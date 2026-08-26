Sucesos
Los AVE Madrid-Andalucía sufren retrasos por una incidencia
La incidencia detectada a primera hora de la mañana ha afectado a las circulaciones de Renfe, Ouigo e Iryo en la conexión entre la capital y el sur de España
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Los trenes de la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía registran este miércoles retrasos medios de entre seis y diez minutos como consecuencia de una incidencia en la infraestructura, según ha informado Adif. La incidencia fue detectada a las 9.40 horas y afecta a las circulaciones de Renfe, Ouigo e Iryo.
La empresa pública ha señalado que su personal trabaja para resolver la situación "a la mayor brevedad posible", mientras por el momento no ha precisado en qué consiste exactamente el problema detectado en la vía.
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