el especialista o para una intervención quirúrgica, que siguen entre las más largas de España en varias especializadades.

Plazas MIR, EIR, Farmacia y Psicología

A nivel nacional, en Medicina (MIR) se habilitan un total de 9.676 plazas (4% más); le sigue en número de plazas Enfermería (EIR) (3% más), con 2.341 vacantes; en Farmacia son 377 (4% más); y hasta 293 en Psicología (un 5% más).

En cuanto al proceso de inscripción, las personas interesadas deberán presentar su solicitud entre el 1 y el 14 de septiembre de 2026, ambos inclusive, a través del modelo oficial 790. La prueba de acceso para las diferentes titulaciones tendrá lugar el sábado 23 de enero de 2027. El inicio del ejercicio está previsto para las 14,00 horas (13,00 horas en Canarias).

Cómo será el examen de Formación Sanitaria Especializada

El ejercicio consistirá en contestar un cuestionario de 200 preguntas y más diez preguntas de reserva. Cada pregunta constará de cuatro opciones de respuesta, de las que solo una de ellas será la correcta. El ejercicio tendrá una duración de cuatro horas y media.

El examen podrá realizarse en las siguientes localidades: A Coruña (Santiago de Compostela), Albacete, Alicante/Alacant, Asturias (Oviedo), Badajoz, Barcelona, Bizkaia (Bilbao), Cádiz, Cáceres, Cantabria (Santander), Granada, Illes Balears (Palma), La Rioja (Logroño), Las Palmas (Las Palmas de Gran Canaria), León, Madrid, Málaga, Murcia, Navarra (Pamplona), Pontevedra (Vigo), Salamanca, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Valencia/València, Valladolid y Zaragoza. El Ministerio de Sanidad ha incluido a Vigo tras atender las peticiones recibidas.

Dispositivos prohibidos durante las pruebas

Durante el acceso, permanencia y realización de las pruebas queda prohibida la tenencia o utilización de cualquier dispositivo, equipo, sistema o elemento que permita, facilite o pueda facilitar la comunicación con terceros, el acceso a redes de comunicación electrónicas, el almacenamiento, tratamiento, reproducción, captación, grabación, transmisión o recepción de información, datos, imágenes, sonido o señales de cualquier naturaleza.

La tenencia, utilización, ocultación o activación de dispositivos o materiales prohibidos, así como cualquier actuación dirigida a eludir las medidas de control establecidas, tendrá la consideración de conducta fraudulenta y dará lugar a la anulación del ejercicio y a la exclusión del proceso selectivo.

Elección y adjudicación de plazas

Como en convocatorias anteriores, en el procedimiento ordinario la elección de plaza se llevará a cabo electrónicamente o por comparecencia personal. Las personas que no hayan sido adjudicatarias de plaza en la adjudicación de plazas ordinaria, y tengan número de orden, podrán participar en el procedimiento extraordinario por medios electrónicos.

Finalizada la adjudicación, y siempre que hayan quedado plazas vacantes, se procederá a realizar otro llamamiento extraordinario mediante resolución de la Dirección de Ordenación Profesional para la adjudicación a aquellos aspirantes que no hubieran sido adjudicatarios de plaza en el llamamiento ordinario por cualquier causa. En este llamamiento se aplicarán las mismas reglas, a excepción de la forma de adjudicación, que se realizará exclusivamente por medios electrónicos.