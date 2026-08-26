Las cenizas y la erosión por el incendio de Niebla amenazan uno de los embalses de Huelva: Andalucía activa un plan de emergencia para proteger el agua

El incendio de Niebla, el más complejo y uno de los más devastadores de las últimas décadas en Andalucía, arrasó más de 33.000 hectáreas dentro de las provincias de Huelva (la mayor parte de la superficie) y en Sevilla, en los municipios de Aznalcóllar y Castillo de las Guardas. Mientras se calculan los daños económicos sobre las actividades agrícolas y ganaderas y ambientales y sobre espacios naturales como La Pata del Caballo que servirán de base para la declaración de zona catastrófica, la Junta de Andalucía y los ayuntamientos afectados dentro de Huelva han empezado ya esta semana a establecer las prioridades de intervención sobre infraestructuras hidráulicas y sobre la masa forestal.

La Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente ha fijado una primera prioridad durante su reunión con alcaldes y alcaldesas de la provincia: el embalse del Corumbel, con 19 hectómetros cúbicos, ubicado en La Palma del Río y que forma parte de la cuenca Chanza-Tinto-Odiel-Piedras, dependiente de la Junta de Andalucía. “Se han detectado cauces de diferentes arroyos que vierten sus aguas al embalse y hay que realizar las actuaciones de emergencia lo antes posible para que se vea mínimamente afectado por la pérdida de suelo y la erosión”, advirtió la consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Fina Martínez, quien anunció que será la primera actuación de emergencia que realizará la Junta de Andalucía dentro del plan para frenar los efectos de la pérdida de suelo y la erosión por el grave incendio.

El embalse se encuentra amenazado por la llegada de cenizas y arrastres de los suelos. Por este motivo, se va a trabajar en la cuenca que vierte al embalse para ejecutar trabajos de hidrotecnia que permitan minimizar la erosión y proteger así el agua potable que abastece a una parte de la población de la provincia de Huelva.

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Fina Martínez, en Niebla / Raul Caro / EFE

Reforestación

En paralelo, los equipos técnicos van a iniciar un plan de inspección sobre las 33.000 hectáreas arrasadas para determinar cuál ha sido el impacto real en cada una de las zonas con el objetivo de definir una batería de medidas para la recuperación del suelo y para atenuar el riesgo de nuevos incendios: "Sabemos que hay que recorrer el monte para ver exactamente qué es lo que ha pasado. Debemos tener un conocimiento exacto y exhaustivo para poder actuar con la emergencia necesaria y evitar la pérdida de suelo”, ha añadido. Este trabajo de inspecciones debe permitir determinar el impacto del fuego en distintas zonas así como la capacidad de regeneración natural.

Estos datos deben servir como base para el proceso de recuperación de la masa forestal en que se tendrán en cuenta análisis como el realizado tras el fuego por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, quien planteó la reducción progresiva de especies como el eucalipto que favorecen la propagación de las llamas como ha ocurrido en el caso de Niebla. Dentro de este proceso, la Junta de Andalucía se ha comprometido a contar con los municipios con el objetivo de "devolver al territorio su soporte ambiental, social y económico".

El plan pasa así por sustituir masas de especies exóticas, como el eucalipto, por otras autóctonas, como la encina o el alcornoque. No obstante, puntualizan desde la consejería, estas actuaciones no se ejecutarán de forma homogénea, sino que se adaptarán "a las condiciones biológicas, orográficas y de conservación específicas de cada enclave".

Asistentes a la reunión

La reunión con los alcaldes, el primer encuentro tras el incendio organizado por la consejera de Sostenibilidad, ha tenido lugar en el municipio de Berrocal, uno de los más afectados por el fuego y que viene reclamando desde hace días planes especiales de ayudas y de impulso de la actividad económica. Hasta allí se han desplazado representantes municipales de otros municipios del entorno como Niebla, Paterna del Campo, Villarrasa, Zalamea la Real, Escacena, La Palma del Condado, Villalba del Alcor, El Campillo, Aznalcóllar o Valverde del Camino.

Todos estos municipios, además de otros de la provincia de Sevilla no presentes en el encuentro como Aznalcóllar o Castillo de las Guardas, forman parte también del expediente que está tramitando la Junta de Andalucía con el objetivo de obtener la declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil (zona catastrófica) por los efectos del incendio. Esta declaración debe, en cualquier caso, ser aprobada por el Gobierno de España tal y como ha ocurrido con otros incendios declarados durante este verano o en el caso de Granada con el enjambre sísmico.

Durante la reunión la consejera ha hecho un llamamiento a la unidad entre todas las administraciones: "O vamos todos juntos o difícilmente llegaremos a donde queremos llegar. Las actuaciones aisladas poco ayudan. Debemos avanzar todas de la mano".

Los datos del incendio de Niebla

El incendio de Niebla, con 33.000 hectáreas arrasadas, se ha convertido en uno de los más devastadores y complejos de las últimas décadas. Forma parte además de un verano en el que se han batido todos los récords en cuanto a fuegos forestales hasta superar la 57.500 hectáreas arrasadas en toda la comunidad.

El fuego de Huelva, además, se propagó en dos provincias arrasando parajes naturales como la Pata del Caballo y zonas con una extensa actividad agrícola y ganadera. La gestión de este fuego, que tardó casi 15 días en darse por extinguido, está en estos momentos en el foco del debate político ante la reclamación del PSOE de una comparecencia urgente en el Parlamento del presidente andaluz, Juanma Moreno. De momento, será el consejero de Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, quien acudirá a la Cámara autonómica.